Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/gullerin-icine-kokain-sakladilar-84-kiloluk-sevkiyat-1108682022.html
Güllerin içine kokain sakladılar: 84 kiloluk sevkiyat
Güllerin içine kokain sakladılar: 84 kiloluk sevkiyat
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da düzenlenen "Kötülük Çiçekleri" operasyonunda, Kolombiya'dan getirilen gül sevkiyatlarının içine gizlenmiş 84 kilogram kokain ele geçirildi... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T08:48+0300
2026-09-11T08:48+0300
dünya
kolombiya
bogota
attika
gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan)
abd uyuşturucu ile mücadele i̇daresi (dea)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0d/1093639692_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c845ac1a89aaf3cf55fa97c32a305c8.jpg
Yunanistan'da uyuşturucu kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyon, suç şebekesinin kullandığı sıra dışı yöntemi ortaya çıkardı.Yunanistan Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu tarafından yürütülen soruşturmada, şebekenin Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan taze gül görünümündeki kargolarla Yunanistan'a 84 kilogram kokain taşıdığı belirlendi.Yetkililere göre şebeke, yaklaşık sekiz aylık süre içerisinde 7 ayrı ithalat gerçekleştirdi.Kokaini gerçek güllerin saplarına gizledilerUyuşturucunun gizlenmesinde kullanılan yöntem operasyonun en dikkat çekici ayrıntısı oldu.Toplam 80 koli gül sevkiyatında, her 40 gülden oluşan buketin 11'inde kokain bulunduğu tespit edildi.Şebekenin çiçekleri dışarıdan bakıldığında gerçekçi göstermek için güllerin üst bölümünde gerçek çiçekler kullandığı, sap kısımlarını ise plastikten üreterek içlerine uyuşturucu yerleştirdiği ortaya çıktı.Bu yöntemle kokainin gümrük kontrollerinde çiçek sevkiyatının içinde gizlenmesi amaçlandı.Kolombiya'dan önce Kanada'ya gönderdilerŞebekenin yalnızca uyuşturucunun gizlenme biçiminde değil, izlediği sevkiyat rotasında da gümrük kontrollerini aşmaya yönelik bir yöntem kullandığı belirlendi.Kolombiya'dan Yunanistan'a doğrudan gönderim yapmanın dikkat çekebileceğini değerlendiren zanlıların, gülleri Bogota'dan önce Kanada'ya gönderdiği bildirildi.Şüphelilerin burada yeni sevk belgeleri düzenlediği, ardından kargoları Yunanistan'a yönlendirdiği belirtildi.Alıcı olarak hayali çiçekçi gösterildiSevkiyatın Yunanistan'daki adresi olarak ise Attika bölgesindeki Artemida'da bulunan bir çiçekçi dükkanı gösterildi.Soruşturmada söz konusu iş yerinin olaydan kısa süre önce kiralandığı ve uyuşturucu sevkiyatları için paravan olarak kullanıldığı belirlendi.Operasyonun genişletilmesiyle şebekenin uyuşturucuyu yalnızca bu noktada teslim almadığı, farklı bir adreste depolama ve işleme faaliyetleri yürüttüğü de ortaya çıktı.DEA istihbaratı sonrası operasyon başladıŞebekenin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasında ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin (DEA) Atina ofisinden sağlanan istihbaratın etkili olduğu bildirildi.İstihbarat üzerine harekete geçen Yunan makamları; operasyon birimi, özel harekat ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla eş zamanlı baskınlar düzenledi.Artemida'daki sözde çiçekçi dükkanı ile Marathon'da kiralanan bir villa operasyonun hedefleri arasında yer aldı.Villayı uyuşturucu deposuna çevirmişlerYetkililer, şebekenin Marathon'daki villayı uyuşturucunun depolanması ve işlenmesi amacıyla kullandığını belirledi.Operasyon kapsamında aranan 9 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.Yakalanan şebeke liderlerinden birinin ise Arnavutluk makamları tarafından insan öldürme suçundan arandığı tespit edildi.Operasyona 'Kötülük Çiçekleri' adı verildiKolombiya'dan başlayan, Kanada üzerinden Yunanistan'a ulaşan ve gerçek güllerin içine gizlenen kokain sevkiyatını ortaya çıkaran operasyona kullanılan yöntem nedeniyle "Kötülük Çiçekleri" adı verildi.Yetkililerin soruşturmayı sürdürdüğü belirtilirken, firari durumdaki iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/yine-boeing-yine-havada-panik-yolcu-ucagi-10-dakikada-27-bin-fit-alcaldi-1108679806.html
kolombiya
bogota
attika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0d/1093639692_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94ce4c070ab833190b8970d23f290047.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kolombiya, bogota, attika, gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan), abd uyuşturucu ile mücadele i̇daresi (dea)
kolombiya, bogota, attika, gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan), abd uyuşturucu ile mücadele i̇daresi (dea)

Güllerin içine kokain sakladılar: 84 kiloluk sevkiyat

08:48 11.09.2026
© AA / Mehmet FutsiÇiçekçiler Sevgililer Günü'ne hazır
Çiçekçiler Sevgililer Günü'ne hazır - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© AA / Mehmet Futsi
Abone ol
Yunanistan'da düzenlenen "Kötülük Çiçekleri" operasyonunda, Kolombiya'dan getirilen gül sevkiyatlarının içine gizlenmiş 84 kilogram kokain ele geçirildi. Şebekenin gerçek çiçeklerle plastik sapları birleştiren özel bir yöntem kullandığı ve sekiz ayda 7 ayrı sevkiyat gerçekleştirdiği belirlendi.
Yunanistan'da uyuşturucu kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyon, suç şebekesinin kullandığı sıra dışı yöntemi ortaya çıkardı.
Yunanistan Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu tarafından yürütülen soruşturmada, şebekenin Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan taze gül görünümündeki kargolarla Yunanistan'a 84 kilogram kokain taşıdığı belirlendi.
Yetkililere göre şebeke, yaklaşık sekiz aylık süre içerisinde 7 ayrı ithalat gerçekleştirdi.

Kokaini gerçek güllerin saplarına gizlediler

Uyuşturucunun gizlenmesinde kullanılan yöntem operasyonun en dikkat çekici ayrıntısı oldu.
Toplam 80 koli gül sevkiyatında, her 40 gülden oluşan buketin 11'inde kokain bulunduğu tespit edildi.
Şebekenin çiçekleri dışarıdan bakıldığında gerçekçi göstermek için güllerin üst bölümünde gerçek çiçekler kullandığı, sap kısımlarını ise plastikten üreterek içlerine uyuşturucu yerleştirdiği ortaya çıktı.
Bu yöntemle kokainin gümrük kontrollerinde çiçek sevkiyatının içinde gizlenmesi amaçlandı.

Kolombiya'dan önce Kanada'ya gönderdiler

Şebekenin yalnızca uyuşturucunun gizlenme biçiminde değil, izlediği sevkiyat rotasında da gümrük kontrollerini aşmaya yönelik bir yöntem kullandığı belirlendi.
Kolombiya'dan Yunanistan'a doğrudan gönderim yapmanın dikkat çekebileceğini değerlendiren zanlıların, gülleri Bogota'dan önce Kanada'ya gönderdiği bildirildi.
Şüphelilerin burada yeni sevk belgeleri düzenlediği, ardından kargoları Yunanistan'a yönlendirdiği belirtildi.

Alıcı olarak hayali çiçekçi gösterildi

Sevkiyatın Yunanistan'daki adresi olarak ise Attika bölgesindeki Artemida'da bulunan bir çiçekçi dükkanı gösterildi.
Soruşturmada söz konusu iş yerinin olaydan kısa süre önce kiralandığı ve uyuşturucu sevkiyatları için paravan olarak kullanıldığı belirlendi.
Operasyonun genişletilmesiyle şebekenin uyuşturucuyu yalnızca bu noktada teslim almadığı, farklı bir adreste depolama ve işleme faaliyetleri yürüttüğü de ortaya çıktı.

DEA istihbaratı sonrası operasyon başladı

Şebekenin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasında ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin (DEA) Atina ofisinden sağlanan istihbaratın etkili olduğu bildirildi.
İstihbarat üzerine harekete geçen Yunan makamları; operasyon birimi, özel harekat ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla eş zamanlı baskınlar düzenledi.
Artemida'daki sözde çiçekçi dükkanı ile Marathon'da kiralanan bir villa operasyonun hedefleri arasında yer aldı.

Villayı uyuşturucu deposuna çevirmişler

Yetkililer, şebekenin Marathon'daki villayı uyuşturucunun depolanması ve işlenmesi amacıyla kullandığını belirledi.
Operasyon kapsamında aranan 9 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Yakalanan şebeke liderlerinden birinin ise Arnavutluk makamları tarafından insan öldürme suçundan arandığı tespit edildi.

Operasyona 'Kötülük Çiçekleri' adı verildi

Kolombiya'dan başlayan, Kanada üzerinden Yunanistan'a ulaşan ve gerçek güllerin içine gizlenen kokain sevkiyatını ortaya çıkaran operasyona kullanılan yöntem nedeniyle "Kötülük Çiçekleri" adı verildi.
Yetkililerin soruşturmayı sürdürdüğü belirtilirken, firari durumdaki iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
YAŞAM
Yine Boeing yine havada panik: Yolcu uçağı 10 dakikada 27 bin fit alçaldı
07:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала