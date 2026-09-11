https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/filistinli-akademisyen-11-eylul-sonrasi-politikalar-orta-doguyu-kalici-catisma-alanina-donusturdu-1108709211.html
Filistinli akademisyen: 11 Eylül sonrası politikalar Orta Doğu’yu kalıcı çatışma alanına dönüştürdü
Filistinli akademisyen: 11 Eylül sonrası politikalar Orta Doğu’yu kalıcı çatışma alanına dönüştürdü
Sputnik Türkiye
Filistin Birzeit Üniversitesi Öğretim Üyesi Salih Maşarıka, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından ABD’nin izlediği politikaların Orta Doğu’daki güvenlik... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T21:03+0300
2026-09-11T21:03+0300
2026-09-11T21:03+0300
dünya
abd
11 eylül saldırıları
washington
i̇srail
filistin
suriye
i̇ran
irak
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Filistin'deki Birzeit Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi ve bölgesel konular uzmanı Salih Maşarıka, 11 Eylül 2001 saldırılarının dünya siyaseti ile Orta Doğu’nun güvenlik mimarisi üzerinde bıraktığı kalıcı etkilere ilişkin Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu.Saldırıların ardından Washington’un dış politika çizgisinde köklü değişikliklere gittiğini belirten Maşarıka, ABD'nin geleneksel doktrinlerin dışına çıkarak askeri müdahaleye dayalı, uzlaşmaz bir politika izlediğini ve bu durumun bölgede kalıcı bir çatışma ortamı yarattığını vurguladı.‘Çözüm yerine çatışmaları yönetme stratejisi’ABD'nin benimsediği bu agresif tutumun dünya genelinde uzun süreli savaşlara yol açtığını ifade eden Maşarıka, "Obama yönetimi İslamofobiyle mücadele ve diyaloga dönüş yönünde bazı olumlu mesajlar verse de bu yaklaşım kalıcı olmadı. ABD yönetimi, sorunları temelli çözmek yerine ‘çatışmaları yönetme’ stratejisini benimsedi" dedi.‘İsrail, Washington'un bölgedeki aracı oldu’ABD diplomasisinin askeri güce ve müttefiklerine ağırlık vererek asıl işlevini yitirdiğini belirten Maşarıka, Tel Aviv’in terörle mücadele bahanesiyle her gün Suriye, Irak ve İran'a saldırılar düzenleyen bir "bölgesel bekçiye" dönüşerek, fiilen Washington'un bölgeyi kontrol etme amaçlı bir vekil aracı haline geldiğini kaydetti.Ayrıca Washington'un 11 Eylül'ün mirasını kullanarak Avrupa'yı kendi boyunduruğu altına aldığını, yerel hükümetleri tırmanan İslamofobiye göz yummaya ve aşırı sağ partileri desteklemeye zorladığını ifade eden Maşarıka, şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/trump-11-eylul-anmasinda-dunyanin-bir-daha-asla-o-bariscil-sali-sabahina-donusmeyecegini-biliyoruz-1108702918.html
washington
i̇srail
filistin
suriye
i̇ran
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abd, 11 eylül saldırıları, washington, i̇srail, filistin, suriye, i̇ran, irak, barack obama, i̇slamofobi, ortadoğu
abd, 11 eylül saldırıları, washington, i̇srail, filistin, suriye, i̇ran, irak, barack obama, i̇slamofobi, ortadoğu
Filistinli akademisyen: 11 Eylül sonrası politikalar Orta Doğu’yu kalıcı çatışma alanına dönüştürdü
Filistin Birzeit Üniversitesi Öğretim Üyesi Salih Maşarıka, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından ABD’nin izlediği politikaların Orta Doğu’daki güvenlik düzenini köklü biçimde değiştirdiğini ve bölgeyi uzun süreli çatışmalara sürüklediğini belirtti.
Filistin'deki Birzeit Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi ve bölgesel konular uzmanı Salih Maşarıka, 11 Eylül 2001 saldırılarının dünya siyaseti ile Orta Doğu’nun güvenlik mimarisi üzerinde bıraktığı kalıcı etkilere ilişkin Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu.
Saldırıların ardından Washington’un dış politika çizgisinde köklü değişikliklere gittiğini belirten Maşarıka, ABD'nin geleneksel doktrinlerin dışına çıkarak askeri müdahaleye dayalı, uzlaşmaz bir politika izlediğini ve bu durumun bölgede kalıcı bir çatışma ortamı yarattığını vurguladı.
‘Çözüm yerine çatışmaları yönetme stratejisi’
ABD'nin benimsediği bu agresif tutumun dünya genelinde uzun süreli savaşlara yol açtığını ifade eden Maşarıka, "Obama yönetimi İslamofobiyle mücadele ve diyaloga dönüş yönünde bazı olumlu mesajlar verse de bu yaklaşım kalıcı olmadı. ABD yönetimi, sorunları temelli çözmek yerine ‘çatışmaları yönetme’ stratejisini benimsedi" dedi.
‘İsrail, Washington'un bölgedeki aracı oldu’
ABD diplomasisinin askeri güce ve müttefiklerine ağırlık vererek asıl işlevini yitirdiğini belirten Maşarıka, Tel Aviv’in terörle mücadele bahanesiyle her gün Suriye, Irak ve İran'a saldırılar düzenleyen bir "bölgesel bekçiye" dönüşerek, fiilen Washington'un bölgeyi kontrol etme amaçlı bir vekil aracı haline geldiğini kaydetti.
Ayrıca Washington'un 11 Eylül'ün mirasını kullanarak Avrupa'yı kendi boyunduruğu altına aldığını, yerel hükümetleri tırmanan İslamofobiye göz yummaya ve aşırı sağ partileri desteklemeye zorladığını ifade eden Maşarıka, şu değerlendirmede bulundu:
Washington, yirmi beş yıl öncesinin fobilerinin esiri olarak bölgeyi vurmak için İsrail'i kullanmaya devam ediyor. Onlar için Doğu'dan gelen her şey hala terörizmle eşdeğer görülüyor ve (bölgeyle) ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya da niyetleri yok.