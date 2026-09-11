https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/filistinli-akademisyen-11-eylul-sonrasi-politikalar-orta-doguyu-kalici-catisma-alanina-donusturdu-1108709211.html

Filistinli akademisyen: 11 Eylül sonrası politikalar Orta Doğu’yu kalıcı çatışma alanına dönüştürdü

Filistinli akademisyen: 11 Eylül sonrası politikalar Orta Doğu’yu kalıcı çatışma alanına dönüştürdü

Sputnik Türkiye

Filistin Birzeit Üniversitesi Öğretim Üyesi Salih Maşarıka, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından ABD’nin izlediği politikaların Orta Doğu’daki güvenlik... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T21:03+0300

2026-09-11T21:03+0300

2026-09-11T21:03+0300

dünya

abd

11 eylül saldırıları

washington

i̇srail

filistin

suriye

i̇ran

irak

barack obama

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Filistin'deki Birzeit Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi ve bölgesel konular uzmanı Salih Maşarıka, 11 Eylül 2001 saldırılarının dünya siyaseti ile Orta Doğu’nun güvenlik mimarisi üzerinde bıraktığı kalıcı etkilere ilişkin Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu.Saldırıların ardından Washington’un dış politika çizgisinde köklü değişikliklere gittiğini belirten Maşarıka, ABD'nin geleneksel doktrinlerin dışına çıkarak askeri müdahaleye dayalı, uzlaşmaz bir politika izlediğini ve bu durumun bölgede kalıcı bir çatışma ortamı yarattığını vurguladı.‘Çözüm yerine çatışmaları yönetme stratejisi’ABD'nin benimsediği bu agresif tutumun dünya genelinde uzun süreli savaşlara yol açtığını ifade eden Maşarıka, "Obama yönetimi İslamofobiyle mücadele ve diyaloga dönüş yönünde bazı olumlu mesajlar verse de bu yaklaşım kalıcı olmadı. ABD yönetimi, sorunları temelli çözmek yerine ‘çatışmaları yönetme’ stratejisini benimsedi" dedi.‘İsrail, Washington'un bölgedeki aracı oldu’ABD diplomasisinin askeri güce ve müttefiklerine ağırlık vererek asıl işlevini yitirdiğini belirten Maşarıka, Tel Aviv’in terörle mücadele bahanesiyle her gün Suriye, Irak ve İran'a saldırılar düzenleyen bir "bölgesel bekçiye" dönüşerek, fiilen Washington'un bölgeyi kontrol etme amaçlı bir vekil aracı haline geldiğini kaydetti.Ayrıca Washington'un 11 Eylül'ün mirasını kullanarak Avrupa'yı kendi boyunduruğu altına aldığını, yerel hükümetleri tırmanan İslamofobiye göz yummaya ve aşırı sağ partileri desteklemeye zorladığını ifade eden Maşarıka, şu değerlendirmede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/trump-11-eylul-anmasinda-dunyanin-bir-daha-asla-o-bariscil-sali-sabahina-donusmeyecegini-biliyoruz-1108702918.html

washington

i̇srail

filistin

suriye

i̇ran

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abd, 11 eylül saldırıları, washington, i̇srail, filistin, suriye, i̇ran, irak, barack obama, i̇slamofobi, ortadoğu