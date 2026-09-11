https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/fenerbahcede-ismail-kartal-ile-yollar-ayrildi-1108700923.html

İstifası kabul edildi: Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı

İstifası kabul edildi: Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T16:43+0300

2026-09-11T16:43+0300

2026-09-11T17:06+0300

spor

i̇smail kartal

fenerbahçe

istifa

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Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'la yollarını ayırdı. Kartal, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamıştı.Ne olmuştu?UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma'yla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.'Asla dönmem' demişti, dönmediBasın toplantısında konuşan Kartal, "Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Bir daha asla geri dönmeyeceğim" dedi.Aziz Yıldırım ne demişti?Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifasını duyurması sonrası yaptığı açıklamada Kartal için "Görevinin başındadır" açıklamasını yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/archie-brown-ismail-kartalin-istifasina-sasirdi-su-anda-ogreniyorum-1108677438.html

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i̇smail kartal, fenerbahçe, istifa