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İstifası kabul edildi: Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı
İstifası kabul edildi: Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T16:43+0300
2026-09-11T17:06+0300
spor
i̇smail kartal
fenerbahçe
istifa
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Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'la yollarını ayırdı. Kartal, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamıştı.Ne olmuştu?UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma'yla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.'Asla dönmem' demişti, dönmediBasın toplantısında konuşan Kartal, "Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Bir daha asla geri dönmeyeceğim" dedi.Aziz Yıldırım ne demişti?Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifasını duyurması sonrası yaptığı açıklamada Kartal için "Görevinin başındadır" açıklamasını yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/archie-brown-ismail-kartalin-istifasina-sasirdi-su-anda-ogreniyorum-1108677438.html
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i̇smail kartal, fenerbahçe, istifa
i̇smail kartal, fenerbahçe, istifa

İstifası kabul edildi: Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı

16:43 11.09.2026 (güncellendi: 17:06 11.09.2026)
© AA / Jakub PorzyckiFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© AA / Jakub Porzycki
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'la yollarını ayırdı. Kartal, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamıştı.

Ne olmuştu?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma'yla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

'Asla dönmem' demişti, dönmedi

Basın toplantısında konuşan Kartal, "Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Bir daha asla geri dönmeyeceğim" dedi.

Aziz Yıldırım ne demişti?

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifasını duyurması sonrası yaptığı açıklamada Kartal için "Görevinin başındadır" açıklamasını yapmıştı.
Archie Brown - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
SPOR
Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifasına şaşırdı: 'Şu anda öğreniyorum'
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