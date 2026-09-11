https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/dunyaca-unlu-markalar-icin-kumas-veren-73-yillik-sirket-uretim-tesislerini-kapatma-karari-aldi-1108703276.html
Dünyaca ünlü markalara kumaş veren 73 yıllık şirket, üretim tesislerini kapatma kararı aldı
Dünyaca ünlü markalara kumaş veren 73 yıllık şirket, üretim tesislerini kapatma kararı aldı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin köklü tekstil şirketlerinden Orta Anadolu, Kayseri'deki üretim tesislerini kapatma kararı aldı. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T17:27+0300
2026-09-11T17:27+0300
2026-09-11T17:28+0300
ekonomi̇
kayseri
denim kumaş
kot kumaşı
orta anadolu ticaret
fabrika
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Levi's, Mavi, Lee, Wrangler, Diesel, Guess gibi markalara denim kumaş üreten 73 yıllık Orta Anadolu şirketi, küresel tekstil sektöründeki zorlu koşullar nedeniyle Kayseri'deki üretim tesislerini kapatma kararı aldı. 300'ün üzerinde jean markasına kumaş tedarik ediyorduEkonomim'in haberine göre, 1953 yılında kurulan Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi TAŞ., Kayseri'deki üretim faaliyetlerine son verme kararı aldı. 300'ün üzerinde jean markasına denim kumaş tedarik eden şirketten yapılan açıklamada, üretim faaliyetlerinin 11 Eylül 2026 itibarıyla askıya alındığı, tüm üretim tesislerinin ise 12 Ekim 2026'dan itibaren kapatılacağı bildirildi. Şirketin müşterileri arasında Levi's, Mavi, Lee, Wrangler, Diesel, Replay, Guess, Mustang, Super Rifle ve Miss Sixty gibi dünyaca tanınan markalar da bulunuyor.Küresel tekstil sektöründeki zorluklar etkili olduŞirket, kapanma kararının arkasında küresel tekstil sektöründe son yıllarda yaşanan zorlu koşulların bulunduğunu belirtti.Açıklamada, küresel talepteki zayıflama, işletme ve finansman maliyetlerindeki artış, tedarik zincirindeki dalgalanmalar ve değişen ticaret dinamiklerinin sektörü ciddi şekilde zorladığı ifade edildi. Maliyetleri düşürmek, operasyonel verimliliği artırmak ve yeniden yapılanmak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü belirtilirken, mevcut işletme modelinin içinde bulunulan ekonomik koşullarda sürdürülebilir olmadığı sonucuna varıldığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/turkiyenin-koklu-meyve-suyu-ureticisi-iflastan-kurtuldu-konkordato-sureci-bitti-1108696883.html
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kayseri, denim kumaş, kot kumaşı, orta anadolu ticaret, fabrika
kayseri, denim kumaş, kot kumaşı, orta anadolu ticaret, fabrika
Dünyaca ünlü markalara kumaş veren 73 yıllık şirket, üretim tesislerini kapatma kararı aldı
17:27 11.09.2026 (güncellendi: 17:28 11.09.2026)
Türkiye'nin köklü tekstil şirketlerinden Orta Anadolu, Kayseri'deki üretim tesislerini kapatma kararı aldı.
Levi's, Mavi, Lee, Wrangler, Diesel, Guess gibi markalara denim kumaş üreten 73 yıllık Orta Anadolu şirketi, küresel tekstil sektöründeki zorlu koşullar nedeniyle Kayseri'deki üretim tesislerini kapatma kararı aldı.
300'ün üzerinde jean markasına kumaş tedarik ediyordu
Ekonomim'in haberine göre, 1953 yılında kurulan Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi TAŞ., Kayseri'deki üretim faaliyetlerine son verme kararı aldı. 300'ün üzerinde jean markasına denim kumaş tedarik eden şirketten yapılan açıklamada, üretim faaliyetlerinin 11 Eylül 2026 itibarıyla askıya alındığı, tüm üretim tesislerinin ise 12 Ekim 2026'dan itibaren kapatılacağı bildirildi. Şirketin müşterileri arasında Levi's, Mavi, Lee, Wrangler, Diesel, Replay, Guess, Mustang, Super Rifle ve Miss Sixty gibi dünyaca tanınan markalar da bulunuyor.
Küresel tekstil sektöründeki zorluklar etkili oldu
Şirket, kapanma kararının arkasında küresel tekstil sektöründe son yıllarda yaşanan zorlu koşulların bulunduğunu belirtti.
Açıklamada, küresel talepteki zayıflama, işletme ve finansman maliyetlerindeki artış, tedarik zincirindeki dalgalanmalar ve değişen ticaret dinamiklerinin sektörü ciddi şekilde zorladığı ifade edildi. Maliyetleri düşürmek, operasyonel verimliliği artırmak ve yeniden yapılanmak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü belirtilirken, mevcut işletme modelinin içinde bulunulan ekonomik koşullarda sürdürülebilir olmadığı sonucuna varıldığı aktarıldı.