Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/dunyaca-unlu-markalar-icin-kumas-veren-73-yillik-sirket-uretim-tesislerini-kapatma-karari-aldi-1108703276.html
Dünyaca ünlü markalara kumaş veren 73 yıllık şirket, üretim tesislerini kapatma kararı aldı
Dünyaca ünlü markalara kumaş veren 73 yıllık şirket, üretim tesislerini kapatma kararı aldı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin köklü tekstil şirketlerinden Orta Anadolu, Kayseri'deki üretim tesislerini kapatma kararı aldı. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T17:27+0300
2026-09-11T17:28+0300
ekonomi̇
kayseri
denim kumaş
kot kumaşı
orta anadolu ticaret
fabrika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0b/1108703081_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bf12e33ae65045611aa7944fc7a09744.jpg
Levi's, Mavi, Lee, Wrangler, Diesel, Guess gibi markalara denim kumaş üreten 73 yıllık Orta Anadolu şirketi, küresel tekstil sektöründeki zorlu koşullar nedeniyle Kayseri'deki üretim tesislerini kapatma kararı aldı. 300'ün üzerinde jean markasına kumaş tedarik ediyorduEkonomim'in haberine göre, 1953 yılında kurulan Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi TAŞ., Kayseri'deki üretim faaliyetlerine son verme kararı aldı. 300'ün üzerinde jean markasına denim kumaş tedarik eden şirketten yapılan açıklamada, üretim faaliyetlerinin 11 Eylül 2026 itibarıyla askıya alındığı, tüm üretim tesislerinin ise 12 Ekim 2026'dan itibaren kapatılacağı bildirildi. Şirketin müşterileri arasında Levi's, Mavi, Lee, Wrangler, Diesel, Replay, Guess, Mustang, Super Rifle ve Miss Sixty gibi dünyaca tanınan markalar da bulunuyor.Küresel tekstil sektöründeki zorluklar etkili olduŞirket, kapanma kararının arkasında küresel tekstil sektöründe son yıllarda yaşanan zorlu koşulların bulunduğunu belirtti.Açıklamada, küresel talepteki zayıflama, işletme ve finansman maliyetlerindeki artış, tedarik zincirindeki dalgalanmalar ve değişen ticaret dinamiklerinin sektörü ciddi şekilde zorladığı ifade edildi. Maliyetleri düşürmek, operasyonel verimliliği artırmak ve yeniden yapılanmak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü belirtilirken, mevcut işletme modelinin içinde bulunulan ekonomik koşullarda sürdürülebilir olmadığı sonucuna varıldığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/turkiyenin-koklu-meyve-suyu-ureticisi-iflastan-kurtuldu-konkordato-sureci-bitti-1108696883.html
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0b/1108703081_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_f7232769c36c95223940854f7db8303f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kayseri, denim kumaş, kot kumaşı, orta anadolu ticaret, fabrika
kayseri, denim kumaş, kot kumaşı, orta anadolu ticaret, fabrika

Dünyaca ünlü markalara kumaş veren 73 yıllık şirket, üretim tesislerini kapatma kararı aldı

17:27 11.09.2026 (güncellendi: 17:28 11.09.2026)
denim kumaş
denim kumaş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
Abone ol
Türkiye'nin köklü tekstil şirketlerinden Orta Anadolu, Kayseri'deki üretim tesislerini kapatma kararı aldı.
Levi's, Mavi, Lee, Wrangler, Diesel, Guess gibi markalara denim kumaş üreten 73 yıllık Orta Anadolu şirketi, küresel tekstil sektöründeki zorlu koşullar nedeniyle Kayseri'deki üretim tesislerini kapatma kararı aldı.

300'ün üzerinde jean markasına kumaş tedarik ediyordu

Ekonomim'in haberine göre, 1953 yılında kurulan Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi TAŞ., Kayseri'deki üretim faaliyetlerine son verme kararı aldı. 300'ün üzerinde jean markasına denim kumaş tedarik eden şirketten yapılan açıklamada, üretim faaliyetlerinin 11 Eylül 2026 itibarıyla askıya alındığı, tüm üretim tesislerinin ise 12 Ekim 2026'dan itibaren kapatılacağı bildirildi. Şirketin müşterileri arasında Levi's, Mavi, Lee, Wrangler, Diesel, Replay, Guess, Mustang, Super Rifle ve Miss Sixty gibi dünyaca tanınan markalar da bulunuyor.

Küresel tekstil sektöründeki zorluklar etkili oldu

Şirket, kapanma kararının arkasında küresel tekstil sektöründe son yıllarda yaşanan zorlu koşulların bulunduğunu belirtti.
Açıklamada, küresel talepteki zayıflama, işletme ve finansman maliyetlerindeki artış, tedarik zincirindeki dalgalanmalar ve değişen ticaret dinamiklerinin sektörü ciddi şekilde zorladığı ifade edildi. Maliyetleri düşürmek, operasyonel verimliliği artırmak ve yeniden yapılanmak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü belirtilirken, mevcut işletme modelinin içinde bulunulan ekonomik koşullarda sürdürülebilir olmadığı sonucuna varıldığı aktarıldı.
Meyve suyu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
EKONOMİ
Meyve suyu üreticisi Aroma'da konkordato süresi sona erdi
15:34

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала