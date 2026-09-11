https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/dunyaca-unlu-markalar-icin-kumas-veren-73-yillik-sirket-uretim-tesislerini-kapatma-karari-aldi-1108703276.html

Dünyaca ünlü markalara kumaş veren 73 yıllık şirket, üretim tesislerini kapatma kararı aldı

Dünyaca ünlü markalara kumaş veren 73 yıllık şirket, üretim tesislerini kapatma kararı aldı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin köklü tekstil şirketlerinden Orta Anadolu, Kayseri'deki üretim tesislerini kapatma kararı aldı. 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T17:27+0300

2026-09-11T17:27+0300

2026-09-11T17:28+0300

ekonomi̇

kayseri

denim kumaş

kot kumaşı

orta anadolu ticaret

fabrika

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Levi's, Mavi, Lee, Wrangler, Diesel, Guess gibi markalara denim kumaş üreten 73 yıllık Orta Anadolu şirketi, küresel tekstil sektöründeki zorlu koşullar nedeniyle Kayseri'deki üretim tesislerini kapatma kararı aldı. 300'ün üzerinde jean markasına kumaş tedarik ediyorduEkonomim'in haberine göre, 1953 yılında kurulan Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi TAŞ., Kayseri'deki üretim faaliyetlerine son verme kararı aldı. 300'ün üzerinde jean markasına denim kumaş tedarik eden şirketten yapılan açıklamada, üretim faaliyetlerinin 11 Eylül 2026 itibarıyla askıya alındığı, tüm üretim tesislerinin ise 12 Ekim 2026'dan itibaren kapatılacağı bildirildi. Şirketin müşterileri arasında Levi's, Mavi, Lee, Wrangler, Diesel, Replay, Guess, Mustang, Super Rifle ve Miss Sixty gibi dünyaca tanınan markalar da bulunuyor.Küresel tekstil sektöründeki zorluklar etkili olduŞirket, kapanma kararının arkasında küresel tekstil sektöründe son yıllarda yaşanan zorlu koşulların bulunduğunu belirtti.Açıklamada, küresel talepteki zayıflama, işletme ve finansman maliyetlerindeki artış, tedarik zincirindeki dalgalanmalar ve değişen ticaret dinamiklerinin sektörü ciddi şekilde zorladığı ifade edildi. Maliyetleri düşürmek, operasyonel verimliliği artırmak ve yeniden yapılanmak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü belirtilirken, mevcut işletme modelinin içinde bulunulan ekonomik koşullarda sürdürülebilir olmadığı sonucuna varıldığı aktarıldı.

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kayseri, denim kumaş, kot kumaşı, orta anadolu ticaret, fabrika