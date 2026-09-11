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Dışişleri Bakanı Fidan, Diyarbakır'da halkla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, Diyarbakır'da halkla bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında bulunduğu Diyarbakır’da AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Fidan, ziyaret sırasında... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında bulunduğu Diyarbakır’da cuma namazını kıldı, halkla sohbet ederek esnafı ziyaret etti.Bakan Fidan, ziyaretleri sırasında kendisine ikram edilen kahve ve meyan kökü şerbetini tattı, ardından AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/disisleri-bakani-fidan-suriye-disisleri-bakani-seybaniyle-ankarada-gorustu-1108607935.html
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hakan fidan, diyarbakır, diyarbakır ak parti i̇l başkanlığı, ak parti, buluşma, dışişleri bakanlığı
hakan fidan, diyarbakır, diyarbakır ak parti i̇l başkanlığı, ak parti, buluşma, dışişleri bakanlığı

Dışişleri Bakanı Fidan, Diyarbakır'da halkla bir araya geldi

18:35 11.09.2026
© AA / Dışişleri BakanlığıDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© AA / Dışişleri Bakanlığı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında bulunduğu Diyarbakır’da AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Fidan, ziyaret sırasında halkla bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında bulunduğu Diyarbakır’da cuma namazını kıldı, halkla sohbet ederek esnafı ziyaret etti.
Bakan Fidan, ziyaretleri sırasında kendisine ikram edilen kahve ve meyan kökü şerbetini tattı, ardından AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle Ankara'da görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
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Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yle Ankara'da görüştü
8 Eylül, 22:30
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