https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/disisleri-bakani-fidan-diyarbakirda-halkla-bir-araya-geldi-1108706340.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Diyarbakır'da halkla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Diyarbakır'da halkla bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında bulunduğu Diyarbakır’da AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Fidan, ziyaret sırasında... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T18:35+0300

2026-09-11T18:35+0300

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diyarbakır

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buluşma

dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında bulunduğu Diyarbakır’da cuma namazını kıldı, halkla sohbet ederek esnafı ziyaret etti.Bakan Fidan, ziyaretleri sırasında kendisine ikram edilen kahve ve meyan kökü şerbetini tattı, ardından AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/disisleri-bakani-fidan-suriye-disisleri-bakani-seybaniyle-ankarada-gorustu-1108607935.html

türki̇ye

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hakan fidan, diyarbakır, diyarbakır ak parti i̇l başkanlığı, ak parti, buluşma, dışişleri bakanlığı