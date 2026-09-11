https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/disisleri-bakani-fidan-diyarbakirda-halkla-bir-araya-geldi-1108706340.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Diyarbakır'da halkla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, Diyarbakır'da halkla bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında bulunduğu Diyarbakır’da AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Fidan, ziyaret sırasında... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T18:35+0300
2026-09-11T18:35+0300
2026-09-11T18:35+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında bulunduğu Diyarbakır’da cuma namazını kıldı, halkla sohbet ederek esnafı ziyaret etti.Bakan Fidan, ziyaretleri sırasında kendisine ikram edilen kahve ve meyan kökü şerbetini tattı, ardından AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/disisleri-bakani-fidan-suriye-disisleri-bakani-seybaniyle-ankarada-gorustu-1108607935.html
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hakan fidan, diyarbakır, diyarbakır ak parti i̇l başkanlığı, ak parti, buluşma, dışişleri bakanlığı
hakan fidan, diyarbakır, diyarbakır ak parti i̇l başkanlığı, ak parti, buluşma, dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanı Fidan, Diyarbakır'da halkla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında bulunduğu Diyarbakır’da AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Fidan, ziyaret sırasında halkla bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında bulunduğu Diyarbakır’da cuma namazını kıldı, halkla sohbet ederek esnafı ziyaret etti.
Bakan Fidan, ziyaretleri sırasında kendisine ikram edilen kahve ve meyan kökü şerbetini tattı, ardından AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.