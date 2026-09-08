https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/disisleri-bakani-fidan-suriye-disisleri-bakani-seybaniyle-ankarada-gorustu-1108607935.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yle Ankara'da görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yle Ankara'da görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle Ankara'da görüştü. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T22:30+0300
2026-09-08T22:30+0300
2026-09-08T22:30+0300
türki̇ye
hakan fidan
suriye
türkiye
esad hasan şeybani
dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle Ankara'da bir araya geldi.Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-Suriye ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/bakan-fidan-katar-ve-urdunlu-mevkidaslariyla-telefonda-gorustu-1108444544.html
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hakan fidan, suriye, türkiye, esad hasan şeybani, dışişleri bakanlığı
hakan fidan, suriye, türkiye, esad hasan şeybani, dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yle Ankara'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle Ankara'da görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle Ankara'da bir araya geldi.
Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-Suriye ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.