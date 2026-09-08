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Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yle Ankara'da görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yle Ankara'da görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle Ankara'da görüştü. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
hakan fidan
suriye
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esad hasan şeybani
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle Ankara'da bir araya geldi.Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-Suriye ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/bakan-fidan-katar-ve-urdunlu-mevkidaslariyla-telefonda-gorustu-1108444544.html
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hakan fidan, suriye, türkiye, esad hasan şeybani, dışişleri bakanlığı
hakan fidan, suriye, türkiye, esad hasan şeybani, dışişleri bakanlığı

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yle Ankara'da görüştü

22:30 08.09.2026
© AA / Mustafa HatipoğluDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle Ankara'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle Ankara'da görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
© AA / Mustafa Hatipoğlu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle Ankara'da görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle Ankara'da bir araya geldi.
Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-Suriye ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
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