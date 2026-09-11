https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/cumhurbaskani-erdogan-basketbol-oynadi-1108687665.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla birlikte basketbol oynadı. 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T11:21+0300

2026-09-11T11:21+0300

2026-09-11T11:21+0300

yaşam

mustafa varank

i̇brahim kalın

mevlüt çavuşoğlu

bursa

recep tayyip erdoğan

basketbol

cumhurbaşkanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0b/1108687510_0:0:853:480_1920x0_80_0_0_d0e204371be8c24476d009dc5a9b465e.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basketbol sahasında görüntülendi.AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ömer Onan yer aldı.Varank söz konusu görüntüleri "Evet, yine kazandı!" notuyla paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/cumhurbaskani-erdogan-genclerle-bulustu-1105866066.html

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa varank, i̇brahim kalın, mevlüt çavuşoğlu, bursa, recep tayyip erdoğan, basketbol, cumhurbaşkanı