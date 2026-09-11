https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/cumhurbaskani-erdogan-basketbol-oynadi-1108687665.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla birlikte basketbol oynadı. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T11:21+0300
2026-09-11T11:21+0300
2026-09-11T11:21+0300
yaşam
mustafa varank
i̇brahim kalın
mevlüt çavuşoğlu
bursa
recep tayyip erdoğan
basketbol
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basketbol sahasında görüntülendi.AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ömer Onan yer aldı.Varank söz konusu görüntüleri "Evet, yine kazandı!" notuyla paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/cumhurbaskani-erdogan-genclerle-bulustu-1105866066.html
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mustafa varank, i̇brahim kalın, mevlüt çavuşoğlu, bursa, recep tayyip erdoğan, basketbol, cumhurbaşkanı
mustafa varank, i̇brahim kalın, mevlüt çavuşoğlu, bursa, recep tayyip erdoğan, basketbol, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla birlikte basketbol oynadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basketbol sahasında görüntülendi.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ömer Onan yer aldı.
Varank söz konusu görüntüleri "Evet, yine kazandı!" notuyla paylaştı.