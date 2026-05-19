Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: 'Haftada 3 gün basketbol oynuyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Erdoğan, törende... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T22:26+0300

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla bir araya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan, ''Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, refahın, kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 23.5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milli Mücadelenin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyorum'' şeklinde konuştu.Gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Spordan kaçmak olmaz. Haftada 3 gün basketbol oynuyorum. Bugün buraya gelmeme rağmen sabah basketbol oynadım. 68 sayı attım” dedi.

