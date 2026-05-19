Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/cumhurbaskani-erdogan-genclerle-bulustu-1105866066.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: 'Haftada 3 gün basketbol oynuyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: 'Haftada 3 gün basketbol oynuyorum'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Erdoğan, törende... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T22:10+0300
2026-05-19T22:26+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
ak parti
genç
genç işsizlik
genç nüfus
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/14/1105162928_0:258:3071:1985_1920x0_80_0_0_6658514ef2acc575ac0ad811c0277abd.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla bir araya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan, ''Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, refahın, kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 23.5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milli Mücadelenin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyorum'' şeklinde konuştu.Gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Spordan kaçmak olmaz. Haftada 3 gün basketbol oynuyorum. Bugün buraya gelmeme rağmen sabah basketbol oynadım. 68 sayı attım” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/erdogan-ab-konseyi-baskani-leyen-ile-gorustu-1105864969.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/14/1105162928_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a265cf2fd6062dfd525f8489bd262db8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, ak parti, genç, genç işsizlik, genç nüfus
recep tayyip erdoğan, ak parti, genç, genç işsizlik, genç nüfus

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: 'Haftada 3 gün basketbol oynuyorum'

22:10 19.05.2026 (güncellendi: 22:26 19.05.2026)
© AA / Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2026
© AA / Doğukan Keskinkılıç
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Erdoğan, törende yaptığı konuşmanın ardından gençlerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, refahın, kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 23.5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milli Mücadelenin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyorum'' şeklinde konuştu.
Gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Spordan kaçmak olmaz. Haftada 3 gün basketbol oynuyorum. Bugün buraya gelmeme rağmen sabah basketbol oynadım. 68 sayı attım” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyon Başkanı von der Leyen ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2026
DÜNYA
Erdoğan AB Konseyi Başkanı Leyen ile görüştü
21:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала