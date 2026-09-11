https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/brics-liderleri-yeni-delhide-bulusuyor-gundemde-yeni-donem-1108698435.html
BRICS liderleri Yeni Delhi'de buluşuyor: Yarın dünyanın gözü orada olacak
BRICS liderleri Yeni Delhi'de buluşuyor: Yarın dünyanın gözü orada olacak
Sputnik Türkiye
Genişleyen BRICS'in 18. Liderler Zirvesi, 12-13 Eylül'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılacak. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 49'unu ve küresel... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T16:02+0300
2026-09-11T16:02+0300
2026-09-11T16:22+0300
ekonomi̇
yeni delhi
rusya
çin
brics
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
dünya
narendra modi
hindistan başbakanı narendra modi
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Hindistan, 12-13 Eylül'de 18. BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İki günlük zirve, Yeni Delhi'deki Bharat Mandapam'da gerçekleştirilecek.Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ev sahipliğindeki toplantıda genişleyen BRICS'in liderlerinin yanı sıra ortak ülkeler ve zirveye davet edilen ülkelerin temsilcilerinin bir araya gelmesi bekleniyor.Zirvenin ana gündeminde ticaret, finans, sınır ötesi ödemeler, enerji, gelişen teknolojiler ve Küresel Güney'in öncelikleri bulunuyor.11 üyeli BRICS dünya ekonomisindeki ağırlığını artırdı20 yıllık iş birliğini geride bırakan BRICS, son genişlemelerin ardından yeni bir yapıya dönüştü.Grup artık Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya'dan oluşan 11 üyeyi bünyesinde barındırıyor.Bunun yanında Belarus, Bolivya, Küba, Kazakistan, Malezya, Nijerya, Tayland, Uganda, Özbekistan ve Vietnam olmak üzere 10 ülke, BRICS'in daha geniş çerçevesinde ortak ülke statüsünde yer alıyor.Dünya nüfusunun yüzde 49'unu temsil ediyorBRICS'in genişlemesi, grubun küresel ekonomik ve demografik ağırlığını da önemli ölçüde artırdı.Verilere göre üye ülkeler birlikte dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 49'unu, küresel GSYH'nin yüzde 40'ını ve uluslararası ticaretin yüzde 26'sını oluşturuyor.Bu büyüklük, Yeni Delhi zirvesinin temel sorusunu da beraberinde getiriyor: BRICS, ekonomik ve demografik ağırlığını daha somut ekonomik iş birliğine ve küresel karar alma mekanizmalarında daha fazla etkiye dönüştürebilecek mi?Ulusal para birimleri ve sınır ötesi ödemeler masadaHindistan'ın dördüncü BRICS dönem başkanlığı, "Dayanıklılık, İnovasyon, İş Birliği ve Sürdürülebilirlik için İnşa" teması ve insan odaklı "Önce İnsanlık" yaklaşımı üzerine şekilleniyor.Yeni Delhi'nin zirvede sonuç alınmasını istediği başlıkların başında ticaret ve yatırım, dayanıklı tedarik zincirleri, ulusal para birimleriyle ödeme ve sınır ötesi ödeme sistemleri geliyor.KOBİ finansmanı, dijital ticaret, yapay zeka ve gelişen teknolojiler, enerji ve gıda güvenliği ile kalkınma finansmanı da zirvenin önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor.Hindistan UPI deneyimini BRICS'e taşımak istiyorHindistan, kendi dijital kamu altyapısı ve UPI ödeme sistemi konusundaki deneyiminden BRICS ülkeleri arasındaki finansal bağlantıların güçlendirilmesinde yararlanmayı hedefliyor.Ulusal para birimleriyle gerçekleştirilen işlemlerin ve sınır ötesi ödeme mekanizmalarının geliştirilmesi, grubun finans alanındaki iş birliğinin önemli parçalarından biri olacak.Bu kapsamda BRICS ülkelerinin ticarette karşılaştığı ödeme sorunlarının azaltılması ve finansal bağlantıların daha güçlü hale getirilmesi üzerinde durulması bekleniyor.Putin-Modi görüşmesi zirve öncesi dikkat çekiyorBRICS Zirvesi öncesindeki en önemli diplomatik temaslardan birinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Narendra Modi arasında gerçekleşmesi planlanıyor.Putin'in 11 Eylül'de Modi ile bir araya gelerek Hindistan-Rusya stratejik ortaklığını değerlendirmesi öngörülüyor.Görüşmenin gündeminde savunma, enerji, ticaret, yatırım ve ödeme mekanizmalarının yer alması bekleniyor.Hindistan ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 2025-26 döneminde, büyük ölçüde Hindistan'ın Rus enerji kaynaklarına yönelik ithalatının etkisiyle yaklaşık 60 milyar dolara ulaştı. İki ülke, 2030'a kadar ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda ödeme sistemleri, lojistik ve pazara erişim üzerinde çalışıyor.Xi Jinping'in katılımı zirveye ayrı bir boyut katabilirZirvenin dikkat çeken bir diğer başlığı ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in beklenen katılımı olacak.Xi'nin Hindistan'a gitmesi halinde ziyaret, Çin liderinin 2019'daki Mamallapuram gayriresmî zirvesinden bu yana Hindistan'a gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak.Yeni Delhi açısından BRICS; Çin ve Rusya dahil büyük yükselen ekonomilerle aynı platformda temas kurarken kalkınma, ticaret, teknoloji, enerji ve finans gibi daha geniş uzlaşının mümkün olduğu alanlara odaklanma fırsatı sunuyor.BRICS'ten Küresel Güney için daha fazla temsil talebiHindistan'ın zirvedeki önceliklerinden biri de Küresel Güney'in uluslararası kuruluşlardaki temsilinin artırılması.Yeni Delhi, Birleşmiş Milletler dahil küresel kurumlarda gelişmekte olan ülkelerin daha güçlü temsil edilmesini ve uluslararası finansal mimarinin reformunu savunuyor.Bu çerçevede Yeni Kalkınma Bankası (NDB), BRICS'in en önemli kurumsal araçlarından biri olarak öne çıkıyor.100 milyar dolarlık Yeni Kalkınma Bankası2015 yılında kurulan ve 100 milyar dolar yetkilendirilmiş sermayeye sahip Yeni Kalkınma Bankası, altyapı ve sürdürülebilir kalkınma projelerinin finansmanında BRICS'in temel mekanizmalarından biri konumunda.Hindistan açısından bankanın güçlendirilmesi; kalkınma finansmanının genişletilmesi, Güney-Güney iş birliğinin artırılması ve daha kapsayıcı bir küresel yönetişim modelinin oluşturulması hedefinin parçası.Yeni Delhi'deki zirve böylece BRICS'in yalnızca büyüklüğünü değil, 11 üyeli genişlemiş yapının ne ölçüde ortak karar alabileceğini de test edecek.Genişleyen BRICS için kritik sınavDünya nüfusunun neredeyse yarısını ve küresel ekonominin önemli bölümünü temsil eden BRICS, 20. yılında daha büyük ancak aynı zamanda daha çeşitli bir yapıya dönüşmüş durumda.12-13 Eylül Yeni Delhi Zirvesi, grubun bu ekonomik ve demografik ağırlığı ticaret, finans, teknoloji, enerji ve kalkınma alanlarında somut iş birliğine dönüştürüp dönüştüremeyeceğinin önemli göstergelerinden biri olacak.Zirveden çıkacak kararlar aynı zamanda BRICS'in şekillenmekte olan çok kutuplu uluslararası düzende nasıl bir rol üstlenmek istediğine ilişkin yeni işaretler verecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/putin-brics-ulkeleri-kuresel-ekonomik-buyumenin-neredeyse-yarisini-sagladi-1108698316.html
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yeni delhi, rusya, çin, brics, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, dünya, narendra modi, hindistan başbakanı narendra modi
yeni delhi, rusya, çin, brics, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, dünya, narendra modi, hindistan başbakanı narendra modi
BRICS liderleri Yeni Delhi'de buluşuyor: Yarın dünyanın gözü orada olacak
16:02 11.09.2026 (güncellendi: 16:22 11.09.2026)
Genişleyen BRICS'in 18. Liderler Zirvesi, 12-13 Eylül'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılacak. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 49'unu ve küresel ekonominin yüzde 40'ını temsil eden 11 üyeli blok; ticaretten ulusal para birimlerine, yapay zekadan enerjiye uzanan kritik başlıkları görüşecek.
Hindistan, 12-13 Eylül'de 18. BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İki günlük zirve, Yeni Delhi'deki Bharat Mandapam'da gerçekleştirilecek.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin
ev sahipliğindeki toplantıda genişleyen BRICS'in
liderlerinin yanı sıra ortak ülkeler ve zirveye davet edilen ülkelerin temsilcilerinin bir araya gelmesi bekleniyor.
Zirvenin ana gündeminde ticaret, finans, sınır ötesi ödemeler, enerji, gelişen teknolojiler ve Küresel Güney'in öncelikleri bulunuyor.
11 üyeli BRICS dünya ekonomisindeki ağırlığını artırdı
20 yıllık iş birliğini geride bırakan BRICS, son genişlemelerin ardından yeni bir yapıya dönüştü.
Bunun yanında Belarus, Bolivya, Küba, Kazakistan, Malezya, Nijerya, Tayland, Uganda, Özbekistan ve Vietnam
olmak üzere 10 ülke, BRICS'in daha geniş çerçevesinde ortak ülke statüsünde yer alıyor.
Dünya nüfusunun yüzde 49'unu temsil ediyor
BRICS'in genişlemesi, grubun küresel ekonomik ve demografik ağırlığını da önemli ölçüde artırdı.
Verilere göre üye ülkeler birlikte dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 49'unu, küresel GSYH'nin yüzde 40'ını ve uluslararası ticaretin yüzde 26'sını oluşturuyor.
Bu büyüklük, Yeni Delhi
zirvesinin temel sorusunu da beraberinde getiriyor: BRICS, ekonomik ve demografik ağırlığını daha somut ekonomik iş birliğine ve küresel karar alma mekanizmalarında daha fazla etkiye
dönüştürebilecek mi?
Ulusal para birimleri ve sınır ötesi ödemeler masada
Hindistan'ın dördüncü BRICS dönem başkanlığı, "Dayanıklılık, İnovasyon, İş Birliği ve Sürdürülebilirlik için İnşa" teması ve insan odaklı "Önce İnsanlık" yaklaşımı üzerine şekilleniyor.
Yeni Delhi'nin zirvede sonuç alınmasını istediği başlıkların başında ticaret ve yatırım, dayanıklı tedarik zincirleri, ulusal para birimleriyle ödeme ve sınır ötesi ödeme sistemleri geliyor.
KOBİ
finansmanı, dijital ticaret, yapay zeka ve gelişen teknolojiler
, enerji ve gıda güvenliği ile kalkınma finansmanı da zirvenin önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor.
Hindistan UPI deneyimini BRICS'e taşımak istiyor
Hindistan, kendi dijital kamu altyapısı ve UPI ödeme sistemi konusundaki deneyiminden BRICS ülkeleri arasındaki finansal bağlantıların güçlendirilmesinde yararlanmayı hedefliyor.
Ulusal para birimleriyle gerçekleştirilen işlemlerin ve sınır ötesi ödeme mekanizmalarının geliştirilmesi, grubun finans alanındaki iş birliğinin önemli parçalarından biri olacak.
Bu kapsamda BRICS ülkelerinin ticarette karşılaştığı ödeme sorunlarının azaltılması ve finansal bağlantıların daha güçlü hale getirilmesi üzerinde durulması bekleniyor.
Putin-Modi görüşmesi zirve öncesi dikkat çekiyor
BRICS Zirvesi öncesindeki en önemli diplomatik temaslardan birinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Narendra Modi
arasında gerçekleşmesi planlanıyor.
Putin'in 11 Eylül'de Modi ile bir araya gelerek Hindistan-Rusya stratejik ortaklığını değerlendirmesi öngörülüyor.
Görüşmenin gündeminde savunma, enerji, ticaret, yatırım ve ödeme mekanizmalarının yer alması bekleniyor.
Hindistan ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 2025-26 döneminde, büyük ölçüde Hindistan'ın Rus enerji kaynaklarına yönelik ithalatının etkisiyle yaklaşık 60 milyar dolara ulaştı. İki ülke, 2030'a kadar ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda ödeme sistemleri, lojistik ve pazara erişim üzerinde çalışıyor.
Xi Jinping'in katılımı zirveye ayrı bir boyut katabilir
Zirvenin dikkat çeken bir diğer başlığı ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in beklenen katılımı olacak.
Xi'nin Hindistan'a gitmesi halinde ziyaret, Çin liderinin 2019'daki Mamallapuram gayriresmî zirvesinden bu yana Hindistan'a gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak.
Yeni Delhi açısından BRICS; Çin ve Rusya dahil büyük yükselen ekonomilerle aynı platformda temas kurarken kalkınma, ticaret, teknoloji, enerji ve finans gibi daha geniş uzlaşının mümkün olduğu alanlara odaklanma fırsatı sunuyor.
BRICS'ten Küresel Güney için daha fazla temsil talebi
Hindistan'ın zirvedeki önceliklerinden biri de Küresel Güney'in uluslararası kuruluşlardaki temsilinin artırılması.
Yeni Delhi, Birleşmiş Milletler
dahil küresel kurumlarda gelişmekte olan ülkelerin daha güçlü temsil edilmesini ve uluslararası finansal mimarinin reformunu
savunuyor.
Bu çerçevede Yeni Kalkınma Bankası (NDB)
, BRICS'in en önemli kurumsal araçlarından biri olarak öne çıkıyor.
100 milyar dolarlık Yeni Kalkınma Bankası
2015 yılında kurulan ve 100 milyar dolar yetkilendirilmiş sermayeye sahip Yeni Kalkınma Bankası, altyapı ve sürdürülebilir kalkınma projelerinin finansmanında BRICS'in temel mekanizmalarından biri konumunda.
Hindistan açısından bankanın güçlendirilmesi; kalkınma finansmanının genişletilmesi, Güney-Güney iş birliğinin artırılması ve daha kapsayıcı bir küresel yönetişim modelinin oluşturulması hedefinin parçası.
Yeni Delhi'deki zirve böylece BRICS'in yalnızca büyüklüğünü değil, 11 üyeli genişlemiş yapının ne ölçüde ortak karar alabileceğini de test edecek.
Genişleyen BRICS için kritik sınav
Dünya nüfusunun neredeyse yarısını ve küresel ekonominin önemli bölümünü temsil eden BRICS, 20. yılında daha büyük ancak aynı zamanda daha çeşitli bir yapıya dönüşmüş durumda.
12-13 Eylül Yeni Delhi Zirvesi, grubun bu ekonomik ve demografik ağırlığı ticaret, finans, teknoloji, enerji ve kalkınma alanlarında somut iş birliğine dönüştürüp dönüştüremeyeceğinin önemli göstergelerinden biri olacak.
Zirveden çıkacak kararlar aynı zamanda BRICS'in şekillenmekte olan çok kutuplu uluslararası düzende nasıl bir rol üstlenmek istediğine ilişkin yeni işaretler verecek.