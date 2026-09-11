https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/bahcesinde-kazi-yapti-20-kiloluk-viking-hazinesi-buldu-1108680961.html

Bahçesinde kazı yaptı, 20 kiloluk Viking hazinesi buldu

Bahçesinde kazı yaptı, 20 kiloluk Viking hazinesi buldu

Sputnik Türkiye

Danimarka'da bahçesine yeni bir teras yapmak isteyen ev sahibi, çimleri temizlerken Viking döneminden kalma dev bir gümüş hazinesi buldu. Yaklaşık 18,5... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T07:44+0300

2026-09-11T07:44+0300

2026-09-11T07:44+0300

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Danimarka'nın kuzeyindeki Rebild bölgesinde sıradan bir bahçe çalışması, ülkenin dikkat çeken arkeolojik keşiflerinden birine dönüştü.Bir ev sahibi, bahçesinde yeni bir teras için çimleri temizlediği sırada toprağın altında Viking dönemine ait gümüş hazineyle karşılaştı.Yaklaşık 18,5 kilogram ağırlığındaki hazinenin, 10. yüzyılda bir kil kabın içerisine yerleştirilerek toprağa gömüldüğü belirlendi.Topraktan yaklaşık 700 parça çıktıKazı ve incelemeler ilerledikçe keşfin boyutu da ortaya çıktı. Hazinede gümüş çubuklar, bilezikler, sikkeler ve farklı gümüş parçalar bulundu.Yaklaşık 700 nesnenin ortaya çıkarıldığı çalışmalarda, bunların yaklaşık 320'sinin orijinal kil kabın içerisinde bütün halde kaldığı, diğer parçaların ise çevredeki toprağa dağıldığı tespit edildi.Buluntular arasında 50 sikkenin yanı sıra şans getirmesi amacıyla kullanıldığı düşünülen küçük bir Thor'un çekici figürü de yer aldı.Gümüşün üzerindeki tek kelime dikkat çektiHazinenin en esrarengiz parçalarından biri ise üzerinde runik harfler bulunan gümüş çubuk oldu.Çubuğun üzerine "hutu" kelimesinin kazındığı tespit edildi. Ancak araştırmacılar kelimenin ne anlama geldiğini henüz kesin olarak belirleyemedi."Hutu"nun bir isim, mülkiyet işareti veya başka bir sembolik ifade olabileceği değerlendiriliyor.Vikinglerin parayı nasıl kullandığına ışık tutuyorRebild'deki keşfi önemli kılan ayrıntılardan biri de hazinenin yapısı oldu.Daha önce bulunan bazı Viking hazinelerinin aksine sikkeler, 18,5 kilogramlık gümüşün yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyor. Hazinenin büyük kısmı gümüş çubuklar, takılar, klipsler ve farklı büyüklüklerdeki gümüş parçalarından meydana geliyor.Viking döneminde gümüşün yalnızca sikke olarak değil, ağırlığı üzerinden bir ödeme aracı şeklinde kullanıldığı biliniyor. Gümüş nesneler gerektiğinde daha küçük parçalara ayrılıyor veya eritilerek yeniden değerlendiriliyordu.Gümüşler ağırlıklarına göre ayrılmışRebild hazinesinde de bu ekonomik sistemin izlerine rastlandı.Araştırmacılar gümüş çubukların, bileziklerin ve hurda parçalarının belirli ağırlık gruplarına göre ayrıldığını tespit etti.Kuzey Jutland Müzeleri'nden arkeolog Torben Sarauw, keşfin Viking çağının ekonomik ve toplumsal yapısının anlaşılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.Hazineden Arap dirhemleri de çıktıHazinenin içindeki sikkeler ise Vikinglerin ulaştığı geniş ticaret ağlarına ilişkin dikkat çekici ipuçları sundu.Buluntular arasında Arap dirhemleri ile İngiltere'de Kral Edward the Elder döneminde basılmış Anglo-Sakson sikkeleri yer aldı.Birbirinden oldukça uzak coğrafyalara ait paraların aynı hazinede bulunması, Rebild'in Viking döneminde yalnızca yerel bir yerleşim olmadığını gösteren önemli kanıtlar arasında değerlendiriliyor.İslam dünyasından Batı Avrupa'ya uzanan ağArkeologlara göre buluntular, bölgenin yaklaşık bin yıl önce İskandinavya, Baltık Denizi, İslam dünyası, Kuzey Denizi ve Batı Avrupa arasında uzanan ekonomik ve kültürel bağlantıların parçası olduğunu gösteriyor.Toprağın altında yaklaşık bin yıl boyunca kalan 18,5 kilogramlık hazine böylece yalnızca büyük miktarda gümüşü değil, Vikinglerin ticaret ilişkileri ve günlük ekonomik yaşamına ilişkin ipuçlarını da günümüze taşıdı.Sıradan bir teras çalışması sırasında tesadüfen ortaya çıkan keşfin, yapılacak ayrıntılı incelemelerle Viking çağının ekonomik yapısına ilişkin yeni bilgiler sağlaması bekleniyor.

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