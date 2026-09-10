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İzmir'de 5 banka çalışanını rehin alan şüpheli tutuklandı: Müzakereyle ikna edilmişti
İzmir'de 5 banka çalışanını rehin alan şüpheli tutuklandı: Müzakereyle ikna edilmişti
Sputnik Türkiye
İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün 5 banka çalışanını silahla rehin alan şüpheli tutuklandı. Şüpheli polis ekiplerinin müzakeresiyle teslim olmaya ikna edilmiş... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde İnönü Caddesi'ndeki bir bankada meydana gelen olaya ilişkin gözaltına alınan 25 yaşındaki Can Aydın'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.Şahıs bir banka şubesine gelerek özel güvenlik görevlisinin silahını ele geçirip 5 banka çalışanını rehin almıştı. Olay sırasında cadde çift yönlü trafiğe kapatılmıştı.Polis ekipleri, müzakereyle şahsı ikna etmiş, 5 banka çalışanını kurtarmıştı.Gözaltına alınan şüphelinin daha önceden psikiyatri tedavisi gördüğü ve olay sırasında üzerinde herhangi bir silah olmadığı öğrenilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/izmirde-banka-soygunu-girisimi-ekipler-sevk-edildi-1108636126.html
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banka, rehin alma, i̇zmir
banka, rehin alma, i̇zmir

İzmir'de 5 banka çalışanını rehin alan şüpheli tutuklandı: Müzakereyle ikna edilmişti

20:59 10.09.2026 (güncellendi: 21:00 10.09.2026)
© AA / Mustafa Güngörİzmir'in Karabağlar ilçesinde bir banka çalışanının rehin alındığı iddiası üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir banka çalışanının rehin alındığı iddiası üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© AA / Mustafa Güngör
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün 5 banka çalışanını silahla rehin alan şüpheli tutuklandı. Şüpheli polis ekiplerinin müzakeresiyle teslim olmaya ikna edilmiş, rehin alınan banka çalışanları kurtarılmıştı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde İnönü Caddesi'ndeki bir bankada meydana gelen olaya ilişkin gözaltına alınan 25 yaşındaki Can Aydın'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Şahıs bir banka şubesine gelerek özel güvenlik görevlisinin silahını ele geçirip 5 banka çalışanını rehin almıştı. Olay sırasında cadde çift yönlü trafiğe kapatılmıştı.
Polis ekipleri, müzakereyle şahsı ikna etmiş, 5 banka çalışanını kurtarmıştı.
Gözaltına alınan şüphelinin daha önceden psikiyatri tedavisi gördüğü ve olay sırasında üzerinde herhangi bir silah olmadığı öğrenilmişti.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir banka çalışanının rehin alındığı iddiası üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
TÜRKİYE
İzmir'de banka soygunu girişimi: Şüpheli teslim oldu
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