https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/izmirde-5-banka-calisanini-rehin-alan-supheli-tutuklandi-muzakereyle-ikna-edilmisti-1108674279.html
İzmir'de 5 banka çalışanını rehin alan şüpheli tutuklandı: Müzakereyle ikna edilmişti
İzmir'de 5 banka çalışanını rehin alan şüpheli tutuklandı: Müzakereyle ikna edilmişti
Sputnik Türkiye
İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün 5 banka çalışanını silahla rehin alan şüpheli tutuklandı. Şüpheli polis ekiplerinin müzakeresiyle teslim olmaya ikna edilmiş... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T20:59+0300
2026-09-10T20:59+0300
2026-09-10T21:00+0300
türki̇ye
banka
rehin alma
i̇zmir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/09/1108636281_0:149:2048:1301_1920x0_80_0_0_3584aaa204f6b1ed47bf609b87d006b6.jpg
İzmir'in Karabağlar ilçesinde İnönü Caddesi'ndeki bir bankada meydana gelen olaya ilişkin gözaltına alınan 25 yaşındaki Can Aydın'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.Şahıs bir banka şubesine gelerek özel güvenlik görevlisinin silahını ele geçirip 5 banka çalışanını rehin almıştı. Olay sırasında cadde çift yönlü trafiğe kapatılmıştı.Polis ekipleri, müzakereyle şahsı ikna etmiş, 5 banka çalışanını kurtarmıştı.Gözaltına alınan şüphelinin daha önceden psikiyatri tedavisi gördüğü ve olay sırasında üzerinde herhangi bir silah olmadığı öğrenilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/izmirde-banka-soygunu-girisimi-ekipler-sevk-edildi-1108636126.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/09/1108636281_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_f16edd651ab98132a10a3038f618a7c1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
banka, rehin alma, i̇zmir
banka, rehin alma, i̇zmir
İzmir'de 5 banka çalışanını rehin alan şüpheli tutuklandı: Müzakereyle ikna edilmişti
20:59 10.09.2026 (güncellendi: 21:00 10.09.2026)
İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün 5 banka çalışanını silahla rehin alan şüpheli tutuklandı. Şüpheli polis ekiplerinin müzakeresiyle teslim olmaya ikna edilmiş, rehin alınan banka çalışanları kurtarılmıştı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde İnönü Caddesi'ndeki bir bankada meydana gelen olaya ilişkin gözaltına alınan 25 yaşındaki Can Aydın'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Şahıs bir banka şubesine gelerek özel güvenlik görevlisinin silahını ele geçirip 5 banka çalışanını rehin almıştı. Olay sırasında cadde çift yönlü trafiğe kapatılmıştı.
Polis ekipleri, müzakereyle şahsı ikna etmiş, 5 banka çalışanını kurtarmıştı.
Gözaltına alınan şüphelinin daha önceden psikiyatri tedavisi gördüğü ve olay sırasında üzerinde herhangi bir silah olmadığı öğrenilmişti.