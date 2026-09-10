https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/izmirde-5-banka-calisanini-rehin-alan-supheli-tutuklandi-muzakereyle-ikna-edilmisti-1108674279.html

İzmir'de 5 banka çalışanını rehin alan şüpheli tutuklandı: Müzakereyle ikna edilmişti

İzmir'de 5 banka çalışanını rehin alan şüpheli tutuklandı: Müzakereyle ikna edilmişti

Sputnik Türkiye

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün 5 banka çalışanını silahla rehin alan şüpheli tutuklandı. Şüpheli polis ekiplerinin müzakeresiyle teslim olmaya ikna edilmiş... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T20:59+0300

2026-09-10T20:59+0300

2026-09-10T21:00+0300

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banka

rehin alma

i̇zmir

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde İnönü Caddesi'ndeki bir bankada meydana gelen olaya ilişkin gözaltına alınan 25 yaşındaki Can Aydın'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.Şahıs bir banka şubesine gelerek özel güvenlik görevlisinin silahını ele geçirip 5 banka çalışanını rehin almıştı. Olay sırasında cadde çift yönlü trafiğe kapatılmıştı.Polis ekipleri, müzakereyle şahsı ikna etmiş, 5 banka çalışanını kurtarmıştı.Gözaltına alınan şüphelinin daha önceden psikiyatri tedavisi gördüğü ve olay sırasında üzerinde herhangi bir silah olmadığı öğrenilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/izmirde-banka-soygunu-girisimi-ekipler-sevk-edildi-1108636126.html

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