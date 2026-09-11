https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/bahcelievlerde-3-meclis-uyesi-chpden-ak-partiye-gecti-1108678648.html

Bahçelievler'de 3 meclis üyesi CHP'den AK Parti'ye geçti

Bahçelievler'de 3 meclis üyesi CHP'den AK Parti'ye geçti

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 3 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Böylece meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'na geçti. 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T00:50+0300

2026-09-11T00:50+0300

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poli̇ti̇ka

bahçelievler belediyesi

ak parti

ak parti i̇stanbul i̇l başkanlığı

ak parti genel merkezi

i̇stanbul

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyeleri Levent Arısüt, Barış Ural ve Cem Şafak'ın AK Parti'ye katıldığını açıkladı.Özdemir, düzenlenen programda üç isme rozetlerini takdim etti. Geçişlerin ardından Bahçelievler Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 23'e yükseldi, CHP'nin üye sayısı ise 22'ye indi. Mecliste çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/ak-parti-mkyk-toplandi-1108670922.html

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bahçelievler belediyesi, ak parti, ak parti i̇stanbul i̇l başkanlığı, ak parti genel merkezi, i̇stanbul, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)