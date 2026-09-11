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Bahçelievler'de 3 meclis üyesi CHP'den AK Parti'ye geçti
Bahçelievler'de 3 meclis üyesi CHP'den AK Parti'ye geçti
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 3 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Böylece meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'na geçti. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyeleri Levent Arısüt, Barış Ural ve Cem Şafak'ın AK Parti'ye katıldığını açıkladı.Özdemir, düzenlenen programda üç isme rozetlerini takdim etti. Geçişlerin ardından Bahçelievler Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 23'e yükseldi, CHP'nin üye sayısı ise 22'ye indi. Mecliste çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti.
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bahçelievler belediyesi, ak parti, ak parti i̇stanbul i̇l başkanlığı, ak parti genel merkezi, i̇stanbul, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
bahçelievler belediyesi, ak parti, ak parti i̇stanbul i̇l başkanlığı, ak parti genel merkezi, i̇stanbul, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Bahçelievler'de 3 meclis üyesi CHP'den AK Parti'ye geçti

00:50 11.09.2026 (güncellendi: 00:58 11.09.2026)
© Fotoğraf : AK Parti İstanbul BaşkanlığıBahçelievler'de 3 meclis üyesi CHP'den AK Parti'ye geçti
Bahçelievler'de 3 meclis üyesi CHP'den AK Parti'ye geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© Fotoğraf : AK Parti İstanbul Başkanlığı
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 3 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Böylece meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'na geçti.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyeleri Levent Arısüt, Barış Ural ve Cem Şafak'ın AK Parti'ye katıldığını açıkladı.
Özdemir, düzenlenen programda üç isme rozetlerini takdim etti. Geçişlerin ardından Bahçelievler Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 23'e yükseldi, CHP'nin üye sayısı ise 22'ye indi.
Mecliste çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti.
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