https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/ak-parti-mkyk-toplandi-1108670922.html
AK Parti MKYK toplandı: Ömer Çelik'ten ilk açıklama
AK Parti MKYK toplandı: Ömer Çelik'ten ilk açıklama
Sputnik Türkiye
AK Parti MKYK toplandı. AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T18:07+0300
2026-09-10T18:07+0300
2026-09-10T18:16+0300
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ömer çelik
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Filenin Sultanları'nı tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan, Türkiye'yi birleştiren ve gençlerimize ilham olan büyük bir başarıya imza attılar. Tüm takımı ve yöneticileri kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Külliye'deki kabulünde kaptanımız Eda Hanım'ın yaptığı konuşmayı özellikle gençlerin dinlemesini öneririm. Gençler için sundukları vizyonu ortaya koyan son derece kıymetli ve zarif bir açıklamaydı'' dedi.Sözcü Çelik, ''Partimizde gerek meclis boyutunda gerekse belediyeler boyutunda yoğun bir şekilde katılım talebi var. Bugün aramıza katılan belediye başkanı arkadaşlarımıza tebriklerimizi iletiyoruz'' açıklamasında bulundu.Çelik, ''Şu anda SDG feshedildi. Oradaki entegrasyon sürecini yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Fesih süreçlerinin sahada gerçekleşmesinin, bütün etnik gruplar için, son derece iyi bir geleceği inşa edeceğine inanıyoruz'' şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/ak-parti-sozcusu-celik-insanlik-suclari-netanyahunun-kimlik-karti-olmustur-1108155372.html
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ak parti mkyk, ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk), ömer çelik, recep tayyip erdoğan
ak parti mkyk, ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk), ömer çelik, recep tayyip erdoğan
AK Parti MKYK toplandı: Ömer Çelik'ten ilk açıklama
18:07 10.09.2026 (güncellendi: 18:16 10.09.2026)
AK Parti MKYK toplandı. AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Filenin Sultanları'nı tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan, Türkiye'yi birleştiren ve gençlerimize ilham olan büyük bir başarıya imza attılar. Tüm takımı ve yöneticileri kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Külliye'deki kabulünde kaptanımız Eda Hanım'ın yaptığı konuşmayı özellikle gençlerin dinlemesini öneririm. Gençler için sundukları vizyonu ortaya koyan son derece kıymetli ve zarif bir açıklamaydı'' dedi.
Sözcü Çelik, ''Partimizde gerek meclis boyutunda gerekse belediyeler boyutunda yoğun bir şekilde katılım talebi var. Bugün aramıza katılan belediye başkanı arkadaşlarımıza tebriklerimizi iletiyoruz'' açıklamasında bulundu.
Çelik, ''Şu anda SDG feshedildi. Oradaki entegrasyon sürecini yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Fesih süreçlerinin sahada gerçekleşmesinin, bütün etnik gruplar için, son derece iyi bir geleceği inşa edeceğine inanıyoruz'' şeklinde konuştu.