Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/ak-parti-mkyk-toplandi-1108670922.html
AK Parti MKYK toplandı: Ömer Çelik'ten ilk açıklama
AK Parti MKYK toplandı: Ömer Çelik'ten ilk açıklama
Sputnik Türkiye
AK Parti MKYK toplandı. AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T18:07+0300
2026-09-10T18:16+0300
poli̇ti̇ka
ak parti mkyk
ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk)
ömer çelik
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/16/1106702564_0:97:3120:1852_1920x0_80_0_0_342d937b9b9f08fa798ff8582f3c9df2.jpg
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Filenin Sultanları'nı tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan, Türkiye'yi birleştiren ve gençlerimize ilham olan büyük bir başarıya imza attılar. Tüm takımı ve yöneticileri kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Külliye'deki kabulünde kaptanımız Eda Hanım'ın yaptığı konuşmayı özellikle gençlerin dinlemesini öneririm. Gençler için sundukları vizyonu ortaya koyan son derece kıymetli ve zarif bir açıklamaydı'' dedi.Sözcü Çelik, ''Partimizde gerek meclis boyutunda gerekse belediyeler boyutunda yoğun bir şekilde katılım talebi var. Bugün aramıza katılan belediye başkanı arkadaşlarımıza tebriklerimizi iletiyoruz'' açıklamasında bulundu.Çelik, ''Şu anda SDG feshedildi. Oradaki entegrasyon sürecini yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Fesih süreçlerinin sahada gerçekleşmesinin, bütün etnik gruplar için, son derece iyi bir geleceği inşa edeceğine inanıyoruz'' şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/ak-parti-sozcusu-celik-insanlik-suclari-netanyahunun-kimlik-karti-olmustur-1108155372.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/16/1106702564_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_52bfe3f0706d255d44b2d80c10d4d42a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ak parti mkyk, ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk), ömer çelik, recep tayyip erdoğan
ak parti mkyk, ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk), ömer çelik, recep tayyip erdoğan

AK Parti MKYK toplandı: Ömer Çelik'ten ilk açıklama

18:07 10.09.2026 (güncellendi: 18:16 10.09.2026)
© AA / Utku UçrakAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© AA / Utku Uçrak
Abone ol
AK Parti MKYK toplandı. AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Filenin Sultanları'nı tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan, Türkiye'yi birleştiren ve gençlerimize ilham olan büyük bir başarıya imza attılar. Tüm takımı ve yöneticileri kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Külliye'deki kabulünde kaptanımız Eda Hanım'ın yaptığı konuşmayı özellikle gençlerin dinlemesini öneririm. Gençler için sundukları vizyonu ortaya koyan son derece kıymetli ve zarif bir açıklamaydı'' dedi.
Sözcü Çelik, ''Partimizde gerek meclis boyutunda gerekse belediyeler boyutunda yoğun bir şekilde katılım talebi var. Bugün aramıza katılan belediye başkanı arkadaşlarımıza tebriklerimizi iletiyoruz'' açıklamasında bulundu.
Çelik, ''Şu anda SDG feshedildi. Oradaki entegrasyon sürecini yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Fesih süreçlerinin sahada gerçekleşmesinin, bütün etnik gruplar için, son derece iyi bir geleceği inşa edeceğine inanıyoruz'' şeklinde konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
TÜRKİYE
AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur
21 Ağustos, 18:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала