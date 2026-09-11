https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/ask-i-memnunun-sevilen-karakterinden-uzucu-haber-amansiz-bir-hastaliga-yakalandi-1108684198.html

Aşk-ı Memnu’nun sevilen karakterinden üzücü haber: ‘Amansız bir hastalığa’ yakalandı

Aşk-ı Memnu’nun sevilen karakterinden üzücü haber: ‘Amansız bir hastalığa’ yakalandı

Sputnik Türkiye

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Arsen Hanım karakterine hayat veren Gülsen Tuncer'den üzücü haber geldi. Usta ismin amansız hastalığa yakalandığı... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T09:55+0300

2026-09-11T09:55+0300

2026-09-11T09:55+0300

yaşam

aşk-ı memnu

gülsen tuncer

adana

i̇stanbul

yıldız kenter

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Kariyeri boyunca çok sayıda projede rol alan ve “Aşk-ı Memnu”da hayat verdiği Arsen Hanım rolüyle geniş kitlelerce tanınan Gülsen Tuncer'den hayranlarını üzen bir haber geldi.Uzun süredir gözlerden uzak olan 81 yaşındaki oyuncunun amansız bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi.Film-San'dan açıklamaTuncer'in sağlık durumuyla ilgili haberi Film-San Vakfı, sosyal medya üzerinden duyurdu. Paylaşımda "Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun" ifadeleri yer aldı.Gülsen Tuncer kimdir?1945 yılında Adana'da dünyaya gelen Gülsen Tuncer, eğitimini İstanbul'da tamamladı. Lise yıllarında Yıldız Kenter, Melih Cevdet Anday gibi isimlerden eğitim alan Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tiyatroya profesyonel olarak 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nun Zilli Zarife oyunuyla başladı.50 yılı aşkın sanat yaşamına tiyatronun yanı sıra birçok film ve dizide de boy gösteren Tuncer, yaklaşık 40 filmde yönetmen yardımcılığı ve asistanlık yaptı. Aşk-ı Memnu dizisiyle tanınan oyuncu, son olarak Hakim adlı dizide boy gösterdi.

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