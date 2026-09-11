https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/abd-donanmasi-iran-gucleri-bahreynde-bulunan-ussu-yerle-bir-etti-1108678509.html

ABD Donanması: İran güçleri Bahreyn'de bulunan üssü 'yerle bir etti'

ABD Donanması: İran güçleri Bahreyn'de bulunan üssü 'yerle bir etti'

Sputnik Türkiye

ABD Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Hung Cao, İran'ın Bahreyn'de bulunan ABD üssüne gerçekleştirdiği saldırıların üsse önemli ölçüde zarar verdiğini söyledi. 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T00:41+0300

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2026-09-11T00:41+0300

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ABD Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Hung Cao yaptığı açıklamada, İran güçlerinin Bahreyn'deki ABD tesislerine, özellikle de Deniz Kuvvetlerinin üslenmesi ve ikmal edilmesi için gerekli altyapıya önemli ölçüde zarar verdiğini söyledi.'Yerle bir etti'Cao, The Epoch Times'a verdiği demeçte, İran güçlerinin "Bahreyn'i yerle bir ettiğini" söyledi.Cao'nun açıklamasına göre, Bahreyn'deki deniz üssünde bulunan Beşinci Filo karargahı ve tesislerinde meydana gelen hasar, ABD gemilerinin limana uğrama kabiliyetini önemli ölçüde sınırladı ve üsse verilen hasarın ardından USS Abraham Lincoln uçak gemisinin mürettebatı da orada mola verme fırsatından mahrum kaldı.Raporda ayrıca, ABD güçlerinin İran'la olan çatışmanın sona ermesinin ardından Ortadoğu'daki askeri tesislerini restore edip yeniden kullanmayı değerlendirdiği belirtildi.Cao, ABD Donanmasının Bahreyn'deki üsse geri dönmesinin gerekliliği sorulduğunda, "Bununla ilgilenen bir görev gücüm var" dedi.Ağustos ayında Stars and Stripes gazetesi, ABD Donanmasının İran ile yaşanan çatışma sırasında Bahreyn'den yaklaşık bin 300 askeri aile üyesini tahliye ettiğini ve daha sonra onlara yakın gelecekte geri dönmemeleri ve yeni kalıcı konutlar aramaları konusunda tavsiyede bulunduğunu bildirmişti.

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