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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
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ABD Donanması: İran güçleri Bahreyn'de bulunan üssü 'yerle bir etti'
ABD Donanması: İran güçleri Bahreyn'de bulunan üssü 'yerle bir etti'
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ABD Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Hung Cao, İran'ın Bahreyn'de bulunan ABD üssüne gerçekleştirdiği saldırıların üsse önemli ölçüde zarar verdiğini söyledi. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-11T00:41+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
abd
uss abraham lincoln
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ABD Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Hung Cao yaptığı açıklamada, İran güçlerinin Bahreyn'deki ABD tesislerine, özellikle de Deniz Kuvvetlerinin üslenmesi ve ikmal edilmesi için gerekli altyapıya önemli ölçüde zarar verdiğini söyledi.'Yerle bir etti'Cao, The Epoch Times'a verdiği demeçte, İran güçlerinin "Bahreyn'i yerle bir ettiğini" söyledi.Cao'nun açıklamasına göre, Bahreyn'deki deniz üssünde bulunan Beşinci Filo karargahı ve tesislerinde meydana gelen hasar, ABD gemilerinin limana uğrama kabiliyetini önemli ölçüde sınırladı ve üsse verilen hasarın ardından USS Abraham Lincoln uçak gemisinin mürettebatı da orada mola verme fırsatından mahrum kaldı.Raporda ayrıca, ABD güçlerinin İran'la olan çatışmanın sona ermesinin ardından Ortadoğu'daki askeri tesislerini restore edip yeniden kullanmayı değerlendirdiği belirtildi.Cao, ABD Donanmasının Bahreyn'deki üsse geri dönmesinin gerekliliği sorulduğunda, "Bununla ilgilenen bir görev gücüm var" dedi.Ağustos ayında Stars and Stripes gazetesi, ABD Donanmasının İran ile yaşanan çatışma sırasında Bahreyn'den yaklaşık bin 300 askeri aile üyesini tahliye ettiğini ve daha sonra onlara yakın gelecekte geri dönmemeleri ve yeni kalıcı konutlar aramaları konusunda tavsiyede bulunduğunu bildirmişti.
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abd, i̇ran, abd, uss abraham lincoln, abd donanması
abd, i̇ran, abd, uss abraham lincoln, abd donanması

ABD Donanması: İran güçleri Bahreyn'de bulunan üssü 'yerle bir etti'

00:41 11.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturABD İran
ABD İran - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Hung Cao, İran'ın Bahreyn'de bulunan ABD üssüne gerçekleştirdiği saldırıların üsse önemli ölçüde zarar verdiğini söyledi.
ABD Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Hung Cao yaptığı açıklamada, İran güçlerinin Bahreyn'deki ABD tesislerine, özellikle de Deniz Kuvvetlerinin üslenmesi ve ikmal edilmesi için gerekli altyapıya önemli ölçüde zarar verdiğini söyledi.

'Yerle bir etti'

Cao, The Epoch Times'a verdiği demeçte, İran güçlerinin "Bahreyn'i yerle bir ettiğini" söyledi.
Cao'nun açıklamasına göre, Bahreyn'deki deniz üssünde bulunan Beşinci Filo karargahı ve tesislerinde meydana gelen hasar, ABD gemilerinin limana uğrama kabiliyetini önemli ölçüde sınırladı ve üsse verilen hasarın ardından USS Abraham Lincoln uçak gemisinin mürettebatı da orada mola verme fırsatından mahrum kaldı.
Raporda ayrıca, ABD güçlerinin İran'la olan çatışmanın sona ermesinin ardından Ortadoğu'daki askeri tesislerini restore edip yeniden kullanmayı değerlendirdiği belirtildi.
Cao, ABD Donanmasının Bahreyn'deki üsse geri dönmesinin gerekliliği sorulduğunda, "Bununla ilgilenen bir görev gücüm var" dedi.
Ağustos ayında Stars and Stripes gazetesi, ABD Donanmasının İran ile yaşanan çatışma sırasında Bahreyn'den yaklaşık bin 300 askeri aile üyesini tahliye ettiğini ve daha sonra onlara yakın gelecekte geri dönmemeleri ve yeni kalıcı konutlar aramaları konusunda tavsiyede bulunduğunu bildirmişti.
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