https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/ankara-cankayada-dugunde-havaya-ates-acildi-6-gozalti-1108683409.html

Ankara Çankaya'da düğünde havaya ateş açıldı: 6 gözaltı

Ankara Çankaya'da düğünde havaya ateş açıldı: 6 gözaltı

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir düğünde havaya ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı. 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T09:42+0300

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir düğünde havaya ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı.Düğünde ateş açıldıDodurga köyünde bir düğünde havaya rastgele ateş açıldığı bilgisini alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.Harekete geçen Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, köyde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan ve çevredekilerin çektiği onlarca saatlik görüntüleri inceleyerek, 6 şüphelinin kimliğini tespit etti.Ruhsatsız tabancalar bulunduŞüphelilere ait adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 av tüfeği ile 633 çeşitli çapta tabanca mermisi ve 267 tüfek fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/adalet-bakani-gurlek-6-faili-mechul-cinayet-daha-aydinlatildi-1108683447.html

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