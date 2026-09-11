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Ankara Çankaya'da düğünde havaya ateş açıldı: 6 gözaltı
Ankara Çankaya'da düğünde havaya ateş açıldı: 6 gözaltı
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir düğünde havaya ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir düğünde havaya ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı.Düğünde ateş açıldıDodurga köyünde bir düğünde havaya rastgele ateş açıldığı bilgisini alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.Harekete geçen Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, köyde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan ve çevredekilerin çektiği onlarca saatlik görüntüleri inceleyerek, 6 şüphelinin kimliğini tespit etti.Ruhsatsız tabancalar bulunduŞüphelilere ait adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 av tüfeği ile 633 çeşitli çapta tabanca mermisi ve 267 tüfek fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/adalet-bakani-gurlek-6-faili-mechul-cinayet-daha-aydinlatildi-1108683447.html
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türkiye, ankara, çankaya
türkiye, ankara, çankaya

Ankara Çankaya'da düğünde havaya ateş açıldı: 6 gözaltı

09:42 11.09.2026 (güncellendi: 09:46 11.09.2026)
Ankara Çankaya'da düğünde havaya ateş açıldı: 6 gözaltı
Ankara Çankaya'da düğünde havaya ateş açıldı: 6 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir düğünde havaya ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir düğünde havaya ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

Düğünde ateş açıldı

Dodurga köyünde bir düğünde havaya rastgele ateş açıldığı bilgisini alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Harekete geçen Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, köyde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan ve çevredekilerin çektiği onlarca saatlik görüntüleri inceleyerek, 6 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ruhsatsız tabancalar bulundu

Şüphelilere ait adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 av tüfeği ile 633 çeşitli çapta tabanca mermisi ve 267 tüfek fişeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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