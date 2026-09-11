Adalet Bakanı Gürlek: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır! Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın güçlü eşgüdümü ile faili meçhul cinayetlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam ediyoruz. Bakanlığımız bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasını daha aydınlattık. Böylece 46 dosyada, 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesini kaldırdık. -