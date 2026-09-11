https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/ahmet-cakardan-ismail-kartalin-istifasina-olay-yorum-bizim-bunlari-yememizi-bekliyorlar-1108680706.html

Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'ın istifasına olay yorum: 'Bizim bunları yememizi bekliyorlar'

Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'ın istifasına olay yorum: 'Bizim bunları yememizi bekliyorlar'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklaması futbol gündemini hareketlendirdi. Başkan Aziz Yıldırım'ın "Devam... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T07:29+0300

2026-09-11T07:29+0300

2026-09-11T07:29+0300

spor

fenerbahçe

uefa şampiyonlar ligi

kartal

roma

yıldırım

i̇smail kartal

ahmet çakar

aziz yıldırım

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan Roma karşılaşmasının ardından sürpriz bir karara imza attı.Sarı-lacivertlilerin Roma ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı.Kartal, kararının kesin olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:"Yol yakınken görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum."Aziz Yıldırım: "Devam edeceksin dedim"İsmail Kartal'ın açıklamasının ardından gözler Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a çevrildi.Yıldırım, teknik direktörün istifa kararından önceden haberdar olmadığını belirterek Kartal ile daha sonra görüştüğünü söyledi.Kartal'ın kendisine yönelik baskıdan ve üzerine şişe atılmasından söz ettiğini aktaran Yıldırım, deneyimli teknik adamın görevine devam etmesini istediğini açıkladı."İsmail Kartal bizim evladımız. İsmail Kartal'ın 'devam edeceğim' demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm, 'devam edeceksin' dedim. Biz bir aileyiz."Ahmet Çakar'dan istifa sonrası dikkat çeken çıkışİsmail Kartal'ın istifası ve Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının ardından eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da tartışmaya dahil oldu.Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Kartal'ın televizyon ve dijital mecralardaki eleştiriler veya kendisine atılan bir şişe nedeniyle bir daha dönmemek üzere istifa ettiği yönündeki açıklamaları sorguladı.Deneyimli yorumcu, Türkiye'nin önde gelen futbol kulüplerinden birinin teknik direktörünün bu gerekçelerle görevi bırakmasının kendisine inandırıcı gelmediğini ifade etti."Bizim de bunları yememizi bekliyorlar"Ahmet Çakar, İsmail Kartal'ın istifasının arkasında kamuoyuna yansıyanların dışında başka nedenler bulunabileceğine ilişkin şüphesini sert ifadelerle dile getirdi.Çakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Çakar'ın sözleri, İsmail Kartal'ın istifa kararının gerçek nedeni konusunda yeni bir tartışmanın başlamasına neden oldu.Fenerbahçe'de gözler İsmail Kartal'a çevrildiKartal'ın "Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum" açıklamasına karşılık Aziz Yıldırım'ın "Devam edeceksin dedim" sözleri, Fenerbahçe'deki teknik direktörlük durumunu gündemin merkezine taşıdı.İstifasını kamuoyu önünde açıklayan Kartal'ın kararında ısrar edip etmeyeceği ve Fenerbahçe yönetiminin bundan sonraki süreçte nasıl hareket edeceği merak konusu oldu.Ahmet Çakar'ın açıklaması ise tartışmaya farklı bir boyut kazandırırken, Kartal'ın istifasının perde arkasına ilişkin iddiaların önümüzdeki günlerde de futbol kamuoyunun gündeminde kalması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/isvicre-alplerinde-otobus-faciasi-cok-sayida-can-kaybi-1108680441.html

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