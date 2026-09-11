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ABD'de enflasyon yüzde 3.14 arttı, altın uçuşa geçti
ABD'de enflasyon yüzde 3.14 arttı, altın uçuşa geçti
Sputnik Türkiye
ABD'de tüketici fiyatları ağustosta yıllık bazda yüzde 3.4 arttı. Enflasyonun temmuzdaki seviyesini koruması, fiyat baskılarının yeniden güçlenmesi nedeniyle... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Çalışma Bakanlığı Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) yayımladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, tüketici fiyatları ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0.4 yükseldi. Aylık artış temmuzda yüzde 0.1 seviyesindeydi.Ağustosta yaşanan aylık artışın yaklaşık üçte biri benzin fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandı. Benzin fiyatları ay boyunca yüzde 3.9 arttı.Enflasyon savaşın ardından hızlandıAmerika merkezli CNN'in haberine göre enflasyon, ABD ile İran arasındaki savaşın başlamasından bu yana hızlandı. Merkez bankası yetkilileri, enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonominin diğer alanlarına yayılarak daha kalıcı bir fiyat baskısı oluşturup oluşturmadığını yakından izliyor.Enerji ve gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise ağustosta yıllık bazda yüzde 2.4 oldu. Bu oran temmuzda yüzde 2.5 olarak kaydedilmişti.Çekirdek enflasyon aylık bazda ise yüzde 0.3 arttı.Fed'in kararı yakından izleniyorFed yetkilileri gelecek hafta para politikası toplantısı için bir araya gelecek. Yetkililer, enflasyonun seyri, ekonomik aktivite ve istihdam piyasasındaki gelişmeleri değerlendirerek faiz politikasına ilişkin karar verecek.Son veriler, Amerikan basınına göre Fed'in enflasyonla mücadele amacıyla faizleri daha yüksek tutması veya faiz artırması yönündeki argümanları güçlendirebilir.Öte yandan, yıllık çekirdek enflasyonun yüzde 2.5'ten yüzde 2.4'e gerilemesi, fiyat baskılarının ekonominin geneline yayılmasının henüz kontrol dışına çıkmadığına işaret ediyor.Fed'in temel hedeflerinden biri olan yüzde 2 enflasyon oranının üzerinde seyreden fiyat artışları, ABD ekonomisindeki para politikasının önümüzdeki dönemde de sıkı kalabileceğine işaret ediyor.
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ABD'de enflasyon yüzde 3.14 arttı, altın uçuşa geçti
16:17 11.09.2026 (güncellendi: 16:31 11.09.2026)
ABD'de tüketici fiyatları ağustosta yıllık bazda yüzde 3.4 arttı. Enflasyonun temmuzdaki seviyesini koruması, fiyat baskılarının yeniden güçlenmesi nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırma ihtimalini gündeme getirdi. Kritik veri sonrası gram altın ilk dakikalarda 6 bin 762 liradan 6 bin 810 liraya çıktı.
ABD Çalışma Bakanlığı Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) yayımladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, tüketici fiyatları ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0.4 yükseldi. Aylık artış temmuzda yüzde 0.1 seviyesindeydi.
Ağustosta yaşanan aylık artışın yaklaşık üçte biri benzin fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandı. Benzin fiyatları ay boyunca yüzde 3.9 arttı.
Kritik veri sonrası altın dünyada sert yükseliş gösterirken. Altın, dün yaklaşık yüzde 2 değer kaybettikten sonra verinin ardından yüzde 1.1 artışla ons başına 4.361 dolara yükseldi.
Türkiye'de gram altın ilk dakikalarda 6 bin 762 liradan 6 bin 810 liraya
çıktı.
Enflasyon savaşın ardından hızlandı
Amerika merkezli CNN'in haberine göre enflasyon, ABD ile İran arasındaki savaşın başlamasından bu yana hızlandı. Merkez bankası yetkilileri, enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonominin diğer alanlarına yayılarak daha kalıcı bir fiyat baskısı oluşturup oluşturmadığını yakından izliyor.
Enerji ve gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise ağustosta yıllık bazda yüzde 2.4 oldu. Bu oran temmuzda yüzde 2.5 olarak kaydedilmişti.
Çekirdek enflasyon aylık bazda ise yüzde 0.3 arttı.
Fed'in kararı yakından izleniyor
Fed yetkilileri gelecek hafta para politikası toplantısı için bir araya gelecek. Yetkililer, enflasyonun seyri, ekonomik aktivite ve istihdam piyasasındaki gelişmeleri değerlendirerek faiz politikasına ilişkin karar verecek.
Son veriler, Amerikan basınına göre Fed'in enflasyonla mücadele amacıyla faizleri daha yüksek tutması veya faiz artırması yönündeki argümanları güçlendirebilir.
Öte yandan, yıllık çekirdek enflasyonun yüzde 2.5'ten yüzde 2.4'e gerilemesi, fiyat baskılarının ekonominin geneline yayılmasının henüz kontrol dışına çıkmadığına işaret ediyor.
Fed'in temel hedeflerinden biri olan yüzde 2 enflasyon oranının üzerinde seyreden fiyat artışları, ABD ekonomisindeki para politikasının önümüzdeki dönemde de sıkı kalabileceğine işaret ediyor.