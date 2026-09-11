https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/abdde-dizel-fiyati-ilk-kez-galon-basina-6-dolari-asti-1108692618.html

ABD'de dizel fiyatı ilk kez galon başına 6 doları aştı

ABD'de dizel fiyatı ilk kez galon başına 6 doları aştı

Sputnik Türkiye

ABD'de dizel fiyatı, Ortadoğu'da tırmanan çatışmaların küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla tarihinde ilk kez galon başına 6 dolar seviyesini aştı. İşte güncel fiyatlar ve son durum...

2026-09-11T14:06+0300

2026-09-11T14:06+0300

2026-09-11T14:06+0300

ekonomi̇

abd

amerikan otomobil birliği (aaa)

dizel

benzin fiyatları

benzin

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Amerikan Otomobil Birliği'nin (AAA) verilerine göre ABD'de dizelin ulusal ortalama fiyatı 6.05 dolara yükseldi. Fiyat, bir hafta önce 5.85 dolar, bir yıl önce ise yaklaşık 3.70 dolar seviyesindeydi. Böylece dizel fiyatı bir yıl içinde yaklaşık yüzde 63 arttı.AAA'nın 10 Eylül verisinde ulusal ortalama 5.98 dolar olarak kaydedilmişti. Kurum, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişte özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin etkili olduğunu ve ham petrolün varil fiyatının 100 dolar seviyesinin üzerine çıktığını belirtti.California'da dizel 8 dolara yaklaştıFiyat artışının en sert hissedildiği eyaletlerden biri California oldu. AAA'nın 10 Eylül verisine göre eyalette dizelin ortalama fiyatı 7.91 dolar/galon seviyesine çıktı. San Francisco'da ortalama 8.29 dolar, San Luis Obispo bölgesinde 8.29 dolar ve Salinas'ta 8.12 dolar olarak kaydedildi.California'daki bazı istasyonlarda fiyatların çok daha yüksek seviyelere çıktığı bildirildi. GasBuddy'ye göre San Diego yakınlarındaki Serra Mesa'da bazı pompaların dizel fiyatını 9.999 dolar/galon olarak gösterdiği görüldü.Petrol fiyatları 100 doların üzerindeDizel fiyatlarındaki yükseliş, küresel petrol piyasasındaki sert hareketin ardından geldi. Ortadoğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin aksaması nedeniyle Brent petrol haftalık bazda yüzde 7'den fazla yükseldi.Petrol fiyatlarındaki yükselişin, ham petrolün rafinerilerde işlenmesi ve nihai ürünlerin dağıtımı sırasında oluşan maliyetleri artırarak pompa fiyatlarına yansıdığı aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/benzine-zam-geliyor-pompaya-ne-zaman-yansiyacak-1108686723.html

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abd, amerikan otomobil birliği (aaa), dizel, benzin fiyatları, benzin