https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/katar-abdden-lng-satin-almak-icin-gorusmelerde-bulunuyor-1108675931.html

'Katar, ABD'den LNG satın almak için görüşmelerde bulunuyor'

'Katar, ABD'den LNG satın almak için görüşmelerde bulunuyor'

Sputnik Türkiye

Katar, Ortadoğu’daki çatışmaların kendi LNG ihracatını sekteye uğratması üzerine ABD’den uzun vadeli LNG alımı için görüşmeler yürüttüğü bildiriliyor. 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T22:20+0300

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Katar, Ortadoğu'daki devam eden çatışma ortamında ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın almak için uzun vadeli anlaşmalar görüşüyor.Bloomberg'in kaynaklara dayandırarak bildirdiğine göre, çatışma Katar'ın kendi müşterilerine tedarik sağlama kabiliyetini ciddi şekilde sınırladı.Devlete ait QatarEnergy şirketinin, hem mevcut hem de yapım aşamasındaki ABD ihracat terminallerinden LNG satın almakla ilgilendiği bildiriliyor.Rapora göre, çatışmadan önce Katar, küresel LNG arzının yaklaşık beşte birini karşılıyordu, ancak Hürmüz Boğazı'ndan geçen gaz tankerlerinin karşı karşıya kaldığı riskler nedeniyle sevkiyatları neredeyse durma noktasına geldi.

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