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50 TL ve 5 TL banknotlarda değişiklik: TCMB duyurdu
50 TL ve 5 TL banknotlarda değişiklik: TCMB duyurdu
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 5 TL ve IX. tertip 50 TL banknotları 11 Eylül 2026 tarihi itibarıyla tedavüle sundu... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T12:55+0300
2026-09-11T12:55+0300
ekonomi̇
fatih karahan
fatma özkul
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
türkiye cumhuriyet merkez bankası
merkez bankası
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 5 TL ve 50 TL'lik banknotların yeni tertiplerini 11 Eylül 2026 itibarıyla tedavüle çıkardı. Yeni banknotların tasarımında herhangi bir değişiklik yapılmazken, önceki tertiplerden farklı olarak yalnızca imzalar yenilendi.Yeni banknotlar bugün tedavüle çıktıTCMB, 1211 sayılı Kanun'un verdiği yetki kapsamında E9 Emisyon Grubu IX. tertip 50 TL ve VIII. tertip 5 TL banknotların 11 Eylül 2026 tarihinden itibaren piyasaya sürüldüğünü duyurdu.Yeni tertip banknotlarda TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın yanı sıra başkan yardımcılarının imzaları bulunuyor.5 TL ve 50 TL'de imzalar değiştiYeni banknotlardaki imza düzeni kupürlere göre farklılık gösteriyor.50 TL'lik yeni banknotlarda Başkan Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Dr. Gazi İshak Kara'nın imzası yer alıyor.5 TL'lik yeni banknotlarda ise Başkan Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Özkul'un imzası bulunuyor.Banknotların görünümü aynı kaldıTCMB, yeni tertip banknotların imza düzeni dışında önceki banknotlardan farklı olmadığını bildirdi. Banknotların boyutları, ön ve arka yüzlerindeki tasarımlar ile genel görünümlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.Eski 5 TL ve 50 TL'ler geçerli mi?Yeni tertip 5 TL ve 50 TL banknotların tedavüle girmesi, mevcut banknotların geçerliliğini etkilemeyecek.Önceki tertip 5 TL ve 50 TL banknotlar, yeni banknotlarla birlikte tedavülde kalmaya ve kullanılmaya devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/euro-tarihinde-bir-ilk-eski-kagit-paralar-toplatilacak-banknotlar-degisiyor-1107729560.html
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fatih karahan, fatma özkul , türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), türkiye cumhuriyet merkez bankası, merkez bankası
fatih karahan, fatma özkul , türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), türkiye cumhuriyet merkez bankası, merkez bankası

50 TL ve 5 TL banknotlarda değişiklik: TCMB duyurdu

12:55 11.09.2026
© Dilara İrem SancarElli Türk Lirası
Elli Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© Dilara İrem Sancar
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 5 TL ve IX. tertip 50 TL banknotları 11 Eylül 2026 tarihi itibarıyla tedavüle sundu. Boyutları ve genel tasarımları aynı kalan paralarda sadece imza düzeni yenilenirken, vatandaşların elindeki mevcut banknotların da geçerliliğini koruyacağı açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 5 TL ve 50 TL'lik banknotların yeni tertiplerini 11 Eylül 2026 itibarıyla tedavüle çıkardı. Yeni banknotların tasarımında herhangi bir değişiklik yapılmazken, önceki tertiplerden farklı olarak yalnızca imzalar yenilendi.

Yeni banknotlar bugün tedavüle çıktı

TCMB, 1211 sayılı Kanun'un verdiği yetki kapsamında E9 Emisyon Grubu IX. tertip 50 TL ve VIII. tertip 5 TL banknotların 11 Eylül 2026 tarihinden itibaren piyasaya sürüldüğünü duyurdu.
Yeni tertip banknotlarda TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın yanı sıra başkan yardımcılarının imzaları bulunuyor.
© Aytaç Ünal50 Türk lirası
50 Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
50 Türk lirası
© Aytaç Ünal

5 TL ve 50 TL'de imzalar değişti

Yeni banknotlardaki imza düzeni kupürlere göre farklılık gösteriyor.
50 TL'lik yeni banknotlarda Başkan Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Dr. Gazi İshak Kara'nın imzası yer alıyor.
5 TL'lik yeni banknotlarda ise Başkan Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Özkul'un imzası bulunuyor.

Banknotların görünümü aynı kaldı

TCMB, yeni tertip banknotların imza düzeni dışında önceki banknotlardan farklı olmadığını bildirdi. Banknotların boyutları, ön ve arka yüzlerindeki tasarımlar ile genel görünümlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Eski 5 TL ve 50 TL'ler geçerli mi?

Yeni tertip 5 TL ve 50 TL banknotların tedavüle girmesi, mevcut banknotların geçerliliğini etkilemeyecek.
Önceki tertip 5 TL ve 50 TL banknotlar, yeni banknotlarla birlikte tedavülde kalmaya ve kullanılmaya devam edecek.
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
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