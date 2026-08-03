https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/euro-tarihinde-bir-ilk-eski-kagit-paralar-toplatilacak-banknotlar-degisiyor-1107729560.html

Euro tarihinde bir ilk: Eski kağıt paralar toplatılacak, banknotlar deği̇şi̇yor

Euro tarihinde bir ilk: Eski kağıt paralar toplatılacak, banknotlar deği̇şi̇yor

Sputnik Türkiye

Euro banknotları 2002'den bu yana ilk kez sil baştan tasarlanıyor. Marie Curie, Da Vinci ve Beethoven'lı yeni euro tasarımları ve dolaşıma giriş tarihi haberimizde.

2026-08-03T07:57+0300

2026-08-03T07:57+0300

2026-08-03T07:58+0300

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Avrupa Birliği (AB) ortak para birimi euro, dolaşıma girdiği 2002 yılından bu yana en radikal değişimine hazırlanıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde tarafından tanıtılan yeni banknot tasarımları, euro banknot değişimi sürecinin resmi olarak başladığını duyurdu.Tüm 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 euro banknotları kapsayan yeni çalışma; kültür, doğa ve yaban hayatı temalarını öne çıkaran 10 farklı konseptten oluşuyor.Kültür devleri ve yaban hayatı yeni banknotlardaYeni euro tasarımları iki ana tema etrafında şekilleniyor: Kültür ve Doğa. Kültür temalı Euro konseptinin ön yüzünde Avrupa tarihine damga vurmuş simge isimler yer alıyor:Bu banknotların arka yüzünde ise sanatsal ve entelektüel hayatı yansıtan kamusal yaşam sahneleri işleniyor.Doğa temalı euro konseptinde ise Avrupa kıtasına özgü doğal manzaralar eşliğinde duvar tırmaşıkkuşu, yalıçapkını, arıkuşu, beyaz leylek, kılıçgaga ve kuzey sümsüğü gibi kuş türleri görselleştiriliyor.Ankete katılım i̇çin son gün 21 eylülECB, vatandaşların fikrini almak amacıyla internet sitesi üzerinden resmi bir anket başlattı. 21 Eylül’e kadar açık kalacak anketten elde edilecek veriler tasarım sürecine katkı sağlayacak. Ancak nihai yeni euro tasarımı kararı; anket sonuçları, ikinci bir nicel araştırma ve uzman jüri heyetinin değerlendirmesiyle ortaklaşa verilecek. Kültür ve doğa temalarının bir arada harmanlandığı karma bir tasarımın seçilme olasılığı ise düşük görülüyor.Yeni euro banknotları ne zaman dolaşıma girecek?Tasarım seçim sürecinin tamamlanması ve onaylanmasının ardından nihai model ortaya çıkacak. Ancak Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarına göre, yeni kağıt euro banknotları için vatandaşların bir süre daha beklemesi gerekecek. Değişimin tamamlanarak yeni banknotların piyasaya sürülmesinin 2030 veya 2031 yılından önce gerçekleşmesi beklenmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/kiralik-arac-kullananlar-dikkat-yeni-donemde-yetki-belgesi-zorunlu-olacak-yan-is-olarak-1107728375.html

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marie curie, christine lagarde, leonardo da vinci, beethoven, avrupa merkez bankası (ecb), avrupa birliği, ab, haberler, euro, euro/tl, 1 euro