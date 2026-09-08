https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/dort-sehirde-organize-suc-orgutlerine-operasyon-137-supheli-yakalandi-1108576392.html

Dört şehirde organize suç örgütlerine operasyon: 137 şüpheli yakalandı

Dört şehirde organize suç örgütlerine operasyon: 137 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 ilde, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda 137... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T10:02+0300

2026-09-08T10:02+0300

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Bakan Gürlek, NSosyal hesabından, "Devletimiz suçun da haksız kazancın da peşindedir" başlığıyla yaptığı paylaşımda, vatandaşların huzurunu, emeğini ve alın terini hedef alan hiçbir suç yapılanmasına göz yummadıklarını belirtti.4 ile operasyonBu kapsamda, 4 ilin başsavcılıklarının koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi veren Gürlek, şöyle devam etti:Bakan Gürlek, Antalya'da önce düzenli ticaret yaparak piyasada güven kazanan, ardından esnaf ve firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında milyonlarca lira değerinde mal temin edip bu malları çeklerin vadesi gelmeden düşük bedellerle elden çıkardığı değerlendirilen organize dolandırıcılık yapılanmasına darbe vurulduğunu ve 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.Para hareketliliği mercek altındaGaziantep'te, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde kaçırdıkları tespit edilenlere ilişkin soruşturmaya dair bilgi veren Gürlek, "Hesaplarında 2021-2026 yılları arasında 122 milyar lirayı aşan para hareketliliği bulunduğu tespit edilen 33 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturma, kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.Bahis operasyonuİstanbul'da, vatandaşları yasa dışı bahis ağlarının içine çeken, internet üzerinden bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan ve yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda ise 58 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını aktaran Gürlek, "Yapılan aramalarda yasa dışı bahis organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir." bilgisini verdi.İzmir'de uyuşturucu ticareti operasyonuİzmir'de ise Belçika merkezli yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç yapılanmasına yönelik 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını belirten Gürlek, "Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar lira değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı ile banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurlarına yönelik el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir." açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/akin-gurlek-orman-yanginlari-bilancosunu-acikladi-70-supheli-tespit-edildi-16-kisi-tutuklandi-1108538460.html

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