https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/11-eylul-2001-amerikan-basinina-gore-dakika-dakika-saldiri-gunu-1108699104.html

11 Eylül 2001: Amerikan basınına göre dakika dakika saldırı günü

11 Eylül 2001: Amerikan basınına göre dakika dakika saldırı günü

Sputnik Türkiye

11 Eylül 2001'in üzerinden 25 yıl geçti. Kaçırılan dört yolcu uçağından ikisi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri'ne, biri Pentagon'a çarptı.

2026-09-11T16:49+0300

2026-09-11T16:49+0300

2026-09-11T16:49+0300

dünya

george w. bush

dünya ticaret merkezi

pentagon

i̇kiz kuleler

11 eylül saldırıları

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Saldırılarda 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti. Olaylar, ABD'nin ‘Teröre Karşı Savaş’ olarak adlandırdığı dönemi başlatırken Washington'ın Orta Doğu politikasını ve küresel güvenlik anlayışını da kökten değiştirdi.ABD bugün, saldırıların 25'İnci yılında hayatını kaybedenleri anarken, Amerikan basını ve 11 Eylül Anıtı kayıtlarına göre o gün yaşananlar şöyle gelişti:06.00 - Saldırının elebaşı Boston'a geldi11 Eylül saldırılarının elebaşı olarak kabul edilen Muhammed Atta ve diğer bir hava korsanı Boston Logan Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. İkili, kısa süre sonra başka bir uçuşa binmek üzere hazırlık yaptı.Mısır vatandaşı olan 33 yaşındaki Atta, ABD kayıtlarına göre 2000 yılında Avrupa üzerinden ABD'ye gelmiş ve diğer saldırı ekibi liderleriyle birlikte pilotluk eğitimi almıştı.07.05-07.40 - İkinci saldırı ekibi Newark'taUnited Airlines'ın 93 sefer sayılı uçağını kaçıracak ekip, New Jersey'deki Newark Havalimanı'na geldi ve check-in işlemlerini yaptı.07.15 - Üçüncü ekip Dulles Havalimanı'ndaAmerican Airlines'ın 77 sefer sayılı uçağını kaçıracak ekip, Washington yakınlarındaki Dulles Havalimanı'na ulaştı.07.25 - Uçak korsanları Boston'daUnited Airlines'ın 175 sefer sayılı uçağını kaçıracak ekip, Boston Logan Havalimanı'nda uçağa bindi.07.35 - Atta uçağa biniyorAtta ve beraberindeki kişiler, American Airlines'ın 11 sefer sayılı uçağına bindi.07.59 - Flight 11 havalanıyorAmerican Airlines Flight 11, Boston'dan Los Angeles'a gitmek üzere havalandı.Boeing 767 tipi uçakta 81 yolcu ve 11 mürettebat bulunuyordu. Uçakta Atta'nın yanı sıra Abdulaziz el-Omari, Velid eş-Şehri, Vail eş-Şehri ve Satam el-Sukami de vardı.08.14 - Flight 175 havalanıyorUnited Airlines Flight 175, Boston'dan Los Angeles'a hareket etti. Uçakta 56 yolcu ve 9 mürettebat bulunuyordu.Aynı dakikalarda Flight 11'deki saldırı başladı. Uçak korsanlarının kabin ekibine saldırmasının ardından kokpite girildi ve uçağın kontrolü ele geçirildi.08.20 - Flight 77 havalanıyorAmerican Airlines Flight 77, Washington Dulles Havalimanı'ndan Los Angeles'a doğru havalandı. Uçakta 58 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.08.26 - Flight 11 rotasını New York'a çeviriyorFlight 11, New York yönüne keskin bir dönüş yaptı. Hava trafik kontrolörleri uçağın kaçırıldığını fark etti.08.37 - Flight 11 hızla alçalmaya başlıyorFlight 11'in irtifası hızla düşmeye başladı. ABD hava trafik kontrol sistemi, uçağın kaçırıldığını askeri yetkililere bildirdi. Dönemin Washington Post kayıtlarına göre, Massachusetts'teki Otis Hava Üssü'nden F-15 savaş uçaklarının kaldırılması emredildi.08.42 - Flight 93 havalanıyorUnited Airlines Flight 93, Newark'tan San Francisco'ya gitmek üzere havalandı.Uçakta 37 yolcu ve 7 mürettebat vardı. Uçağı kaçıracak ekip arasında Lübnan doğumlu Ziad Cerrah bulunuyordu.Aynı dakikalarda Flight 175'te de saldırının başladığı değerlendiriliyor. Korsanlar kokpitin kontrolünü ele geçirerek uçağın rotasını değiştirdi.08.46 - Kuzey Kulesi vuruluyorAmerican Airlines Flight 11, Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'ne çarptı.Uçak, binanın 93. ile 99. katları arasındaki bölgeye girdi. Çarpışma ve ardından çıkan yangın yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu.O sırada Dünya Ticaret Merkezi kompleksinde yaklaşık 16 bin 400 ila 18 bin kişi bulunuyordu.İlk dakikalarda bunun bir terör saldırısı olup olmadığı henüz bilinmiyordu. ABD televizyonları binadan yükselen yoğun siyah dumanı canlı yayınlamaya başladı.08.52 - İtfaiye ekipleri Dünya Ticaret Merkezi'ne ulaşıyorİlk itfaiye ekipleri Kuzey Kule'nin lobisine girdi. Ekipler, ağır şekilde yaralanmış ve yanmış sivillerle karşılaştı.Yangının büyüklüğü nedeniyle operasyon kısa sürede bir yangın söndürme çalışmasından çok kurtarma operasyonuna dönüştü. İtfaiyeciler, içeride mahsur kalanlara ulaşmak için merdivenlerden yukarı çıkmaya başladı.08.58 - Polis helikopterleri havalanıyorNew York Polis Departmanı'na ait helikopterler olay yerine ulaştı. Çatıda kurtarma operasyonu yapılmasının yoğun duman ve alevler nedeniyle mümkün olmadığı değerlendirildi.09.03 - Güney Kule vuruluyorUnited Airlines Flight 175, Dünya Ticaret Merkezi'nin Güney Kulesi'ne çarptı.Uçak binanın 77. ila 85. katları arasına girdi. İkinci çarpışma, olayın bir kaza olmadığını ve ABD'nin koordineli bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu açıkça ortaya koydu. 9/11 Memorial kayıtlarına göre uçakta bulunan 60 kişi de hayatını kaybetti.09.03 - Bush'a 'Amerika saldırı altında' deniliyorGeorge W. Bush, Florida'daki Emma E. Booker İlkokulu'nda çocuklarla buluştuğu sırada ikinci uçağın Dünya Ticaret Merkezi'ne çarptığı haberini aldı.Bush'un özel kalem müdürü Andrew Card, başkana yaklaşarak saldırıyı haber verdi.Dönemin ABD Başkanı, çocukların önünde programına devam etti.09.14 - Bush güvenli bölgeye götürülüyorABD Gizli Servisi, Bush'u okulun başka bir bölümüne götürdü. Bush ve üst düzey yetkililer, gelişmeleri burada takip etmeye başladı.09.28 - Flight 93'te saldırı başlıyorUnited Airlines Flight 93'teki uçak korsanları kokpitin kontrolünü ele geçirmek için harekete geçti.Ancak yine dönemin kayıtlarınaa göre yolcular, Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırıları telefon görüşmeleri aracılığıyla öğrenmeye başlamıştı.Yolcuların daha sonra yaptığı karşı saldırı, uçağın Washington'a ulaşmasını engelledi.09.30 - Washington'da alarmABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Beyaz Saray'ın altındaki Başkanlık Acil Durum Operasyon Merkezi'ne götürüldü.Washington'da Beyaz Saray ve Kongre binası dahil çok sayıda yapı boşaltılmaya başladı.09.37 - Pentagon vuruluyorAmerican Airlines Flight 77, Washington yakınlarındaki Pentagon'a çarptı.Uçakta bulunan 59 kişi ve Pentagon'da 125 kişi hayatını kaybetti.Uçağın çarpması ve ardından çıkan yangın, ABD Savunma Bakanlığı'nın merkezinde ağır hasara yol açtı.09.42 - ABD hava sahası kapatılıyorFederal Havacılık İdaresi (FAA), ABD hava sahasındaki tüm sivil uçuşların durdurulmasını ve havadaki uçakların en yakın uygun havalimanına inmesini emretti. Bu, ABD tarihinde ilk kez ülke çapında uygulanan bir hava trafiği durdurma kararıydı.09.59 - Güney Kule çöküyorDünya Ticaret Merkezi'nin Güney Kulesi, Flight 175'in çarpmasından 56 dakika sonra çöktü.Çöküş, binanın içindeki sivillerin ve acil durum görevlilerinin yanı sıra çevrede bulunan çok sayıda kişinin ölümüne neden oldu.New York'un güneyinde dev bir toz ve enkaz bulutu oluştu.10.03 - Flight 93 Pennsylvania'ya düşüyorFlight 93'teki yolcular ve mürettebat, kokpiti ele geçirmek için saldırı düzenledi.Uçak, Pennsylvania'nın Shanksville yakınlarında boş bir araziye düştü. Uçaktaki 40 yolcu ve mürettebatın tamamı hayatını kaybetti.11 Eylül Anıtı'na göre yolcuların karşı saldırısı, uçağın hedefe ulaşmasını engelledi.10.28 - Kuzey Kule çöküyorDünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi, Flight 11'in çarpmasından 102 dakika sonra çöktü.110 katlı bina saniyeler içinde yıkılırken Manhattan'ın büyük bölümünü toz ve enkaz kapladı.Kuzey Kule'nin çökmesiyle Dünya Ticaret Merkezi kompleksi ağır şekilde tahrip oldu.10.43 - Aşağı Manhattan boşaltılıyorNew York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, Aşağı Manhattan'ın tahliye edilmesi talimatını verdi.Binlerce kişi bölgeden kuzeye doğru yürüyerek uzaklaşırken Brooklyn Köprüsü ve diğer bağlantı yollarında büyük insan kalabalıkları oluştu.12.15 - ABD semalarında ticari uçak kalmıyorÜlke genelindeki ticari uçuşlar büyük ölçüde durduruldu. ABD hava sahası tarihinde benzeri görülmemiş bir şekilde boşaltıldı.15.15 - Bush, 'Savaştayız' diyorBaşkan Bush, Nebraska'daki Offutt Hava Üssü'ne ulaştı ve üst düzey danışmanlarıyla video konferans üzerinden görüştü.CIA Direktörü George Tenet, saldırıların arkasında El Kaide'nin olduğuna ilişkin ilk değerlendirmeleri aktardı.Bush ise danışmanlarına "Savaştayız" dedi.17.20 - Kuzey Kule çöküyorDünya Ticaret Merkezi kompleksindeki 47 katlı Kuzey Kule, saatler süren yangının ardından çöktü.Bina, Kuzey Kule'nin çökmesi sırasında oluşan enkaz nedeniyle hasar görmüş ve ardından yangın çıkmıştı.20.30 - Bush, sesleniyorGeorge W. Bush, Beyaz Saray'dan Amerikan halkına seslendi.ABD Başkanı, saldırıların sorumlularını bulacaklarını ve ABD'nin teröristlerle onları barındıranlar arasında ayrım yapmayacağını söyledi.

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george w. bush, dünya ticaret merkezi, pentagon, i̇kiz kuleler, 11 eylül saldırıları