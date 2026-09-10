https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/yeni-parti-lideri-ozgur-ozel-cumhurbaskani-erdogana-800-bin-lira-tazminat-odeyecek-1108657800.html
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin lira tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin lira tazminat ödeyecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den 800 bin lira manevi tazminat... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T12:59+0300
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tazminat
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den 800 bin lira manevi tazminat kazandı.Toplam 800 bin lira tazminat ödeyecekCumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgilere yer verdi: "Ankara 44. Asliye Mahkemesi, bugünkü duruşmada, Özgür Özel'in Marmara Cezaevi çıkışında 13 Ağustos 2025'te yapmış olduğu konuşması nedeniyle 200 bin lira, 13 Ağustos 2025'te Cumhuriyet Halk Partisinin düzenlemiş olduğu ve İstanbul Bayrampaşa'da gerçekleştirilen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle 300 bin lira ve 18 Ağustos 2025'te Aydın'da yapmış olduğu miting konuşması nedeniyle 300 bin lira manevi tazminata hükmetmiştir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/ozgur-ozel-mansur-beyin-cumhurbaskani-erdoganla-gorusmesinde-haberim-var-1108638688.html
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özgür özel, recep tayyip erdoğan, tazminat, manevi tazminat
özgür özel, recep tayyip erdoğan, tazminat, manevi tazminat
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin lira tazminat ödeyecek
12:59 10.09.2026 (güncellendi: 13:05 10.09.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den 800 bin lira manevi tazminat kazandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den 800 bin lira manevi tazminat kazandı.
Toplam 800 bin lira tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgilere yer verdi:
"Ankara 44. Asliye Mahkemesi, bugünkü duruşmada, Özgür Özel'in Marmara Cezaevi çıkışında 13 Ağustos 2025'te yapmış olduğu konuşması nedeniyle 200 bin lira, 13 Ağustos 2025'te Cumhuriyet Halk Partisinin düzenlemiş olduğu ve İstanbul Bayrampaşa'da gerçekleştirilen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle 300 bin lira ve 18 Ağustos 2025'te Aydın'da yapmış olduğu miting konuşması nedeniyle 300 bin lira manevi tazminata hükmetmiştir."