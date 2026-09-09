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Özgür Özel: Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde haberim var
Özgür Özel: Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde haberim var
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için randevu talep... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Koza TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi hakkında konuşan Özel, "Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden haberim var. Birtakım yatırım ve projelerle ilgili randevu talep etmek istediğini bana söylemişti" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/cumhurbaskani-erdogan-ankara-buyuksehir-belediye-baskani-yavasi-kabul-etti-1108638085.html
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ankara, özgür özel, mansur yavaş, recep tayyip erdoğan, yeni parti, chp, kemal kılıçdaroğlu
ankara, özgür özel, mansur yavaş, recep tayyip erdoğan, yeni parti, chp, kemal kılıçdaroğlu

Özgür Özel: Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde haberim var

21:28 09.09.2026
© Raşit AydoğanÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© Raşit Aydoğan
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için randevu talep edeceğini önceden kendisine söylediğini açıkladı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Koza TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi hakkında konuşan Özel, "Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden haberim var. Birtakım yatırım ve projelerle ilgili randevu talep etmek istediğini bana söylemişti" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti
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