https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/ozgur-ozel-mansur-beyin-cumhurbaskani-erdoganla-gorusmesinde-haberim-var-1108638688.html
Özgür Özel: Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde haberim var
Özgür Özel: Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde haberim var
Sputnik Türkiye
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için randevu talep... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T21:28+0300
2026-09-09T21:28+0300
2026-09-09T21:28+0300
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Koza TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi hakkında konuşan Özel, "Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden haberim var. Birtakım yatırım ve projelerle ilgili randevu talep etmek istediğini bana söylemişti" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/cumhurbaskani-erdogan-ankara-buyuksehir-belediye-baskani-yavasi-kabul-etti-1108638085.html
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ankara, özgür özel, mansur yavaş, recep tayyip erdoğan, yeni parti, chp, kemal kılıçdaroğlu
ankara, özgür özel, mansur yavaş, recep tayyip erdoğan, yeni parti, chp, kemal kılıçdaroğlu
Özgür Özel: Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde haberim var
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için randevu talep edeceğini önceden kendisine söylediğini açıkladı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Koza TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi hakkında konuşan Özel, "Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden haberim var. Birtakım yatırım ve projelerle ilgili randevu talep etmek istediğini bana söylemişti" ifadelerini kullandı.