https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/ozgur-ozel-mansur-beyin-cumhurbaskani-erdoganla-gorusmesinde-haberim-var-1108638688.html

Özgür Özel: Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde haberim var

Özgür Özel: Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde haberim var

Sputnik Türkiye

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için randevu talep... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T21:28+0300

2026-09-09T21:28+0300

2026-09-09T21:28+0300

poli̇ti̇ka

ankara

özgür özel

mansur yavaş

recep tayyip erdoğan

yeni parti

chp

kemal kılıçdaroğlu

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Koza TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi hakkında konuşan Özel, "Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden haberim var. Birtakım yatırım ve projelerle ilgili randevu talep etmek istediğini bana söylemişti" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/cumhurbaskani-erdogan-ankara-buyuksehir-belediye-baskani-yavasi-kabul-etti-1108638085.html

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Sputnik Türkiye

ankara, özgür özel, mansur yavaş, recep tayyip erdoğan, yeni parti, chp, kemal kılıçdaroğlu