https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/vanli-kara-haydarin-fenomen-esi-cagla-oz-istanbulda-gozaltina-alindi-1108644140.html

'Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz İstanbul'da gözaltına alındı

'Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz İstanbul'da gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından fenomen eşi Çağla Öz de İstanbul'da gözaltına alındı... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T08:43+0300

2026-09-10T08:43+0300

2026-09-10T08:43+0300

türki̇ye

mehmet fatih tançalan

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türkiye

haberler

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Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Tançalan'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz hakkında da gözaltı kararı verildi. Öz, karar doğrultusunda İstanbul'da gözaltına alındı.Çağla Öz'ün gözaltına alınmasıyla birlikte gözler, çiftin sosyal medyada da gündem olan mal varlığı ve düğünlerinde takılan yüksek miktardaki ziynet eşyalarına çevrildi.Vanlı Kara Haydar neden tutuklandı?Mehmet Fatih Tançalan, daha önce gözaltına alınmasının ardından "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.Hakimlik, Tançalan'ın tutuklanmasına karar vermişti. Tançalan ise soruşturma kapsamında verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve serbest bırakılmasını talep etti.Soruşturmanın Çağla Öz yönünden hangi somut suçlama ve deliller üzerinden yürütüldüğüne ilişkin ise mevcut bilgilerde ayrıntı yer almadı.Düğündeki 45 milyon TL'lik takılar gündem olmuştuÇiftin adı daha önce görkemli düğünleriyle kamuoyunun gündemine gelmişti. Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz'ün düğününde yaklaşık 45 milyon TL değerinde olduğu belirtilen takılar dikkat çekmişti.Soruşturma kapsamında Tançalan'a düğündeki altınların kaynağı da soruldu.Tançalan, ziynet eşyalarının kendilerine ait olmadığını öne sürerek, Van'ın Muradiye ilçesinde tanıdığı bir kuyumcudan altınları kiraladığını ve düğünün ardından geri verdiğini savundu."Altınları düğünden sonra iade ettik"Mehmet Fatih Tançalan ifadesinde, "Altınları düğünden sonra iade ettik" dedi.Tançalan ayrıca eşi Çağla Öz'ün bazı şirketlerin reklam yüzü olduğunu belirterek, düğünün bir bölümünün bu şirketler tarafından sponsorlu olarak desteklendiğini öne sürdü.Bu açıklamalar Tançalan'ın savunmasında yer alırken, düğünde sergilenen altın, döviz ve paranın gerçek kaynağının belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.Lüks yaşam ve mal varlığı mercek altındaSoruşturmanın önemli başlıklarından birini çiftin mal varlığı ile sosyal medyada sergiledikleri lüks yaşam oluşturuyor.Yetkililerin, çiftin mal varlığının yanı sıra düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın, döviz ve paranın kaynağını araştırdığı belirtildi.Mehmet Fatih Tançalan hakkındaki tutuklama kararının ardından eşi Çağla Öz'ün de gözaltına alınmasıyla soruşturma yeni bir aşamaya geçti. Öz hakkındaki adli sürecin gözaltı işlemlerinin ardından nasıl ilerleyeceği takip ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/turkiye-yeniden-isiniyor-sicakliklar-37-dereceye-kadar-cikacak-1108641875.html

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