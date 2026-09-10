https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/turkiye-yeniden-isiniyor-sicakliklar-37-dereceye-kadar-cikacak-1108641875.html

Türkiye yeniden ısınıyor: Sıcaklıklar 37 dereceye kadar çıkacak

Türkiye yeniden ısınıyor: Sıcaklıklar 37 dereceye kadar çıkacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Eylül hava durumu tahminine göre, Türkiye'nin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Mevsim normallerinin... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T07:44+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Eylül Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminini yayımladı.Son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu hava beklenirken, diğer bölgelerde gökyüzünün az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.Yağış beklenmeyen yurtta asıl dikkat çeken gelişme ise sıcaklıklar olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, özellikle iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor.Sıcaklıklar yükseliyor: Denizli 37 dereceyi görecekGünün en yüksek sıcaklıklarından biri Denizli'de 37 derece olarak ölçülecek. Şanlıurfa'da sıcaklığın 36, Adana ve Diyarbakır'da ise 35 dereceye ulaşması bekleniyor.İç Anadolu'da da sıcaklıklar yüksek seyredecek. Ankara'da 31, Eskişehir'de 32, Konya'da 30 ve Nevşehir'de 27 derece tahmin ediliyor.Rüzgarın ise Türkiye genelinde çoğunlukla kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.İstanbul 28, İzmir 31, Ankara 31 dereceMarmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. İstanbul'da günün en yüksek sıcaklığının 28 derece, Bursa'da 31, Çanakkale'de 32 ve Kırklareli'nde 30 derece olması bekleniyor.Ege Bölgesi'nde sıcaklıklar daha yüksek seyredecek. İzmir'de 31, Muğla'da 34, Uşak'ta 32 derece ölçülmesi beklenirken Denizli 37 dereceyle öne çıkacak.Akdeniz Bölgesi'nde de açık hava etkisini sürdürecek. Adana'da 35, Antalya'da 32, Burdur'da 34 ve Hatay'da 31 derece tahmin ediliyor.İç Anadolu'da sıcaklık artmaya devam edecekİç Anadolu Bölgesi'nde yağış beklenmiyor. Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.Ankara'da sıcaklığın 31 dereceye ulaşması beklenirken Eskişehir'de 32, Konya'da 30 ve Nevşehir'de 27 derece ölçülecek.Meteoroloji'nin tahminlerine göre özellikle iç kesimlerde sıcaklık artışı devam edecek.Karadeniz'in doğusunda bulutlar artıyorBatı Karadeniz'de az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Bolu ve Düzce'de sıcaklığın 30, Sinop'ta 26, Zonguldak'ta ise 25 derece olması tahmin ediliyor.Orta ve Doğu Karadeniz'de ise gökyüzü yer yer parçalı ve az bulutlu olacak. Amasya'da 30, Rize'de 25, Samsun'da 25 ve Trabzon'da 24 derece bekleniyor.Türkiye'nin kuzeydoğusundaki bulutlanmaya rağmen Meteoroloji'nin son tahmininde bu bölgeler için yağış öngörülmüyor.Doğu ve Güneydoğu'da termometreler yükseliyorDoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Erzurum'da 25, Kars'ta 23, Malatya'da 32 ve Van'da 25 derece tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıklar yeniden 35 derece sınırına ulaşacak. Diyarbakır'da 35, Gaziantep'te 34, Mardin'de 32 derece beklenirken Şanlıurfa'da termometreler 36 dereceyi gösterecek.Her iki bölgede de gün boyunca az bulutlu ve açık havanın hakim olması bekleniyor.Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyorMeteoroloji'nin deniz tahminlerinde ise Batı Karadeniz öne çıkıyor. Bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6 ve yer yer 7 kuvvetinde esmesi bekleniyor.Orta Karadeniz'de dalga yüksekliğinin 2 ila 3 metreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde; Ege'de ise yer yer 6 kuvvetinde esmesi bekleniyor.10 Eylül'de yağış beklenmiyorAkdeniz'de rüzgarın genel olarak 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin ise 1 ila 2 metre arasında olacağı öngörülüyor.Van Gölü'nde de az bulutlu ve açık hava beklenirken rüzgarın 3 ila 5 kuvvetinde esmesi tahmin ediliyor.Meteoroloji'nin son tahminlerine göre 10 Eylül'de Türkiye genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde yükselişini sürdürmesi ve Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgarın etkili olması bekleniyor.

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