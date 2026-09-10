https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/cagla-tugaltay-cinayeti-26-yil-sonra-dikkat-ceken-dna-gelismesi-1108640666.html

Çağla Tuğaltay cinayeti: 26 yıl sonra dikkat çeken DNA gelişmesi

Çağla Tuğaltay cinayeti: 26 yıl sonra dikkat çeken DNA gelişmesi

Sputnik Türkiye

26 yıl önce öldürülen Çağla Tuğaltay'ın cinayet dosyasında yeni DNA bulgularına ulaşıldı. Şortundaki erkek DNA'sının tırnaklarındaki profille uyumlu olduğu... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T00:42+0300

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türki̇ye

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

adli tıp kurumu

akın gürlek

cinayet

cinayet büro amirliği

faili meçhul cinayet

cinayet masası

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İstanbul Şişli'de 5 Haziran 2000'de evinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın cinayet dosyasında, yıllar sonra soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni bir gelişme yaşandı.Adalet Bakanı Akın Gürlek'in dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesi yönündeki girişiminin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay günü Çağla'nın üzerinde bulunan kıyafetlerle geçmişte elde edilen delilleri güncel teknolojilerle yeniden incelemeye gönderdi.Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, Çağla'nın şortunun bel kısmındaki lastikle paça bölümünde yabancı bir erkeğe ait DNA profilleri tespit edildi. Habertürk'e göre, iki DNA profilinin 2013 yılında Çağla'nın tırnaklarından elde edilen erkek DNA profiliyle uyumlu olduğu belirlendi.Savcılık koordinesinde soruşturmayı genişleten Cinayet Büro ekipleri, yeni DNA profilinin sahibinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda geçmişte yapılan araştırmalar, olay yeri bulguları ve mevcut deliller yeniden değerlendiriliyor.Çağla Tuğaltay'ın tırnak örneklerinde 2013 yılında yapılan incelemede yabancı bir erkeğe ait DNA profili tespit edilmiş ancak profilin kime ait olduğu belirlenememişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/15-yasinda-oldurulmustu-cagla-tugaltay-sorusturmasinda-26-yil-sonra-yeni-gelisme--1105726154.html

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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, adli tıp kurumu, akın gürlek, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası