Türkiye ve İtalya arasında 'işbirliği mutabakat zaptı' imzalandı: 'İkili diyaloğumuzun daha da güçleneceğine inanıyoruz'
22:12 10.09.2026 (güncellendi: 22:14 10.09.2026)
© AA / ÇSGBÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile İtalya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Marina Elvira Calderone arasında "işbirliği mutabakat zaptı" imzalandı
© AA / ÇSGB
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Türkiye ile İtalya arasında çalışma hayatı ve sosyal politikalar alanında 'işbirliği mutabakat zaptı' imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, iki ülkenin ikili diyaloğumuzun daha da güçleneceğine inandıklarını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile İtalya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Marina Elvira Calderone arasında 'işbirliği mutabakat zaptı' imzalandı.
Çeşitli temaslarda bulunmak ve programlara katılmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Bakan Işıkhan mevkidaşı Marina Elvira Calderone ile bir araya geldi.
Görüşmede iki ülke arasında çalışma hayatı, istihdam, mesleki eğitim ve sosyal güvenlik alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.
Türkiye'nin NATO müttefiki ve stratejik ortağı İtalya ile ilişkilerinin karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve üst düzey yakın temaslar temelinde her alanda olumlu seyir izlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:
Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Sayın Giorgia Meloni arasındaki yakın diyalog ile karşılıklı ziyaretlerin, iki ülke arasındaki eş güdüm ve işbirliği anlayışının güçlendirilmesine önemli katkı sağladığını düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl nisan ayında düzenlenen 4. Hükümetlerarası Zirve, ikili ilişkilerimizin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesi olmuştur. Zirve vesilesiyle liderlerimizce ikili ticaret hacmimizi 40 milyar dolara çıkarma hedefinin ortaya konulmuş olması önemli bir gelişmedir. Özellikle savunma sanayisi başta olmak üzere, farklı sektörlerde gelişen ortaklıklarımız, ekonomik ilişkilerimizin daha da derinleştiğini göstermektedir.
Görüşmenin ardından Bakan Işıkhan ve Calderone, iki ülkenin bakanlıkları arasındaki mutabakat zaptını imzaladı.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları ifade etti:
"Türkiye-İtalya ilişkilerine katkı sunmak adına önemli bir adım olarak gördüğümüz bu anlaşma ve önümüzdeki süreçte kurulacak olan ortak çalışma grubu sayesinde ikili diyaloğumuzun daha da güçleneceğine inanıyoruz. Sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve mesleki eğitim başta olmak üzere yürüteceğimiz ortak çalışmalarla bakanlıklarımız arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını kurumsallaştıracak, vatandaşlarımızın haklarının korunup güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."