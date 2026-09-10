https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/turkiye-ve-italya-arasinda-isbirligi-mutabakat-zapti-imzalandi-ikili-diyalogumuzun-daha-da-1108675779.html

Türkiye ve İtalya arasında 'işbirliği mutabakat zaptı' imzalandı: 'İkili diyaloğumuzun daha da güçleneceğine inanıyoruz'

Türkiye ve İtalya arasında 'işbirliği mutabakat zaptı' imzalandı: 'İkili diyaloğumuzun daha da güçleneceğine inanıyoruz'

Sputnik Türkiye

Türkiye ile İtalya arasında çalışma hayatı ve sosyal politikalar alanında 'işbirliği mutabakat zaptı' imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, iki... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T22:12+0300

2026-09-10T22:12+0300

2026-09-10T22:14+0300

dünya

türkiye

i̇talya

vedat ışıkhan

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile İtalya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Marina Elvira Calderone arasında 'işbirliği mutabakat zaptı' imzalandı.Çeşitli temaslarda bulunmak ve programlara katılmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Bakan Işıkhan mevkidaşı Marina Elvira Calderone ile bir araya geldi.Görüşmede iki ülke arasında çalışma hayatı, istihdam, mesleki eğitim ve sosyal güvenlik alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.Türkiye'nin NATO müttefiki ve stratejik ortağı İtalya ile ilişkilerinin karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve üst düzey yakın temaslar temelinde her alanda olumlu seyir izlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:Görüşmenin ardından Bakan Işıkhan ve Calderone, iki ülkenin bakanlıkları arasındaki mutabakat zaptını imzaladı.Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları ifade etti:

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türkiye, i̇talya, vedat ışıkhan