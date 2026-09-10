https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/cin-fransayi-hizli-moda-karsiti-yasa-nedeniyle-ticari-himayecilikle-sucladi-1108666690.html

Çin, Fransa'yı 'hızlı moda karşıtı' yasa nedeniyle 'ticari himayecilikle' suçladı

Çin, Fransa'yı 'hızlı moda karşıtı' yasa nedeniyle 'ticari himayecilikle' suçladı

Sputnik Türkiye

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Huang Ling, Fransa'nın ‘hızlı modayla mücadele’ gerekçesiyle aldığı önlemlerin çevreyi korumanın ötesine geçtiğini ve açıkça ticari himayecilik anlamına geldiğini söyledi.

2026-09-10T15:58+0300

2026-09-10T15:58+0300

2026-09-10T15:58+0300

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Fransa Parlamentosunun üst kanadı, Temmuz 2026'da ‘hızlı moda’ sektörünü hedef alan ve Çinli ticaret devleri Shein, Temu ve AliExpress'in de aralarında bulunduğu e-ticaret platformlarını kapsayan bir yasa tasarısını kabul etti.Huang, düzenlediği basın toplantısında, "Fransa'nın gerçek uygulamaları çevre korumanın ötesine geçiyor ve açıkça ticari himayecilik niteliği taşıyor. Çin, bu konudaki ciddi endişelerini Fransa'ya defalarca iletti" dedi.Çinli sözcü, bu gibi uygulamaların adil rekabet prensiplerini ciddi şekilde çarpıttığını belirtti ve ekledi:'Hızlı-moda karşıtı' yasa ne?Bu yasayla birlikte, her ürün için uygulanacak ek fiyatla, ürünün bu iki kriterden aldığı puana göre belirlenen bir ölçek üzerinden oynanacak.Düşük fiyatları ve hızlı üretilen kıyafetleriyle ünlü Çin menşeli çevrimiçi parekende şirketi Shein, 2021-2022 döneminde merkezini Singapur’a taşımıştı.

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