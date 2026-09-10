https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/trumptan-kanadaya-ithalat-yasagi-ticaret-savasinda-yeni-donem-mi-1108658613.html
Trump’tan Kanada’ya ithalat yasağı: Ticaret savaşında yeni dönem mi?
Trump’tan Kanada’ya ithalat yasağı: Ticaret savaşında yeni dönem mi?
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’ya yönelik yeni ithalat yasakları ve tarifeleri, iki ülke arasındaki ticaret savaşında gerilimi artırdı. Amerika... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T13:19+0300
2026-09-10T13:19+0300
2026-09-10T13:19+0300
görüş
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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile yaşanan ticaret gerilimini yeni ithalat yasakları ve gümrük tarifeleriyle tırmandırdı. Washington, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik “ayrımcı ticaret uygulamalarını” gerekçe göstererek bazı motosiklet, süt ürünü ve alkollü içeceklerin ithalatını 29 Eylül'den itibaren yasaklama kararı aldı. Karar, iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının ardından karşılıklı tarifelerin devreye girmesiyle büyüyen gerilimin yeni aşaması olarak değerlendiriliyor. Kanada ise ABD ürünlerine yönelik yüzde 15 ila 50 arasında değişen misilleme tarifelerini uygulamaya başladı. Amerika Araştırmaları Uzmanı Şanlı Bahadır Koç, ABD ile Kanada arasındaki ticari ilişkilerin uzun süredir yüksek düzeyde ekonomik entegrasyona dayandığına dikkat çekerek, Trump yönetiminin Kanada'yı hedef almasının şaşırtıcı olmadığını belirtti.‘Kanada, ABD ekonomisiyle ciddi şekilde entegre’Amerika Araştırmaları Uzmanı Şanlı Bahadır Koç, Kanada'nın ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından biri olduğunu ve iki ülke ekonomisinin ciddi biçimde birbirine bağlı bulunduğunu ifade etti. Özellikle otomotiv sektöründe ürünlerin üretim süreçleri tamamlanmadan iki ülke arasındaki sınırı defalarca geçebildiğini belirten Koç, bu nedenle Kanada'nın Trump'ın korumacı politikalarının önemli hedeflerinden biri olmasının genel çerçevede şaşırtıcı olmadığını söyledi:‘Kanadalılar Trump’ın beklediğinden daha sert çıktı’Trump yönetiminin Kanada'ya yönelik tutumunda ekonomik unsurların yanı sıra siyasi ve toplumsal farklılıkların da etkili olduğunu savunan Koç, Kanada’nın Trump yönetiminin baskısına beklenenden daha sert karşılık verdiğini söyledi. Kanada Başbakanı Mark Carney'nin, büyük ölçüde ABD'nin baskılarına direnme vaadiyle seçildiğini belirten Koç, Trump'ın Kanada'ya yönelik “aşırı yukarıdan bakan” yaklaşımının ülkedeki direnci güçlendirdiğini söyledi:‘Kanada, Avrupa ile ilişkilerini güçlendiriyor’Amerika Araştırmaları Uzmanı Şanlı Bahadır Koç, Carney'nin daha önce yaptığı bir konuşmada eski kurallara dayalı sistemin artık geride kaldığı ve yeni bir düzen kurulması gerektiği yönünde mesaj verdiğini hatırlattı. Bu kapsamda Kanada'nın başta Avrupa olmak üzere diğer aktörlerle ticari anlaşmalarını ve ilişkilerini geliştirmeye yöneldiğini belirten Koç, Ottawa'nın yalnızca ekonomik değil, askeri ve diğer alanlardaki ortaklık girişimlerini de artırdığını söyledi:‘Trump’ın Kanada’ya diş geçirebileceğini düşünmesi riskli’Trump yönetiminin dış politikadaki performansının da Kanada politikasının arka planında değerlendirilmesi gerektiğini savunan Koç, ABD Başkanı'nın İran, İsrail, Çin gibi başlıklarında önemli bir dış politika başarısı elde edemediğini öne sürdü. Koç, Trump'ın iç siyasetteki desteğinin de gerilediğini belirterek, Kongre seçimlerinin yaklaşmasının ABD Başkanı üzerindeki siyasi baskıyı artırdığını ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/kanada-abd-arasindaki-ticaret-savasinda-yeni-misilleme-1108573775.html
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Başak Koçak
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Başak Koçak
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abd, şanlı bahadır koç, donald trump, amerika, abd, washington
abd, şanlı bahadır koç, donald trump, amerika, abd, washington
Trump’tan Kanada’ya ithalat yasağı: Ticaret savaşında yeni dönem mi?
Özel
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’ya yönelik yeni ithalat yasakları ve tarifeleri, iki ülke arasındaki ticaret savaşında gerilimi artırdı. Amerika Araştırmaları Uzmanı Şanlı Bahadır Koç, Washington’ın ekonomik gücünü pazarlık avantajına çevirmeye çalıştığını, ancak Trump’ın baskıcı tutumunun Kanada’da direnci güçlendirdiğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile yaşanan ticaret gerilimini yeni ithalat yasakları ve gümrük tarifeleriyle tırmandırdı. Washington, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik “ayrımcı ticaret uygulamalarını” gerekçe göstererek bazı motosiklet, süt ürünü ve alkollü içeceklerin ithalatını 29 Eylül'den itibaren yasaklama kararı aldı. Karar, iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının ardından karşılıklı tarifelerin devreye girmesiyle büyüyen gerilimin yeni aşaması olarak değerlendiriliyor. Kanada ise ABD ürünlerine yönelik yüzde 15 ila 50 arasında değişen misilleme tarifelerini uygulamaya başladı. Amerika Araştırmaları Uzmanı Şanlı Bahadır Koç, ABD ile Kanada arasındaki ticari ilişkilerin uzun süredir yüksek düzeyde ekonomik entegrasyona dayandığına dikkat çekerek, Trump yönetiminin Kanada'yı hedef almasının şaşırtıcı olmadığını belirtti.
‘Kanada, ABD ekonomisiyle ciddi şekilde entegre’
Amerika Araştırmaları Uzmanı Şanlı Bahadır Koç, Kanada'nın ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından biri olduğunu ve iki ülke ekonomisinin ciddi biçimde birbirine bağlı bulunduğunu ifade etti. Özellikle otomotiv sektöründe ürünlerin üretim süreçleri tamamlanmadan iki ülke arasındaki sınırı defalarca geçebildiğini belirten Koç, bu nedenle Kanada'nın Trump'ın korumacı politikalarının önemli hedeflerinden biri olmasının genel çerçevede şaşırtıcı olmadığını söyledi:
“Trump'ın korumacı eğilimleri var. Kanada da Amerika'nın en büyük ticaret ortaklarından biri. İki ülke ekonomisi ciddi şekilde entegre. Birçok ürün iki sınır arasında son halini almadan gidip geliyor, özellikle otomotiv sektöründe. Dolayısıyla Kanada'nın Trump'ın korumacı eğilimlerinin önemli bir hedefi olması şaşırtıcı değil, genel anlamda. Ayrıca Amerika çok daha büyük bir ekonomi olduğu için burada da Kanada'ya daha fazla ceza verme ve pazarlıkta avantaj elde etme şansı olduğunu düşünüyor Trump. Kanada, birçok açıdan Amerika'ya göre daha liberal bir toplum. Kanada'yı fazla yumuşak bulurlar. Bu da Trump yönetiminin bu ülkeden gıcık olması için ilave bir neden.”
‘Kanadalılar Trump’ın beklediğinden daha sert çıktı’
Trump yönetiminin Kanada'ya yönelik tutumunda ekonomik unsurların yanı sıra siyasi ve toplumsal farklılıkların da etkili olduğunu savunan Koç, Kanada’nın Trump yönetiminin baskısına beklenenden daha sert karşılık verdiğini söyledi. Kanada Başbakanı Mark Carney'nin, büyük ölçüde ABD'nin baskılarına direnme vaadiyle seçildiğini belirten Koç, Trump'ın Kanada'ya yönelik “aşırı yukarıdan bakan” yaklaşımının ülkedeki direnci güçlendirdiğini söyledi:
“Kanadalılar Trump'ın beklediğinden daha sert çıktı. Carney, büyük ölçüde bu baskılara direneceğini söyleyerek, vaat ederek seçildi. Şimdi Trump'ın aşırı yukarıdan bakan yaklaşımı, hakaretleri, aşağılamaları, işte 51 eyalet söylemi bütün Kanada'yı büyük ölçüde Trump'a direnme konusunda birleştiriyor.”
‘Kanada, Avrupa ile ilişkilerini güçlendiriyor’
Amerika Araştırmaları Uzmanı Şanlı Bahadır Koç, Carney'nin daha önce yaptığı bir konuşmada eski kurallara dayalı sistemin artık geride kaldığı ve yeni bir düzen kurulması gerektiği yönünde mesaj verdiğini hatırlattı. Bu kapsamda Kanada'nın başta Avrupa olmak üzere diğer aktörlerle ticari anlaşmalarını ve ilişkilerini geliştirmeye yöneldiğini belirten Koç, Ottawa'nın yalnızca ekonomik değil, askeri ve diğer alanlardaki ortaklık girişimlerini de artırdığını söyledi:
“Ayrıca Carney, ünlü konuşmasında artık eski kurallara dayalı sistemin gittiğini, yeni bir şey yapmak gerektiğini, tamir edilemeyeceğini vesaire de söyledi ve Avrupa başta olmak üzere diğer aktörlerle ilişkilerini, ticari anlaşmalarını, hatta askeri ve benzeri ortaklık girişimlerini arttırıyor.”
‘Trump’ın Kanada’ya diş geçirebileceğini düşünmesi riskli’
Trump yönetiminin dış politikadaki performansının da Kanada politikasının arka planında değerlendirilmesi gerektiğini savunan Koç, ABD Başkanı'nın İran, İsrail, Çin gibi başlıklarında önemli bir dış politika başarısı elde edemediğini öne sürdü. Koç, Trump'ın iç siyasetteki desteğinin de gerilediğini belirterek, Kongre seçimlerinin yaklaşmasının ABD Başkanı üzerindeki siyasi baskıyı artırdığını ifade etti:
“Trump da biliyorsunuz,pek büyük bir dış politika başarısı yok. İçeride popülaritesi, desteği oldukça düştü, %32'lere geriledi. Ve Kongre seçimleri yaklaşıyor. Kanada'ya diş geçirebileceğini düşünüyor, ama bir ülkeyi böyle apaçık aşağılamak, sürekli itip kakmak hiç de iyi bir yaklaşım olmayabilir.”