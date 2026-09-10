https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/trumptan-kanadaya-ithalat-yasagi-ticaret-savasinda-yeni-donem-mi-1108658613.html

Trump’tan Kanada’ya ithalat yasağı: Ticaret savaşında yeni dönem mi?

Trump’tan Kanada’ya ithalat yasağı: Ticaret savaşında yeni dönem mi?

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’ya yönelik yeni ithalat yasakları ve tarifeleri, iki ülke arasındaki ticaret savaşında gerilimi artırdı. Amerika... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T13:19+0300

2026-09-10T13:19+0300

2026-09-10T13:19+0300

görüş

abd

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abd

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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile yaşanan ticaret gerilimini yeni ithalat yasakları ve gümrük tarifeleriyle tırmandırdı. Washington, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik “ayrımcı ticaret uygulamalarını” gerekçe göstererek bazı motosiklet, süt ürünü ve alkollü içeceklerin ithalatını 29 Eylül'den itibaren yasaklama kararı aldı. Karar, iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının ardından karşılıklı tarifelerin devreye girmesiyle büyüyen gerilimin yeni aşaması olarak değerlendiriliyor. Kanada ise ABD ürünlerine yönelik yüzde 15 ila 50 arasında değişen misilleme tarifelerini uygulamaya başladı. Amerika Araştırmaları Uzmanı Şanlı Bahadır Koç, ABD ile Kanada arasındaki ticari ilişkilerin uzun süredir yüksek düzeyde ekonomik entegrasyona dayandığına dikkat çekerek, Trump yönetiminin Kanada'yı hedef almasının şaşırtıcı olmadığını belirtti.‘Kanada, ABD ekonomisiyle ciddi şekilde entegre’Amerika Araştırmaları Uzmanı Şanlı Bahadır Koç, Kanada'nın ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından biri olduğunu ve iki ülke ekonomisinin ciddi biçimde birbirine bağlı bulunduğunu ifade etti. Özellikle otomotiv sektöründe ürünlerin üretim süreçleri tamamlanmadan iki ülke arasındaki sınırı defalarca geçebildiğini belirten Koç, bu nedenle Kanada'nın Trump'ın korumacı politikalarının önemli hedeflerinden biri olmasının genel çerçevede şaşırtıcı olmadığını söyledi:‘Kanadalılar Trump’ın beklediğinden daha sert çıktı’Trump yönetiminin Kanada'ya yönelik tutumunda ekonomik unsurların yanı sıra siyasi ve toplumsal farklılıkların da etkili olduğunu savunan Koç, Kanada’nın Trump yönetiminin baskısına beklenenden daha sert karşılık verdiğini söyledi. Kanada Başbakanı Mark Carney'nin, büyük ölçüde ABD'nin baskılarına direnme vaadiyle seçildiğini belirten Koç, Trump'ın Kanada'ya yönelik “aşırı yukarıdan bakan” yaklaşımının ülkedeki direnci güçlendirdiğini söyledi:‘Kanada, Avrupa ile ilişkilerini güçlendiriyor’Amerika Araştırmaları Uzmanı Şanlı Bahadır Koç, Carney'nin daha önce yaptığı bir konuşmada eski kurallara dayalı sistemin artık geride kaldığı ve yeni bir düzen kurulması gerektiği yönünde mesaj verdiğini hatırlattı. Bu kapsamda Kanada'nın başta Avrupa olmak üzere diğer aktörlerle ticari anlaşmalarını ve ilişkilerini geliştirmeye yöneldiğini belirten Koç, Ottawa'nın yalnızca ekonomik değil, askeri ve diğer alanlardaki ortaklık girişimlerini de artırdığını söyledi:‘Trump’ın Kanada’ya diş geçirebileceğini düşünmesi riskli’Trump yönetiminin dış politikadaki performansının da Kanada politikasının arka planında değerlendirilmesi gerektiğini savunan Koç, ABD Başkanı'nın İran, İsrail, Çin gibi başlıklarında önemli bir dış politika başarısı elde edemediğini öne sürdü. Koç, Trump'ın iç siyasetteki desteğinin de gerilediğini belirterek, Kongre seçimlerinin yaklaşmasının ABD Başkanı üzerindeki siyasi baskıyı artırdığını ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/kanada-abd-arasindaki-ticaret-savasinda-yeni-misilleme-1108573775.html

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abd, şanlı bahadır koç, donald trump, amerika, abd, washington