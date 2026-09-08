https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/kanada-abd-arasindaki-ticaret-savasinda-yeni-misilleme-1108573775.html
Kanada-ABD arasındaki ticaret savaşında yeni misilleme
Kanada-ABD arasındaki ticaret savaşında yeni misilleme
Sputnik Türkiye
Kanada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kanada mallarına uyguladığı yüzde 50'lik gümrük vergisine karşılık hazırladığı misilleme tarifelerini yürürlüğe... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T09:19+0300
2026-09-08T09:19+0300
2026-09-08T09:19+0300
dünya
abd
donald trump
kanada
gümrük vergisi
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Kanada hükümeti, ABD ile yaşanan ticaret gerilimi kapsamında hazırladığı misilleme tarifelerini gece yarısı itibarıyla yürürlüğe koydu. Yeni önlemler, ABD'den ithal edilen yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki ürünleri kapsarken, uygulanan gümrük vergilerinin oranı yüzde 15 ile yüzde 50 arasında değişiyor.Kanada'nın toplamda yaklaşık 30 milyar dolarlık ticareti kapsayan misilleme paketinin; çelik, süt ürünleri, ev aletleri, tarım ekipmanları, kağıt ve elektronik gibi sektörleri hedef aldığı bildirildi.Kanada hükümeti, uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten önce sevkiyatına başlanmış Amerikan mallarının ise yeni tarifelerden muaf tutulacağını açıkladı.Ticaret görüşmeleri tıkandıKanada Başbakanı Mark Carney ile Trump arasındaki ticaret görüşmeleri Washington'daki temasların ardından kesintiye uğradı. Carney, ABD tarafının müzakerelerin son aşamasında masaya getirdiği şartları 'kabul edilemez' olarak nitelendirerek görüşmelerden çekildiğini duyurdu.Kanada Başbakanı, ABD'nin Kanada'nın üçüncü ülkelerle yapacağı ticaret anlaşmalarına kısıtlama getirmek istediğini ve Quebec'in dil ve kültür haklarına ilişkin tehditkar bir tutum sergilendiğini öne sürdü.ABD makamları ise ticari kısıtlamaların siyasi gerekçelerle reddedildiğini savundu.İki ülke arasında resmi müzakerelerin durduğu aktarılırken, Trump'ın Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'in ABD'deki satışlarını engelleme tehdidinde bulunmasının da gerilimi artırdığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/trump-cok-sayida-ulkeyi-abd-olarak-gosterdi-1108570862.html
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abd, donald trump, kanada, gümrük vergisi
abd, donald trump, kanada, gümrük vergisi
Kanada-ABD arasındaki ticaret savaşında yeni misilleme
Kanada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kanada mallarına uyguladığı yüzde 50'lik gümrük vergisine karşılık hazırladığı misilleme tarifelerini yürürlüğe koydu. ABD'den ithal edilen yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki ürünleri kapsayan yeni vergiler yüzde 15 ile yüzde 50 arasında değişiyor.
Kanada hükümeti, ABD ile yaşanan ticaret gerilimi kapsamında hazırladığı misilleme tarifelerini gece yarısı itibarıyla yürürlüğe koydu. Yeni önlemler, ABD'den ithal edilen yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki ürünleri kapsarken, uygulanan gümrük vergilerinin oranı yüzde 15 ile yüzde 50 arasında değişiyor.
Kanada'nın toplamda yaklaşık 30 milyar dolarlık ticareti kapsayan misilleme paketinin; çelik, süt ürünleri, ev aletleri, tarım ekipmanları, kağıt ve elektronik gibi sektörleri hedef aldığı bildirildi.
Kanada hükümeti, uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten önce sevkiyatına başlanmış Amerikan mallarının ise yeni tarifelerden muaf tutulacağını açıkladı.
Ticaret görüşmeleri tıkandı
Kanada Başbakanı Mark Carney ile Trump arasındaki ticaret görüşmeleri Washington'daki temasların ardından kesintiye uğradı. Carney, ABD tarafının müzakerelerin son aşamasında masaya getirdiği şartları 'kabul edilemez' olarak nitelendirerek görüşmelerden çekildiğini duyurdu.
Kanada Başbakanı, ABD'nin Kanada'nın üçüncü ülkelerle yapacağı ticaret anlaşmalarına kısıtlama getirmek istediğini ve Quebec'in dil ve kültür haklarına ilişkin tehditkar bir tutum sergilendiğini öne sürdü.
ABD makamları ise ticari kısıtlamaların siyasi gerekçelerle reddedildiğini savundu.
İki ülke arasında resmi müzakerelerin durduğu aktarılırken, Trump'ın Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'in ABD'deki satışlarını engelleme tehdidinde bulunmasının da gerilimi artırdığı ifade edildi.