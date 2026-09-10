https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/trump-bunun-neden-birdenbire-gerceklestigini-ogrenmek-istiyorum-1108641473.html

Trump: Bunun neden birdenbire gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum

Trump: Bunun neden birdenbire gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum

Sputnik Türkiye

Trump, Batı Şeria'daki yerleşim yerlerine yönelik yaptırımlar konusunda İsrail ile görüşeceğini söyledi. 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T02:29+0300

2026-09-10T02:29+0300

2026-09-10T02:29+0300

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abd

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filistin

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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İsrail ve Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine yaptırım uygulayan ülkelerle görüşeceğini söyledi:Fransa, Kanada ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere 12 ülke, Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinden mal ithalatını yasaklama planlarını açıklayan ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, ülkelerin ayrıca yerleşim yerlerine ve bunların kurulmasına olanak sağlayan veya bunlardan kar elde edenlere karşı hedefli önlemler alacağı da belirtildi.İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetleri, uluslararası toplum ve Filistin Yönetimi ile önemli bir anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor. Filistinliler bunu, Yahudi devletini kendi topraklarında sağlamlaştırma politikası olarak görüyor.

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