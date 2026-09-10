https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/trump-bunun-neden-birdenbire-gerceklestigini-ogrenmek-istiyorum-1108641473.html
Trump: Bunun neden birdenbire gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum
Trump: Bunun neden birdenbire gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum
Sputnik Türkiye
Trump, Batı Şeria'daki yerleşim yerlerine yönelik yaptırımlar konusunda İsrail ile görüşeceğini söyledi. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T02:29+0300
2026-09-10T02:29+0300
2026-09-10T02:29+0300
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İsrail ve Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine yaptırım uygulayan ülkelerle görüşeceğini söyledi:Fransa, Kanada ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere 12 ülke, Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinden mal ithalatını yasaklama planlarını açıklayan ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, ülkelerin ayrıca yerleşim yerlerine ve bunların kurulmasına olanak sağlayan veya bunlardan kar elde edenlere karşı hedefli önlemler alacağı da belirtildi.İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetleri, uluslararası toplum ve Filistin Yönetimi ile önemli bir anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor. Filistinliler bunu, Yahudi devletini kendi topraklarında sağlamlaştırma politikası olarak görüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/iranda-kesm-adasi-ile-sirik-ve-minab-kenti-aciklarinda-patlama-sesleri-duyuldu-1108641367.html
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abd, i̇srail, filistin
Trump: Bunun neden birdenbire gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum
Trump, Batı Şeria'daki yerleşim yerlerine yönelik yaptırımlar konusunda İsrail ile görüşeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İsrail ve Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine yaptırım uygulayan ülkelerle görüşeceğini söyledi:
İsrail ile görüşeceğim. Onlarla konuşacağım ve ne düşündüklerini öğreneceğim... Bunun neden birdenbire gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum
Fransa, Kanada ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere 12 ülke, Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinden mal ithalatını yasaklama planlarını açıklayan ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, ülkelerin ayrıca yerleşim yerlerine ve bunların kurulmasına olanak sağlayan veya bunlardan kar elde edenlere karşı hedefli önlemler alacağı da belirtildi.
İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetleri, uluslararası toplum ve Filistin Yönetimi ile önemli bir anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor. Filistinliler bunu, Yahudi devletini kendi topraklarında sağlamlaştırma politikası olarak görüyor.