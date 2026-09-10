https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/iranda-kesm-adasi-ile-sirik-ve-minab-kenti-aciklarinda-patlama-sesleri-duyuldu-1108641367.html

İran'da Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama sesleri duyuldu

İran'da Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama sesleri duyuldu

Sputnik Türkiye

İran devlet televizyonu, Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T01:39+0300

2026-09-10T01:39+0300

2026-09-10T01:39+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

keşm adası

i̇ran

abd

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İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, Keşm Adası'nın yanı sıra Sirik ve Minab açıklarında da patlama sesleri duyuldu.Hürmüzgan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Keşm Adası'nda duyulan seslerin denizden geldiği ifade edildi. Açıklamada, seslerin kaynağının belirlenmesine yönelik araştırmaların devam ettiği kaydedildi.Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak ABD donanmasına ait iki savaş gemisinin balistik füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.

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keşm adası

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