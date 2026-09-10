https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/iranda-kesm-adasi-ile-sirik-ve-minab-kenti-aciklarinda-patlama-sesleri-duyuldu-1108641367.html
İran'da Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama sesleri duyuldu
İran'da Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama sesleri duyuldu
Sputnik Türkiye
İran devlet televizyonu, Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T01:39+0300
2026-09-10T01:39+0300
2026-09-10T01:39+0300
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ortadoğu
keşm adası
i̇ran
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İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, Keşm Adası'nın yanı sıra Sirik ve Minab açıklarında da patlama sesleri duyuldu.Hürmüzgan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Keşm Adası'nda duyulan seslerin denizden geldiği ifade edildi. Açıklamada, seslerin kaynağının belirlenmesine yönelik araştırmaların devam ettiği kaydedildi.Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak ABD donanmasına ait iki savaş gemisinin balistik füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/garibabadi-bozuyorlar-ve-sonra-ayni-bozulmayi-uaea-yonetim-kurulunda-karar-cikarmak-icin-bahane-1108639685.html
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ortadoğu, keşm adası, i̇ran, abd
ortadoğu, keşm adası, i̇ran, abd
İran'da Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama sesleri duyuldu
İran devlet televizyonu, Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, Keşm Adası'nın yanı sıra Sirik ve Minab açıklarında da patlama sesleri duyuldu.
Hürmüzgan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Keşm Adası'nda duyulan seslerin denizden geldiği ifade edildi. Açıklamada, seslerin kaynağının belirlenmesine yönelik araştırmaların devam ettiği kaydedildi.
Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak ABD donanmasına ait iki savaş gemisinin balistik füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.