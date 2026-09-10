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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/iranda-kesm-adasi-ile-sirik-ve-minab-kenti-aciklarinda-patlama-sesleri-duyuldu-1108641367.html
İran'da Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama sesleri duyuldu
İran'da Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama sesleri duyuldu
Sputnik Türkiye
İran devlet televizyonu, Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T01:39+0300
2026-09-10T01:39+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
keşm adası
i̇ran
abd
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İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, Keşm Adası'nın yanı sıra Sirik ve Minab açıklarında da patlama sesleri duyuldu.Hürmüzgan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Keşm Adası'nda duyulan seslerin denizden geldiği ifade edildi. Açıklamada, seslerin kaynağının belirlenmesine yönelik araştırmaların devam ettiği kaydedildi.Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak ABD donanmasına ait iki savaş gemisinin balistik füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.
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keşm adası
i̇ran
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ortadoğu, keşm adası, i̇ran, abd
ortadoğu, keşm adası, i̇ran, abd

İran'da Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama sesleri duyuldu

01:39 10.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturABD İran
ABD İran - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İran devlet televizyonu, Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, Keşm Adası'nın yanı sıra Sirik ve Minab açıklarında da patlama sesleri duyuldu.
Hürmüzgan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Keşm Adası'nda duyulan seslerin denizden geldiği ifade edildi. Açıklamada, seslerin kaynağının belirlenmesine yönelik araştırmaların devam ettiği kaydedildi.
Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak ABD donanmasına ait iki savaş gemisinin balistik füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.
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