https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/svr-ab-kievden-kadinlari-askeri-almasini-talep-ediyor-1108652273.html

SVR: AB, Kiev’den kadınları askere almasını talep ediyor

SVR: AB, Kiev’den kadınları askere almasını talep ediyor

Sputnik Türkiye

Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR), Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya kadınların askere alınması yönünde baskı yaptığını belirtti. Açıklamaya göre Brüksel... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T11:53+0300

2026-09-10T11:53+0300

2026-09-10T11:58+0300

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SVR tarafından yapılan yazılı açıklamada, Brüksel’in Kiev yönetiminden kadınları askere almasürecini bir an önce başlatmasını talep ettiğini duyurdu.‘İsrail modeli örnek gösterildi’Açıklamaya göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, geçtiğimiz günlerde yapılan gayri resmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ukrayna’da başlayan kadın seferberliği tartışmalarını değerlendirdi. Kallas’ın bu adımı "doğru yönde atılmış bir adım" olarak nitelendirdiği ve Ukrayna’da eli silah tutan erkek nüfusunun giderek azaldığına dikkat çektiği bildirildi.Brüksel’in Ukrayna tarafına "sözden eyleme geçme" çağrısında bulunduğu belirtilerek; “agresif bir komşuya karşı uzun süredir varoluşsal bir savaş yürüten" İsrail’in, kadın mobilizasyonunda Ukrayna için "başarılı bir örnek" olarak sunulduğu ifade edildi.Avrupa'daki Ukraynalı mülteciler geri gönderilebilirAB Komisyonu'nun, Avrupa ülkelerine sığınan Ukraynalı mültecileri ülkelerine geri göndermek için hukuki zemin arayışında olduğu aktarıldı.Açıklamada yer alan detaylara göre:‘Demokratik değerler göz ardı ediliyor’SVR açıklamasının son bölümünde, Batı’nın Rusya’yı çevreleme politikası uğruna kendi değerlerini çiğnediğini savunarak sert ifadeler kullandı. Avrupa liberal elitlerinin yıllardır savunduğu feminist gündemi bu hedef uğruna feda ettiği belirtilirken Kiev yönetiminin Batılı müttefiklerinin taleplerine boyun eğeceği iddia edildi.

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