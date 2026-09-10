https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/fsb-kiev-moskovadaki-ingiliz-buyukelcisine-suikast-planliyordu-1108643566.html
FSB: Kiev, Moskova'daki İngiliz Büyükelçisine suikast planlıyordu
FSB: Kiev, Moskova'daki İngiliz Büyükelçisine suikast planlıyordu
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kiev rejiminin İngiltere’yi doğrudan Rusya ile savaşa sokmak amacıyla Moskova’daki İngiliz Büyükelçisi ve diplomatlara... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T08:14+0300
2026-09-10T08:14+0300
2026-09-10T08:19+0300
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliği'nin koruma kadrosunda yer alan bir Rus vatandaşının, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) adına ajanlık yaptığı gerekçesiyle yakalandığını duyurdu.FSB tarafından yapılan açıklamada, yakalanan ajanın büyükelçilikteki güvenlik sistemleri ve diplomatların hareketleri hakkında bilgi topladığı belirtildi.‘Amaç Londra'yı doğrudan savaşa çekmek’Servis yetkilileri, Kiev yönetiminin bu verileri İngiliz Büyükelçi ve diplomatlara yönelik bir terör saldırısı düzenlemek için kullanmayı hedeflediğini bildirdi. Açıklamada, operasyonun arkasındaki temel amacın İngiltere'yi Rusya ile doğrudan bir askeri çatışmanın içine çekmek ve Batı'dan yeni silah tedarikleri koparmak olduğu ifade edildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Talimat Ukraynalı blogger’danSoruşturma detaylarına göre yakalanan ajanın, büyükelçilik güvenlik bilgilerini Karpenko isimli Ukraynalı bir blogger'ın talimatları doğrultusunda topladığı tespit edildi.Gelişmenin ardından FSB, Rus vatandaşlarına Ukrayna yanlısı sosyal medya figürleriyle temas kurmamaları çağrısında bulunurken, bu kişilerle daha önce iletişime geçmiş olanların acilen devlet güvenlik organlarına başvurmasını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/3-kere-baskan-adayi-olamayan-trumptan-secim-vaadi-eger-bir-kez-daha-kazanirsam-herkese-5-bin-dolar-1108642886.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), moskova, i̇ngiltere, ukrayna, ukrayna güvenlik servisi, sbu, batı, abd
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), moskova, i̇ngiltere, ukrayna, ukrayna güvenlik servisi, sbu, batı, abd
FSB: Kiev, Moskova'daki İngiliz Büyükelçisine suikast planlıyordu
08:14 10.09.2026 (güncellendi: 08:19 10.09.2026)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kiev rejiminin İngiltere’yi doğrudan Rusya ile savaşa sokmak amacıyla Moskova’daki İngiliz Büyükelçisi ve diplomatlara yönelik terör saldırısı planladığını belirtti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliği'nin koruma kadrosunda yer alan bir Rus vatandaşının, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) adına ajanlık yaptığı gerekçesiyle yakalandığını duyurdu.
FSB tarafından yapılan açıklamada, yakalanan ajanın büyükelçilikteki güvenlik sistemleri ve diplomatların hareketleri hakkında bilgi topladığı belirtildi.
‘Amaç Londra'yı doğrudan savaşa çekmek’
Servis yetkilileri, Kiev yönetiminin bu verileri İngiliz Büyükelçi ve diplomatlara yönelik bir terör saldırısı düzenlemek için kullanmayı hedeflediğini bildirdi. Açıklamada, operasyonun arkasındaki temel amacın İngiltere'yi Rusya ile doğrudan bir askeri çatışmanın içine çekmek ve Batı'dan yeni silah tedarikleri koparmak olduğu ifade edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kiev yönetimi, kendi siyasi varlığını sürdürebilmek uğruna en yakın stratejik müttefiklerine karşı dahi sabotaj ve terör eylemleri planlamaktan çekinmiyor."
Talimat Ukraynalı blogger’dan
Soruşturma detaylarına göre yakalanan ajanın, büyükelçilik güvenlik bilgilerini Karpenko isimli Ukraynalı bir blogger'ın talimatları doğrultusunda topladığı tespit edildi.
Gelişmenin ardından FSB, Rus vatandaşlarına Ukrayna yanlısı sosyal medya figürleriyle temas kurmamaları çağrısında bulunurken, bu kişilerle daha önce iletişime geçmiş olanların acilen devlet güvenlik organlarına başvurmasını istedi.