https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/fsb-kiev-moskovadaki-ingiliz-buyukelcisine-suikast-planliyordu-1108643566.html

FSB: Kiev, Moskova'daki İngiliz Büyükelçisine suikast planlıyordu

FSB: Kiev, Moskova'daki İngiliz Büyükelçisine suikast planlıyordu

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kiev rejiminin İngiltere’yi doğrudan Rusya ile savaşa sokmak amacıyla Moskova’daki İngiliz Büyükelçisi ve diplomatlara... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T08:14+0300

2026-09-10T08:14+0300

2026-09-10T08:19+0300

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliği'nin koruma kadrosunda yer alan bir Rus vatandaşının, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) adına ajanlık yaptığı gerekçesiyle yakalandığını duyurdu.FSB tarafından yapılan açıklamada, yakalanan ajanın büyükelçilikteki güvenlik sistemleri ve diplomatların hareketleri hakkında bilgi topladığı belirtildi.‘Amaç Londra'yı doğrudan savaşa çekmek’Servis yetkilileri, Kiev yönetiminin bu verileri İngiliz Büyükelçi ve diplomatlara yönelik bir terör saldırısı düzenlemek için kullanmayı hedeflediğini bildirdi. Açıklamada, operasyonun arkasındaki temel amacın İngiltere'yi Rusya ile doğrudan bir askeri çatışmanın içine çekmek ve Batı'dan yeni silah tedarikleri koparmak olduğu ifade edildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Talimat Ukraynalı blogger’danSoruşturma detaylarına göre yakalanan ajanın, büyükelçilik güvenlik bilgilerini Karpenko isimli Ukraynalı bir blogger'ın talimatları doğrultusunda topladığı tespit edildi.Gelişmenin ardından FSB, Rus vatandaşlarına Ukrayna yanlısı sosyal medya figürleriyle temas kurmamaları çağrısında bulunurken, bu kişilerle daha önce iletişime geçmiş olanların acilen devlet güvenlik organlarına başvurmasını istedi.

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