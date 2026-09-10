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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/son-dakika-haberleri-amerikan-basini-beyaz-saray-yetkilileri-trumpa-iranin-2029a-kadar-direnebilecegini-soyledi-1108668272.html
Amerikan basını: Beyaz Saray yetkilileri Trump'a, İran'ın 2029'a kadar direnebileceğini söyledi
Amerikan basını: Beyaz Saray yetkilileri Trump'a, İran'ın 2029'a kadar direnebileceğini söyledi
Sputnik Türkiye
Trump, dünkü konuşmasında İran savaşının kasım ayındaki ara seçimlerin hemen ardından sona ereceğini söyledi. Ancak Amerikan basınına göre, Beyaz Saray'dan gelen uyarılar farklı. İşte detaylar...
2026-09-10T16:55+0300
2026-09-10T16:55+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
donald trump
haberler
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Donald Trump, İran'la yürütülen savaşın kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından "hemen" sona ereceğini söyledi. Ancak, Amerika merkezli kulis haberleri platformu Semafor’a göre Trump'ın bu değerlendirmesi, bazı üst düzey danışmanlarının ve uzmanların savaşın çok daha uzun sürebileceğine ilişkin öngörüleriyle çelişiyor.Habere göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio dahil olmak üzere Beyaz Saray'daki üst düzey yetkililer, İran'ın ABD ablukasına ve diğer askeri yöntemlere direnebileceği ve çatışmanın Trump'ın görev süresinin sonuna, yani Ocak 2029'da görevi devredeceği güne kadar sürebileceği ihtimalini Trump'a aktardı.Uzmanlar İran'ın direncine dikkat çekiyorUzmanlar da İran ekonomisinin baskılara rağmen direnç gösterdiğine işaret ederek Tahran'ın çatışmayı uzun süre devam ettirme kapasitesine sahip olduğunu değerlendiriyor.Foreign Affairs'te yayımlanan bir analizde, İran ekonomisinin bazı bölümlerinde ciddi daralma yaşanmasına rağmen "ülkenin yönetici elitinin savaşın maliyetlerini karşılamaya devam edebilecek kaynaklara sahip olduğu" belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/abd-iran-geriliminde-son-durum-tahrandan-tirmandirici-sonuclari-olur-uyarisi-1108622633.html
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i̇ran, abd, donald trump, haberler
i̇ran, abd, donald trump, haberler

Amerikan basını: Beyaz Saray yetkilileri Trump'a, İran'ın 2029'a kadar direnebileceğini söyledi

16:55 10.09.2026
© Dilara İrem SancarDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© Dilara İrem Sancar
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ABD Başkanı Trump, dünkü konuşmasında İran savaşının kasım ayındaki ara seçimlerin hemen ardından sona ereceğini söyledi. Ancak Amerikan basınına göre, Beyaz Saray'daki bazı üst düzey yetkililer ve uzmanlar ise çatışmanın Trump'ın görev süresinin sonuna, Ocak 2029'a kadar uzayabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.
Donald Trump, İran'la yürütülen savaşın kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından "hemen" sona ereceğini söyledi. Ancak, Amerika merkezli kulis haberleri platformu Semafor’a göre Trump'ın bu değerlendirmesi, bazı üst düzey danışmanlarının ve uzmanların savaşın çok daha uzun sürebileceğine ilişkin öngörüleriyle çelişiyor.
Habere göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio dahil olmak üzere Beyaz Saray'daki üst düzey yetkililer, İran'ın ABD ablukasına ve diğer askeri yöntemlere direnebileceği ve çatışmanın Trump'ın görev süresinin sonuna, yani Ocak 2029'da görevi devredeceği güne kadar sürebileceği ihtimalini Trump'a aktardı.

Uzmanlar İran'ın direncine dikkat çekiyor

Uzmanlar da İran ekonomisinin baskılara rağmen direnç gösterdiğine işaret ederek Tahran'ın çatışmayı uzun süre devam ettirme kapasitesine sahip olduğunu değerlendiriyor.
Foreign Affairs'te yayımlanan bir analizde, İran ekonomisinin bazı bölümlerinde ciddi daralma yaşanmasına rağmen "ülkenin yönetici elitinin savaşın maliyetlerini karşılamaya devam edebilecek kaynaklara sahip olduğu" belirtildi.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
ABD-İran geriliminde son durum: Tahran'dan 'Tırmandırıcı sonuçları olur' uyarısı
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