https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/son-dakika-haberleri-amerikan-basini-beyaz-saray-yetkilileri-trumpa-iranin-2029a-kadar-direnebilecegini-soyledi-1108668272.html

Amerikan basını: Beyaz Saray yetkilileri Trump'a, İran'ın 2029'a kadar direnebileceğini söyledi

Amerikan basını: Beyaz Saray yetkilileri Trump'a, İran'ın 2029'a kadar direnebileceğini söyledi

Sputnik Türkiye

Trump, dünkü konuşmasında İran savaşının kasım ayındaki ara seçimlerin hemen ardından sona ereceğini söyledi. Ancak Amerikan basınına göre, Beyaz Saray'dan gelen uyarılar farklı. İşte detaylar...

2026-09-10T16:55+0300

2026-09-10T16:55+0300

2026-09-10T16:55+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

abd

donald trump

haberler

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Donald Trump, İran'la yürütülen savaşın kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından "hemen" sona ereceğini söyledi. Ancak, Amerika merkezli kulis haberleri platformu Semafor’a göre Trump'ın bu değerlendirmesi, bazı üst düzey danışmanlarının ve uzmanların savaşın çok daha uzun sürebileceğine ilişkin öngörüleriyle çelişiyor.Habere göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio dahil olmak üzere Beyaz Saray'daki üst düzey yetkililer, İran'ın ABD ablukasına ve diğer askeri yöntemlere direnebileceği ve çatışmanın Trump'ın görev süresinin sonuna, yani Ocak 2029'da görevi devredeceği güne kadar sürebileceği ihtimalini Trump'a aktardı.Uzmanlar İran'ın direncine dikkat çekiyorUzmanlar da İran ekonomisinin baskılara rağmen direnç gösterdiğine işaret ederek Tahran'ın çatışmayı uzun süre devam ettirme kapasitesine sahip olduğunu değerlendiriyor.Foreign Affairs'te yayımlanan bir analizde, İran ekonomisinin bazı bölümlerinde ciddi daralma yaşanmasına rağmen "ülkenin yönetici elitinin savaşın maliyetlerini karşılamaya devam edebilecek kaynaklara sahip olduğu" belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/abd-iran-geriliminde-son-durum-tahrandan-tirmandirici-sonuclari-olur-uyarisi-1108622633.html

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