https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/abd-iran-geriliminde-son-durum-tahrandan-tirmandirici-sonuclari-olur-uyarisi-1108622633.html
ABD-İran geriliminde son durum: Tahran'dan 'Tırmandırıcı sonuçları olur' uyarısı
ABD-İran geriliminde son durum: Tahran'dan 'Tırmandırıcı sonuçları olur' uyarısı
Sputnik Türkiye
ABD ile İran arasındaki çatışmada son 24 saatte gerilim hızla tırmandı. İşte dünden beri yaşananlar ve Tahran'ın bölgeye uyarısı...
2026-09-09T13:48+0300
2026-09-09T13:48+0300
2026-09-09T13:48+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
abd
dışişleri bakanlığı
pentagon
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İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamada, bakanlık, “ABD saldırılarının bölgede gerilimi tırmandırıcı sonuçları olacağı” konusunda uyarıda bulunuldu. Ayrıca Ürdün'ün ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarına destek vermesi nedeniyle hedef alındığı aktarıldı.ABD 5 petrol tankerini vurduGerilimin son aşaması, ABD'nin İran'a ait 5 petrol tankerini vurduğunu açıklamasıyla başladı.ABD ordusu, saldırıların İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO) bir ABD savaş gemisine yönelik iki balistik füze saldırısına misilleme olduğunu açıkladı. ABD'ye göre tankerlerdeki mürettebata saldırılar öncesinde gemileri terk etmeleri için talimat verildi.Saldırıya uğrayan tankerler arasında Kivik, Charminar, Horizon 1, Riesco ve Derya'nın bulunduğu bildirildi.Saldırılar, ABD ile İran arasında geçici ateşkes sonrası görece sakin dönemin ardından deniz taşımacılığı ve enerji altyapısının yeniden doğrudan çatışmanın merkezine oturmasına neden oldu.İran, ABD deniz aracını ele geçirdiİran, son günlerde Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine yönelik baskısını artırırken, ABD de İran'ın petrol ihracatını engellemeye yönelik abluka uyguluyor.Tahran ayrıca boğazın bazı bölümlerini "yasaklı bölge" ilan edeceğini ve bu bölgeden geçmeye çalışan gemilere karşı harekete geçebileceğini bildirdi.İran Devrim Muhafızları dün Hürmüz Boğazı'nın girişinde bir ABD'ye ait insansız denizaltı aracını ele geçirdiğini açıklamış ve deniz aracının görüntüsünü paylaşmıştı. Pentagon ise aracın kaybedildiğini doğrularken, bunun eski bir model olduğunu ve gizli sistem veya veri taşımadığını savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/iran-devrim-muhafizlari-hurmuz-bogazi-girisinde-abd-insansiz-deniz-araci-ele-gecirildi-1108602860.html
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i̇ran, abd, abd, dışişleri bakanlığı, pentagon
i̇ran, abd, abd, dışişleri bakanlığı, pentagon
ABD-İran geriliminde son durum: Tahran'dan 'Tırmandırıcı sonuçları olur' uyarısı
ABD ile İran arasındaki çatışmada son 24 saatte gerilim hızla tırmandı. ABD'nin 5 İran petrol tankerini imha ettiğini açıklamasının ardından İran, Ürdün'deki ABD askeri tesislerini ve Körfez'deki bazı gemileri hedef aldığını duyurdu. İran Dışişleri, yeni açıklamasında eylemlerin ‘tırmandırıcı sonuçları’ olacağı uyarısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
ABD'nin İran petrol tankerlerine yönelik saldırgan eylemlerine yanıt olarak silahlı kuvvetler, meşru müdafaa hakları uyarınca, İran'a yönelik ABD askeri saldırılarını desteklemeye devam eden Ürdün'deki ABD askeri üs ve tesislerinin yanı sıra çeşitli ABD gemilerine de saldırdı.
Açıklamada, bakanlık, “ABD saldırılarının bölgede gerilimi tırmandırıcı sonuçları olacağı” konusunda uyarıda bulunuldu. Ayrıca Ürdün'ün ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarına destek vermesi nedeniyle hedef alındığı aktarıldı.
ABD 5 petrol tankerini vurdu
Gerilimin son aşaması, ABD'nin İran'a ait 5 petrol tankerini vurduğunu açıklamasıyla başladı.
ABD ordusu, saldırıların İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO) bir ABD savaş gemisine yönelik iki balistik füze saldırısına misilleme olduğunu açıkladı. ABD'ye göre tankerlerdeki mürettebata saldırılar öncesinde gemileri terk etmeleri için talimat verildi.
Saldırıya uğrayan tankerler arasında Kivik, Charminar, Horizon 1, Riesco ve Derya'nın bulunduğu bildirildi.
Saldırılar, ABD ile İran arasında geçici ateşkes sonrası görece sakin dönemin ardından deniz taşımacılığı ve enerji altyapısının yeniden doğrudan çatışmanın merkezine oturmasına neden oldu.
İran, ABD deniz aracını ele geçirdi
İran, son günlerde Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine yönelik baskısını artırırken, ABD de İran'ın petrol ihracatını engellemeye yönelik abluka uyguluyor.
Tahran ayrıca boğazın bazı bölümlerini "yasaklı bölge" ilan edeceğini ve bu bölgeden geçmeye çalışan gemilere karşı harekete geçebileceğini bildirdi.
İran Devrim Muhafızları dün Hürmüz Boğazı'nın girişinde bir ABD'ye ait insansız denizaltı aracını ele geçirdiğini açıklamış ve deniz aracının görüntüsünü paylaşmıştı. Pentagon ise aracın kaybedildiğini doğrularken, bunun eski bir model olduğunu ve gizli sistem veya veri taşımadığını savundu.