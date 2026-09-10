https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-kullandigi-liman-gemi-ve-lojistik-merkezler-vuruldu-1108673159.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun kullandığı liman, gemi ve lojistik merkezler vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun kullandığı liman, gemi ve lojistik merkezler vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri ve lojistik ihtiyaçları için kullanılan liman, gemi, depo ve merkezlere yönelik grup... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T19:32+0300

2026-09-10T19:32+0300

2026-09-10T19:32+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna

liman

çernomorsk

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri altyapı hedeflerine yönelik operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.Hedef alınan limanlar, gemiler ve lojistik merkezlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanıldığı belirtilen açıklamada, bu tesislere yönelik grup saldırılarının aralıksız devam ettiği vurgulandı.Açıklamada ayrıca, Çernomorsk Limanı’nda Ukrayna birliklerinin ikmali amacıyla askeri yük taşıdığı tespit edilen bir kuru yük gemisinin vurulduğu kaydedildi.

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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, liman, çernomorsk, ukrayna silahlı kuvvetleri