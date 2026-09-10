Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-kullandigi-liman-gemi-ve-lojistik-merkezler-vuruldu-1108673159.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun kullandığı liman, gemi ve lojistik merkezler vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun kullandığı liman, gemi ve lojistik merkezler vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri ve lojistik ihtiyaçları için kullanılan liman, gemi, depo ve merkezlere yönelik grup... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T19:32+0300
2026-09-10T19:32+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna
liman
çernomorsk
ukrayna silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076406_0:70:3394:1979_1920x0_80_0_0_6469f41a744b3c70abcd38d2b9f7bd0a.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri altyapı hedeflerine yönelik operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.Hedef alınan limanlar, gemiler ve lojistik merkezlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanıldığı belirtilen açıklamada, bu tesislere yönelik grup saldırılarının aralıksız devam ettiği vurgulandı.Açıklamada ayrıca, Çernomorsk Limanı’nda Ukrayna birliklerinin ikmali amacıyla askeri yük taşıdığı tespit edilen bir kuru yük gemisinin vurulduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/harkovda-cember-daraliyor-iki-yerlesim-birimi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1108655538.html
ukrayna
çernomorsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076406_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_0b72a41d1183cf5ee9e52e88b9ebbb2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, liman, çernomorsk, ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, liman, çernomorsk, ukrayna silahlı kuvvetleri

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun kullandığı liman, gemi ve lojistik merkezler vuruldu

19:32 10.09.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri ve lojistik ihtiyaçları için kullanılan liman, gemi, depo ve merkezlere yönelik grup saldırılarının sürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri altyapı hedeflerine yönelik operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.
Hedef alınan limanlar, gemiler ve lojistik merkezlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanıldığı belirtilen açıklamada, bu tesislere yönelik grup saldırılarının aralıksız devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, Çernomorsk Limanı’nda Ukrayna birliklerinin ikmali amacıyla askeri yük taşıdığı tespit edilen bir kuru yük gemisinin vurulduğu kaydedildi.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Harkov’da çember daralıyor: İki yerleşim birimi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
12:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала