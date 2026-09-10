https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-kullandigi-liman-gemi-ve-lojistik-merkezler-vuruldu-1108673159.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun kullandığı liman, gemi ve lojistik merkezler vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun kullandığı liman, gemi ve lojistik merkezler vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri ve lojistik ihtiyaçları için kullanılan liman, gemi, depo ve merkezlere yönelik grup... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T19:32+0300
2026-09-10T19:32+0300
2026-09-10T19:32+0300
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rus ordusu
ukrayna
liman
çernomorsk
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri altyapı hedeflerine yönelik operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.Hedef alınan limanlar, gemiler ve lojistik merkezlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanıldığı belirtilen açıklamada, bu tesislere yönelik grup saldırılarının aralıksız devam ettiği vurgulandı.Açıklamada ayrıca, Çernomorsk Limanı’nda Ukrayna birliklerinin ikmali amacıyla askeri yük taşıdığı tespit edilen bir kuru yük gemisinin vurulduğu kaydedildi.
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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, liman, çernomorsk, ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, liman, çernomorsk, ukrayna silahlı kuvvetleri
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun kullandığı liman, gemi ve lojistik merkezler vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri ve lojistik ihtiyaçları için kullanılan liman, gemi, depo ve merkezlere yönelik grup saldırılarının sürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri altyapı hedeflerine yönelik operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.
Hedef alınan limanlar, gemiler ve lojistik merkezlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanıldığı belirtilen açıklamada, bu tesislere yönelik grup saldırılarının aralıksız devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, Çernomorsk Limanı’nda Ukrayna birliklerinin ikmali amacıyla askeri yük taşıdığı tespit edilen bir kuru yük gemisinin vurulduğu kaydedildi.