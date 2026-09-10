https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/harkovda-cember-daraliyor-iki-yerlesim-birimi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1108655538.html

Harkov’da çember daralıyor: İki yerleşim birimi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Harkov’da çember daralıyor: İki yerleşim birimi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Harkov bölgesinde yüzlerce militanın içinde bulunduğu çemberi daraltmaya devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde iki yerleşim merkezini daha kontrolüne... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T12:34+0300

2026-09-10T12:34+0300

2026-09-10T12:35+0300

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rusya savunma bakanlığı

himars

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus güçler kararlı eylemleri sonucu Harkov Bölgesi’nde Zarubinka ve Goptovka köylerinin Ukraynalı oluşumlardan kurtardı.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1430 asker ve 13 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusunu besleyen ulaşım ve lojistik altyapısı tesisleri, İHA ve yedek parçalarının depolandığı yerler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 143 nokta bombalandı.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 güdümlü uçak bombasını, 7 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, bir adet Neptun uzun menzilli seyir füzesini ve 1030 uçak tipi İHA’sını imha etti.Ayrıca Karadeniz’de Ukrayna’ya ait 3 adet insansız bot vuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/svr-ab-kievden-kadinlari-askeri-almasini-talep-ediyor-1108652273.html

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rusya, ukrayna, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat