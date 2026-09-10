Rubio: İran'ı ekonomik olarak boğmaya devam edeceğiz

İran, savaş gemilerine ateş açmaya devam ediyor ve bizim savaş gemilerimize ateş açtıklarında bunun bedelini tankerlerle ödüyorlar. Gemilerimize isabet ettiremiyorlar ancak beş tanker kaybediyorlar.

Bunun için bedel ödemeye devam edecekler. Bu sırada biz de onları ekonomik olarak boğmaya devam edeceğiz.