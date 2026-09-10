https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/rubio-irani-ekonomik-olarak-bogmaya-devam-edecegiz-1108641614.html
Rubio: İran'ı ekonomik olarak boğmaya devam edeceğiz
Rubio: İran'ı ekonomik olarak boğmaya devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın ABD savaş gemilerine yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde bunun ekonomik sonuçları olacağı uyarısında bulundu. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T03:44+0300
2026-09-10T03:44+0300
2026-09-10T03:44+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
marco rubio
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/09/1108630766_0:0:747:421_1920x0_80_0_0_c2444434c10541f0b6a873e82d036755.png
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın saldırılarına karşılık tankerlerin hedef alındığını ve Tahran üzerindeki ekonomik baskının devam edeceğini söyledi.İran'a, mevcut durumu veya dinamikleri değiştirecek nitelikte bir şey sağlanmadığını ifade eden Rubio, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/trump-bunun-neden-birdenbire-gerceklestigini-ogrenmek-istiyorum-1108641473.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/09/1108630766_36:0:687:488_1920x0_80_0_0_d308e3aa8e5f3ee2cef3a01e749345d4.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, marco rubio, i̇ran
Rubio: İran'ı ekonomik olarak boğmaya devam edeceğiz
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın ABD savaş gemilerine yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde bunun ekonomik sonuçları olacağı uyarısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın saldırılarına karşılık tankerlerin hedef alındığını ve Tahran üzerindeki ekonomik baskının devam edeceğini söyledi.
İran'a, mevcut durumu veya dinamikleri değiştirecek nitelikte bir şey sağlanmadığını ifade eden Rubio, şu ifadeleri kullandı:
İran, savaş gemilerine ateş açmaya devam ediyor ve bizim savaş gemilerimize ateş açtıklarında bunun bedelini tankerlerle ödüyorlar. Gemilerimize isabet ettiremiyorlar ancak beş tanker kaybediyorlar.
Bunun için bedel ödemeye devam edecekler. Bu sırada biz de onları ekonomik olarak boğmaya devam edeceğiz.