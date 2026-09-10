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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/rubio-irani-ekonomik-olarak-bogmaya-devam-edecegiz-1108641614.html
Rubio: İran'ı ekonomik olarak boğmaya devam edeceğiz
Rubio: İran'ı ekonomik olarak boğmaya devam edeceğiz
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın ABD savaş gemilerine yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde bunun ekonomik sonuçları olacağı uyarısında bulundu. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T03:44+0300
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
marco rubio
i̇ran
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın saldırılarına karşılık tankerlerin hedef alındığını ve Tahran üzerindeki ekonomik baskının devam edeceğini söyledi.İran'a, mevcut durumu veya dinamikleri değiştirecek nitelikte bir şey sağlanmadığını ifade eden Rubio, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/trump-bunun-neden-birdenbire-gerceklestigini-ogrenmek-istiyorum-1108641473.html
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abd, marco rubio, i̇ran
abd, marco rubio, i̇ran

Rubio: İran'ı ekonomik olarak boğmaya devam edeceğiz

03:44 10.09.2026
© AP Photo / Mark SchiefelbeinABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın ABD savaş gemilerine yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde bunun ekonomik sonuçları olacağı uyarısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın saldırılarına karşılık tankerlerin hedef alındığını ve Tahran üzerindeki ekonomik baskının devam edeceğini söyledi.
İran'a, mevcut durumu veya dinamikleri değiştirecek nitelikte bir şey sağlanmadığını ifade eden Rubio, şu ifadeleri kullandı:

İran, savaş gemilerine ateş açmaya devam ediyor ve bizim savaş gemilerimize ateş açtıklarında bunun bedelini tankerlerle ödüyorlar. Gemilerimize isabet ettiremiyorlar ancak beş tanker kaybediyorlar.

Bunun için bedel ödemeye devam edecekler. Bu sırada biz de onları ekonomik olarak boğmaya devam edeceğiz.

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