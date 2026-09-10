https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/riskli-takip-sistemi-turkiyenin-81-ilinde-devreye-girdi--telefonla-arayacaklar-takibini-yapacaklar-1108667084.html

'Riskli Takip Sistemi', Türkiye'nin 81 ilinde devreye girdi: Telefonla arayacaklar, takibini yapacaklar

'Riskli Takip Sistemi', Türkiye'nin 81 ilinde devreye girdi: Telefonla arayacaklar, takibini yapacaklar

Sputnik Türkiye

Gebeler ve lohusaların takip süreçlerini daha güvenli yürütmek amacıyla Riskli Takip Sistemi, 81 ilde devreye girdi. 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T16:04+0300

2026-09-10T16:04+0300

2026-09-10T16:04+0300

sağlik

sağlık bakanlığı

gebelik

kemal memişoğlu

hamilelik

riskli hamilelik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/18/1049219747_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3378055398f5b02c6236771259fc5403.jpg

Sağlık Bakanlığı, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla Riskli Takip Sistemi'ni (RİTAS) 81 ilde hayata geçirdi. Sistem dahilinde koordinatör ebeler, anne ve anne adaylarını telefonla arayarak takip edecek. Bu numarayı unutmayın diyerek paylaştı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla Riskli Takip Sistemi'ni (RİTAS) 81 ilde devreye aldıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Memişoğlu şunları dile getirdi: "Kıymetli anne ve anne adayları, bu numarayı bir yere not edin: 0312 577 78 78. Gebelerimizin ve lohusalarımızın takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla Riskli Takip Sistemi'ni 81 ilimizde devreye aldık. Artık koordinatör ebelerimiz, anne ve bebeklerimizin sağlık süreçlerini yakından takip etmek için sizleri 0312 577 78 78 numaralı hattımız üzerinden arayacak. Sağlıklı nesiller için gebelikten lohusalığa uzanan bu özel yolculukta annelerimizin daima yanındayız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/babasinin-tip-literaturune-kazandirdigi-teknigi--uyguladi-hastasina-hamilelik-sevinci-yasatti--1108586039.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sağlık bakanlığı, gebelik, kemal memişoğlu, hamilelik, riskli hamilelik