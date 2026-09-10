https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/riskli-takip-sistemi-turkiyenin-81-ilinde-devreye-girdi--telefonla-arayacaklar-takibini-yapacaklar-1108667084.html
'Riskli Takip Sistemi', Türkiye'nin 81 ilinde devreye girdi: Telefonla arayacaklar, takibini yapacaklar
'Riskli Takip Sistemi', Türkiye'nin 81 ilinde devreye girdi: Telefonla arayacaklar, takibini yapacaklar
Sputnik Türkiye
Gebeler ve lohusaların takip süreçlerini daha güvenli yürütmek amacıyla Riskli Takip Sistemi, 81 ilde devreye girdi. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T16:04+0300
2026-09-10T16:04+0300
2026-09-10T16:04+0300
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sağlık bakanlığı
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Sağlık Bakanlığı, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla Riskli Takip Sistemi'ni (RİTAS) 81 ilde hayata geçirdi. Sistem dahilinde koordinatör ebeler, anne ve anne adaylarını telefonla arayarak takip edecek. Bu numarayı unutmayın diyerek paylaştı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla Riskli Takip Sistemi'ni (RİTAS) 81 ilde devreye aldıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Memişoğlu şunları dile getirdi: "Kıymetli anne ve anne adayları, bu numarayı bir yere not edin: 0312 577 78 78. Gebelerimizin ve lohusalarımızın takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla Riskli Takip Sistemi'ni 81 ilimizde devreye aldık. Artık koordinatör ebelerimiz, anne ve bebeklerimizin sağlık süreçlerini yakından takip etmek için sizleri 0312 577 78 78 numaralı hattımız üzerinden arayacak. Sağlıklı nesiller için gebelikten lohusalığa uzanan bu özel yolculukta annelerimizin daima yanındayız."
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sağlık bakanlığı, gebelik, kemal memişoğlu, hamilelik, riskli hamilelik
sağlık bakanlığı, gebelik, kemal memişoğlu, hamilelik, riskli hamilelik
'Riskli Takip Sistemi', Türkiye'nin 81 ilinde devreye girdi: Telefonla arayacaklar, takibini yapacaklar
Gebeler ve lohusaların takip süreçlerini daha güvenli yürütmek amacıyla Riskli Takip Sistemi, 81 ilde devreye girdi.
Sağlık Bakanlığı, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla Riskli Takip Sistemi'ni (RİTAS) 81 ilde hayata geçirdi. Sistem dahilinde koordinatör ebeler, anne ve anne adaylarını telefonla arayarak takip edecek.
Bu numarayı unutmayın diyerek paylaştı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla Riskli Takip Sistemi'ni (RİTAS) 81 ilde devreye aldıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Memişoğlu şunları dile getirdi:
"Kıymetli anne ve anne adayları, bu numarayı bir yere not edin: 0312 577 78 78. Gebelerimizin ve lohusalarımızın takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla Riskli Takip Sistemi'ni 81 ilimizde devreye aldık. Artık koordinatör ebelerimiz, anne ve bebeklerimizin sağlık süreçlerini yakından takip etmek için sizleri 0312 577 78 78 numaralı hattımız üzerinden arayacak. Sağlıklı nesiller için gebelikten lohusalığa uzanan bu özel yolculukta annelerimizin daima yanındayız."