https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/babasinin-tip-literaturune-kazandirdigi-teknigi--uyguladi-hastasina-hamilelik-sevinci-yasatti--1108586039.html

Babasının tıp literatürüne kazandırdığı tekniği uyguladı: Hastasına hamilelik sevinci yaşattı

Babasının tıp literatürüne kazandırdığı tekniği uyguladı: Hastasına hamilelik sevinci yaşattı

Sputnik Türkiye

Kars'ta görev yapan kadın doğum uzmanı Op. Dr. Serap Eylem Yener, babası Doç. Dr. Adnan Yener'in tıp literatürüne kazandırdığı "Yener Tekniği"ni uygulayarak... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T16:46+0300

2026-09-08T16:46+0300

2026-09-08T16:46+0300

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hamilelik

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kars

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Kars'ta görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Serap Eylem Yener, babası Doç. Dr. Adnan Yener'in 2021 yılında geliştirdiği ve tıp literatürüne kazandırdığı "Yener Tekniği"ni uygulayarak tüpleri daha önce bağlanan hastasının yeniden hamile kalmasını sağladı.Tüpleri bağlanan kadın hastanın tekrar hamile kalmasını sağladı Daha önce 3 doğum yapan ve 2023 yılında üçüncü sezaryeninin ardından tüplerini bağlatan Ruken Bediroğlu, yeniden çocuk sahibi olmak için Yener'e başvurdu. Yapılan operasyonun ardından yaklaşık 3 aylık korunma sürecini tamamlayan hastanın hamile olduğu belirlendi.Op. Dr. Serap Eylem Yener, kadınların çocuk sahibi olma planlarını tamamladıklarında tüplerini bağlatmak amacıyla kendilerine başvurduğunu söyledi. Bazı kadınların tüplerini bağlattıktan yıllar sonra çeşitli nedenlerle yeniden gebelik istediğini anlatan Yener, "İkinci evlilik, evlat kaybı ya da aile planlamasındaki değişiklikler nedeniyle tekrar çocuk sahibi olmak isteyen hastalarımız tüplerini açtırmak için bize başvuruyor." dedi.Başarı oranını yüzde 80'lere çıkarıyorDünyada tüplerin yeniden açılmasına yönelik çeşitli ameliyatların uygulandığını ifade eden Yener, bu operasyonlarda gebelik oranlarının istenilen düzeyde olmadığını, bu nedenle hastaların çoğunlukla tüp bebek tedavisine yönlendirildiğini belirtti.Tüp bebek tedavisinin maliyetli bir süreç olduğunu ve babası Doç. Dr. Adnan Yener'in 2021'de Kahramanmaraş'ta geliştirdiği tekniğin bu noktada önemli bir alternatif sunduğunu dile getiren Yener, şöyle konuştu:Kullanılan teknik hakkında da bilgi veren Yener, hastanın gebelik haberiyle büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi. Tüplerini bağlatmış ancak daha sonra yeniden çocuk sahibi olmak isteyen çok sayıda çift bulunduğunu dile getiren Yener, "Hastalarımıza 'Tüpler açılmaz, başarılı olmaz, tüp bebeğe git.' şeklinde yönlendirmeler yapılabiliyor. Benim hastam da başka illere gittiğini ancak kimsenin bu ameliyatı yapmak istemediğini söylemişti. Biz 'Burada yaparız.' dedik ve ameliyatımızı gerçekleştirdik. Bu ameliyatı Kars'ta başarılı şekilde yapıp gebelik elde edebildiğimiz için çok mutluyuz. Bundan sonra da bu tür ameliyatlara devam edeceğiz. Umarım Kars halkına bir faydamız dokunur." diye konuştu.Çok mutluyum çok heyecanlıyım "Yener Tekniği"nin uygulandığı Ruken Bediroğlu ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Birçok ilde çok doktora gittim, bana 'İmkansız dış gebelik.' dediler ve bu ameliyatın çok özel merkezlerde yapılacağını söylediler. Eylem hocamla tanıştım, bana bu güveni verdi, 'Yaparız.' dedi. Umutsuzdum, daha sonra doktor beni aradı 'Gel ameliyat yaparım.' dedi. Geldim çok başarılı geçti, şimdi hamileyim, bu heyecanı doktorumla yaşıyoruz. Tüplerini bağlatmış insanlar gelsinler, ben ona güvendiğim için çok mutluyum, çok heyecanlıyım." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/melatonin-kullananlar-dikkat-uyku-yardimcisi-takviye-kalp-yetmezligi-riskinin-artmasiyla-1108586800.html

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hamilelik, riskli hamilelik, kars