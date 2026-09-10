https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/rekor-sicaklarin-ardi-arkasi-kesilmiyor-agustos-tarihin-en-sicak-ayi-oldu-1108648949.html

Rekor sıcakların ardı arkası kesilmiyor: Ağustos, tarihin en sıcak ayı oldu

Rekor sıcakların ardı arkası kesilmiyor: Ağustos, tarihin en sıcak ayı oldu

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği'nin iklim izleme servisi Copernicus, Ağustos 2026'nın küresel ölçekte kayıtlardaki en sıcak ay olduğunu açıkladı. Dünya genelinde ortalama... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T10:05+0300

2026-09-10T10:05+0300

2026-09-10T10:05+0300

yaşam

avrupa

copernicus

sıcak hava dalgası

rekor sıcaklık

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Avrupa Birliği'nin iklim izleme servisi Copernicus, Ağustos 2026'nın küresel ölçekte şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ay olduğunu duyurdu. Ay boyunca küresel ortalama sıcaklık 16.96 derece olarak ölçüldü.Copernicus verilerine göre Ağustos 2026'da küresel ortalama sıcaklık, daha önceki rekorun kaydedildiği Temmuz 2023'ü 0.01 dereceyle geride bıraktı.Ağustos ayında küresel sıcaklıkların sanayi öncesi döneme kıyasla 1.65 derece daha yüksek olduğu belirtildi. Bu değer, 2015 Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen 1.5 derecelik uzun vadeli sıcaklık eşiğinin üzerinde yer aldı. Copernicus'a göre kayıtlardaki en sıcak sekiz ayın tamamı Temmuz 2023'ten sonra yaşandı.Kuzey Yarımküre'de en sıcak yazCopernicus, Ağustos ayının yanı sıra Kuzey Yarımküre'de yaşanan yaz mevsiminin de kayıt altına alınan en sıcak yaz olduğunu bildirdi. Batı Avrupa'da ise bu yazın, Copernicus'un ölçümlerine göre şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yaz olduğu açıklandı.Küresel deniz yüzeyi sıcaklıklarının da Ağustos ayında Mart 2024'te kaydedilen rekor seviyeye ulaştığı belirtilirken, 22 Ağustos'un dünya denizlerinde ölçülen en sıcak gün olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.Fosil yakıtlar ve El Nino etkisiBilim insanları, küresel sıcaklıklardaki artışta El Niño'nun etkili olduğunu ancak asıl nedenin kömür, petrol ve doğal gaz kullanımından kaynaklanan sera gazı emisyonları olduğunu belirtti.Uzmanlar, El Niño'nun sıcaklıkları artırıcı bir etkisi bulunduğunu ancak temel etkenin fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan iklim değişikliği olduğunu söyledi. Ayrıca, iklim sisteminin yaklaşık on yıl önce beklenenden farklı bir noktaya ulaştığını belirterek, aşırı sıcaklıkların günlük yaşam üzerindeki etkilerinin giderek daha görünür hale geldiğini ifade etti.Bilim insanları, küresel sıcaklıkların artmaya devam etmesi halinde sıcak hava dalgaları, fırtınalar, seller ve orman yangınları gibi aşırı hava olaylarının daha sık ve daha tehlikeli hale gelebileceği uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/avrupada-asiri-sicaklarin-bilancosu-ingilterede-rekor-sicaklar-ispanyada-bir-ayda-2-bini-askin-olum-1108408539.html

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avrupa, copernicus, sıcak hava dalgası, rekor sıcaklık