https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/avrupada-asiri-sicaklarin-bilancosu-ingilterede-rekor-sicaklar-ispanyada-bir-ayda-2-bini-askin-olum-1108408539.html

Avrupa'da aşırı sıcakların bilançosu: İngiltere'de rekor sıcaklar, İspanya'da bir ayda 2 bini aşkın ölüm

Avrupa'da aşırı sıcakların bilançosu: İngiltere'de rekor sıcaklar, İspanya'da bir ayda 2 bini aşkın ölüm

Sputnik Türkiye

İspanya'da ağustos ayında sıcaklıkla bağlantılı 2 bin 149 kişinin öldüğü tahmin edildi. Ülkenin Sağlık Bakanlığı verilerine göre Mayıs- Ağustos arasında sıcak... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T16:31+0300

2026-09-01T16:31+0300

2026-09-01T16:31+0300

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rekor sıcaklık

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İspanya'da aşırı sıcakların etkisi ağırlaşırken, ağustos ayında 2 bin 149 kişinin sıcaklıkla bağlantılı nedenlerle hayatını kaybettiği tahmin edildi.İspanya Sağlık Bakanlığının günlük ölüm izleme sistemi MoMo'nun verilerine göre, ağustos ayındaki sıcaklık kaynaklı fazla ölümler, kayıtların tutulmaya başlandığı 2015'ten bu yana ikinci en yüksek ağustos rakamı oldu. Geçen yıl ağustos ayında 2 bin 184 kişiyle rekor kırılmıştı.MoMo verileri, 15 Mayıs-31 Ağustos döneminde sıcaklıkla bağlantılı ölümlerin toplam 5 bin 234'e ulaştığını gösterdi. Bu rakam, eylül ayına ilişkin veriler henüz dahil edilmemiş olmasına rağmen, 2015'te başlayan sistemde yaz dönemleri için kaydedilen en yüksek sayı oldu.En fazla ölüm Katalonya'daAğustos ayında sıcaklık kaynaklı en fazla ölüm, ülkenin kuzeydoğusundaki Katalonya'da kaydedildi. Bölgede bin 164 kişinin sıcak hava nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edildi.Katalonya'yı Valensiya'da 227, Endülüs'te 138 ölüm izledi.Hayatını kaybedenlerin 1.283'ünün kadın, 866'sının erkek olduğu belirtildi. Ölenlerin 2 bin 64'ünün 65 yaşın üzerinde olduğu, bunların 1.285'inin ise 85 yaşından büyük olduğu kaydedildi.Aşırı sıcaklar doğrudan sıcak çarpmasına yol açabildiği gibi, özellikle yaşlılarda kalp-damar ve solunum sistemi hastalıklarını ağırlaştırarak ölüm riskini artırabiliyor.İspanya'da sıcak hava yeniden etkili olacakİspanya Meteoroloji Ajansı AEMET, eylül ayının ilk günlerinde de ülkenin büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar beklendiğini açıkladı.Perşembe gününden itibaren etkisini göstermesi beklenen sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar sürmesi öngörülüyor. İspanya'nın iç kesimlerinin büyük bölümünde sıcaklıkların 35 dereceyi aşması, gece sıcaklıklarının ise birçok bölgede 20 derecenin üzerinde kalması bekleniyor.İngiltere'de en sıcak yazAvrupa'daki sıcak hava etkisi İngiltere'de de rekor kırdı. İngiltere Meteoroloji Ofisinin (Met Office) geçici verilerine göre, 2026 yazı ülkede kayıtların tutulmaya başlandığı 1884'ten bu yana en sıcak yaz oldu.Yaz mevsiminin ortalama sıcaklığı 16,5 derece olarak ölçüldü. Böylece 2026 yazı, üst üste ikinci yıl İngiltere'nin en sıcak yazı olarak kayıtlara geçti. İngiltere'de de yaz boyunca aşırı sıcakların yanı sıra ciddi kuraklık yaşandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/avrupada-sicak-hava-dalgalari-35-binden-fazla-kisinin-olumune-neden-oldu-1108221711.html

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