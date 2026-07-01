https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/ali-cagatayin-avukati-kazan-paylasimda-suc-unsuru-yok----1106922615.html

Ali Çağatay'ın avukatı Kazan: Paylaşımda suç unsuru yok

Ali Çağatay'ın avukatı Kazan: Paylaşımda suç unsuru yok

Sputnik Türkiye

Gazeteci Ali Çağatay'ın tutuklanmasının ardından avukatı Aslı Kazan, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede müvekkilinin paylaşımında TCK 217/A kapsamındaki suçun... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T19:36+0300

2026-07-01T19:36+0300

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türki̇ye

ali çağatay

aslı kazan

cumhuriyet başsavcılığı

rubin futbol takımı (kazan)

sputnik

çağatay

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sputnik radyosunda sabah programını sunan Ali Çağatay hakkında, kişisel X hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle soruşturma başlattı.Ali Çağatay, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasıyla ilgili ses getiren haberi yorumlamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağatay hakkında gerçeğe aykırı bilgilere içeren paylaşımları gerekçe göstererek soruşturma başlattı. Mahkemenin tutuklanmasına karar verdiği gazeteci, halen cezaevinde bulunuyor. ‘Kamu barışını bozma amacı bulunmuyor’Kazan, Sputnik’e değerlendirmesinde Çağatay'a yöneltilen suçlamanın Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçu olduğunu hatırlatarak, bu suçun oluşabilmesi için 'halk arasında endişe, korku veya panik yaratma' amacını ifade eden özel kastın bulunmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Gazetecinin kendisine ulaşan bilgiyi kamuoyuyla paylaşmasının haber verme ve gazetecilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kazan, gazetecilik amacıyla yapılan bir paylaşımın tek başına TCK 217/A kapsamında suç oluşturmayacağını ifade etti. Kazan, müvekkilinin paylaşımının amacının kamuoyunu bilgilendirmek ve gündemdeki önemli bir olaya ilişkin konuşulan iddiaları aktarmak olduğunu belirtti. Ali Çağatay, tanınmış bir gazeteci olup, 2020 yılından bu yana Sputnik radyosunda günlük bir program sunmaktadır. Daha önce Hürriyet, Radikal gazeteleri ve Habertürk televizyonu gibi büyük yayın kuruluşlarında haber müdürlüğü yapmıştır. Sputnik radyosunun İstanbul ofisine, sunucuya destek mesajları yağarken, dinleyiciler onun bir an önce serbest bırakılmasını bekliyor.

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ali çağatay, aslı kazan, cumhuriyet başsavcılığı, rubin futbol takımı (kazan), sputnik, çağatay