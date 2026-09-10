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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/profesyonel-dansci-gogus-estetigi-sonrasinda-hayatinin-kabusa-dondugunu-iddia-etti-doktorunu-1108659037.html
Profesyonel dansçı göğüs estetiği sonrasında hayatının kabusa döndüğünü iddia etti: Doktorunu suçladı
Profesyonel dansçı göğüs estetiği sonrasında hayatının kabusa döndüğünü iddia etti: Doktorunu suçladı
Sputnik Türkiye
Ankara'da profesyonel dansçılık yapan kadın, göğüs büyütme operasyonu sonrasında çok sayıda komplikasyon yaşadığını ve mesleğini yapamadığını iddia ederek... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T13:30+0300
2026-09-10T13:30+0300
sağlik
estetik
doktor hatası
operasyon
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Ankara'da yaşayan profesyonel dansçı M.Y., göğüs büyütme ameliyatı sonrasında sağlık problemleri yaşadığı ve mesleğini bile yapamaz hale geldiğini iddia ederek doktor hakkında şikayetçi oldu. Genç dansçı, ameliyat sonrasında deri yırtılması, kalıcı his kaybı ve yara izi oluştuğunu, ikinci düzeltme operasyonunda ise doku kaybı yaşadığını belirtti. İkinci kez ameliyat olmak zorunda kaldıSabah'ın haberine göre, 28 yaşındaki profesyonel dansçı M.Y. göğüs büyütme ameliyatı olmak için Op. Dr. O.T. ile anlaştı. Özel bir hastanede 2022 yılında ilk operasyonu 'büyütme mammoplastisi' olan genç kadının göğsünün alt bölgesinde, deri yırtılması ve buna bağlı doku kaybı neticesinde oluşan kalıcı his kaybı ile sabit yara izi meydana geldi.İlk ameliyatının ardından M.Y. oluşan sorunların giderilmesi amacıyla yeniden O.T. tarafından 'göğüs düzeltme ameliyatı'na alındı.Dikiş bölgelerinde deri kopması ve doku kaybı yaşadıBu kez de ameliyat sonrası dikiş bölgelerinde deri kopmaları, doku kayıpları ve ciddi enfeksiyon riski taşıdığını öne süren M.Y, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. 'Dans edemez hale geldim'M.Y.'nin göğüs bölgesinde meydana gelen ağır tıbbi olumsuzlukların, hareket kabiliyetini kısıtladığı ve estetik görünümü bozduğu, bu durum nedeniyle aylarca çalışamadığı, mesleğini icra edemediği aktarıldı. Dilekçede doktor O.T.'nin gerekli dikkat ve özeni göstermediği, M.Y.'nin deri yapısını ve tıbbi durumunu gözetmeden hatalı işlemler uyguladığı kaydedildi. Dilekçede doktor O.T.'nin 'Taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlatılmasını ve bilirkişi incelemesi talebinde bulundu.Doktor hakkında soruşturma izni istendiAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kuruluna sorumlu tutulan şahıslar hakkında soruşturma izni verilmesi talebinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/akran-zorbaligi-cocuklari-ve-ergenleri-estetik-ameliyatlara-yonlendirebiliyor-barbie-burun-1108654992.html
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estetik, doktor hatası , operasyon
estetik, doktor hatası , operasyon

Profesyonel dansçı göğüs estetiği sonrasında hayatının kabusa döndüğünü iddia etti: Doktorunu suçladı

13:30 10.09.2026
© WikipediaDoktor, narkozlu sandığı kadınlara tecavüz etti
Doktor, narkozlu sandığı kadınlara tecavüz etti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© Wikipedia
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Ankara'da profesyonel dansçılık yapan kadın, göğüs büyütme operasyonu sonrasında çok sayıda komplikasyon yaşadığını ve mesleğini yapamadığını iddia ederek doktoru hakkında şikayetçi oldu.
Ankara'da yaşayan profesyonel dansçı M.Y., göğüs büyütme ameliyatı sonrasında sağlık problemleri yaşadığı ve mesleğini bile yapamaz hale geldiğini iddia ederek doktor hakkında şikayetçi oldu. Genç dansçı, ameliyat sonrasında deri yırtılması, kalıcı his kaybı ve yara izi oluştuğunu, ikinci düzeltme operasyonunda ise doku kaybı yaşadığını belirtti.

İkinci kez ameliyat olmak zorunda kaldı

Sabah'ın haberine göre, 28 yaşındaki profesyonel dansçı M.Y. göğüs büyütme ameliyatı olmak için Op. Dr. O.T. ile anlaştı. Özel bir hastanede 2022 yılında ilk operasyonu 'büyütme mammoplastisi' olan genç kadının göğsünün alt bölgesinde, deri yırtılması ve buna bağlı doku kaybı neticesinde oluşan kalıcı his kaybı ile sabit yara izi meydana geldi.
İlk ameliyatının ardından M.Y. oluşan sorunların giderilmesi amacıyla yeniden O.T. tarafından 'göğüs düzeltme ameliyatı'na alındı.

Dikiş bölgelerinde deri kopması ve doku kaybı yaşadı

Bu kez de ameliyat sonrası dikiş bölgelerinde deri kopmaları, doku kayıpları ve ciddi enfeksiyon riski taşıdığını öne süren M.Y, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

'Dans edemez hale geldim'

M.Y.'nin göğüs bölgesinde meydana gelen ağır tıbbi olumsuzlukların, hareket kabiliyetini kısıtladığı ve estetik görünümü bozduğu, bu durum nedeniyle aylarca çalışamadığı, mesleğini icra edemediği aktarıldı. Dilekçede doktor O.T.'nin gerekli dikkat ve özeni göstermediği, M.Y.'nin deri yapısını ve tıbbi durumunu gözetmeden hatalı işlemler uyguladığı kaydedildi. Dilekçede doktor O.T.'nin 'Taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlatılmasını ve bilirkişi incelemesi talebinde bulundu.

Doktor hakkında soruşturma izni istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kuruluna sorumlu tutulan şahıslar hakkında soruşturma izni verilmesi talebinde bulundu.
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