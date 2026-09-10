https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/profesyonel-dansci-gogus-estetigi-sonrasinda-hayatinin-kabusa-dondugunu-iddia-etti-doktorunu-1108659037.html

Profesyonel dansçı göğüs estetiği sonrasında hayatının kabusa döndüğünü iddia etti: Doktorunu suçladı

Profesyonel dansçı göğüs estetiği sonrasında hayatının kabusa döndüğünü iddia etti: Doktorunu suçladı

Sputnik Türkiye

Ankara'da profesyonel dansçılık yapan kadın, göğüs büyütme operasyonu sonrasında çok sayıda komplikasyon yaşadığını ve mesleğini yapamadığını iddia ederek... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T13:30+0300

2026-09-10T13:30+0300

2026-09-10T13:30+0300

sağlik

estetik

doktor hatası

operasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/0e/1048896940_0:124:2025:1263_1920x0_80_0_0_6c51a3f352b488cd671a6bec0acd12ef.jpg

Ankara'da yaşayan profesyonel dansçı M.Y., göğüs büyütme ameliyatı sonrasında sağlık problemleri yaşadığı ve mesleğini bile yapamaz hale geldiğini iddia ederek doktor hakkında şikayetçi oldu. Genç dansçı, ameliyat sonrasında deri yırtılması, kalıcı his kaybı ve yara izi oluştuğunu, ikinci düzeltme operasyonunda ise doku kaybı yaşadığını belirtti. İkinci kez ameliyat olmak zorunda kaldıSabah'ın haberine göre, 28 yaşındaki profesyonel dansçı M.Y. göğüs büyütme ameliyatı olmak için Op. Dr. O.T. ile anlaştı. Özel bir hastanede 2022 yılında ilk operasyonu 'büyütme mammoplastisi' olan genç kadının göğsünün alt bölgesinde, deri yırtılması ve buna bağlı doku kaybı neticesinde oluşan kalıcı his kaybı ile sabit yara izi meydana geldi.İlk ameliyatının ardından M.Y. oluşan sorunların giderilmesi amacıyla yeniden O.T. tarafından 'göğüs düzeltme ameliyatı'na alındı.Dikiş bölgelerinde deri kopması ve doku kaybı yaşadıBu kez de ameliyat sonrası dikiş bölgelerinde deri kopmaları, doku kayıpları ve ciddi enfeksiyon riski taşıdığını öne süren M.Y, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. 'Dans edemez hale geldim'M.Y.'nin göğüs bölgesinde meydana gelen ağır tıbbi olumsuzlukların, hareket kabiliyetini kısıtladığı ve estetik görünümü bozduğu, bu durum nedeniyle aylarca çalışamadığı, mesleğini icra edemediği aktarıldı. Dilekçede doktor O.T.'nin gerekli dikkat ve özeni göstermediği, M.Y.'nin deri yapısını ve tıbbi durumunu gözetmeden hatalı işlemler uyguladığı kaydedildi. Dilekçede doktor O.T.'nin 'Taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlatılmasını ve bilirkişi incelemesi talebinde bulundu.Doktor hakkında soruşturma izni istendiAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kuruluna sorumlu tutulan şahıslar hakkında soruşturma izni verilmesi talebinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/akran-zorbaligi-cocuklari-ve-ergenleri-estetik-ameliyatlara-yonlendirebiliyor-barbie-burun-1108654992.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

estetik, doktor hatası , operasyon