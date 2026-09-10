https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/akran-zorbaligi-cocuklari-ve-ergenleri-estetik-ameliyatlara-yonlendirebiliyor-barbie-burun-1108654992.html

Akran zorbalığı çocukları ve ergenleri estetik ameliyatlara yönlendirebiliyor: Barbie burun çılgınlığı yaşanıyor

Akran zorbalığı çocukları ve ergenleri estetik ameliyatlara yönlendirebiliyor: Barbie burun çılgınlığı yaşanıyor

Sputnik Türkiye

Son zamanlarda akran zorbalığı nedeniyle çocuklarda ve ergenlerde estetik operasyon çılgınlığı yaşanıyor. Ergenler arasında 'Barbie burun' çılgınlığı... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T12:23+0300

2026-09-10T12:23+0300

2026-09-10T12:23+0300

sağlik

estetik

estetik operasyon

estetik cerrahi

estetik ameliyat

ergen

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Akran zorbalığı nedeniyle çocuklar ve ergenler estetik operasyonlara büyük ilgi göstermeye başladı. Uzmanlar fiziksel olarak hiçbir problemi olmayan çocukların tamamen duygusal bir depresyon, bir yere ait olma, bir trendi takip etme ya da popüler olanı isteme gibi durumlardan dolayı ameliyat masasına yatmayı göze alıyor. Son günlerde ise en çok 'Barbie burun' isteniyor. Sosyal medya filtreleri çocukları tetikliyorKulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Yüz Plastik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yasin Kulaksız, akran zorbalığı nedeniyle özellikle çocuklarda ve gençlerde estetik ameliyat taleplerinin arttığına dikkati çekerek, sosyal medya filtreleri ve ailelerin yanlış yaklaşımlarının bu süreci tetikleyebildiğini söyledi.Son dönemde artan estetik ameliyat taleplerinde çocukların ve gençlerin sosyal medya ile akran baskısının etkisiyle daha erken yaşlarda estetik müdahalelere yöneldiğini vurgulayan Dr. Kulaksız, özellikle sosyal medyanın ve klavye başındaki iletişim ortamının bu durumu daha da artırdığını dile getirerek, insanların karşısındaki kişiye yüz yüze söyleyemeyeceği sözleri sosyal medya üzerinden daha rahat söyleyebildiğini kaydetti.Aileler çocukları zorbalıktan koruyamıyorAkran zorbalığına maruz kalan çocukların ailelerinin de bu süreçte doğru yaklaşımı göstermesinin önemine işaret eden Kulaksız, ailelerin çoğu zaman çocuklarını zorbalıktan koruyamadığını veya yaşanan durum karşısında doğru desteği veremediğini söyledi.Bazen kendilerine gelen çocukların aslında fiziksel olarak herhangi bir problemlerinin olmadığına dikkati çeken Kulaksız, "Tamamen duygusal bir depresyon, bir yere ait olma, bir trendi takip etme veya o dönemde popüler olan bir şeyi isteme gibi durumlar olabiliyor. Mesela Barbie gibi bir burun, çok dar, çok kıvrımlı, çok minyon bir burun istiyor. Böyle durumlarda aslında çocuğun ameliyat edilmemesi ve başka yerlere yönlendirilmesi gerekiyor." dedi.Taha Duymaz, akran zorbalığına en iyi örnekKulaksız, sosyal medyada akran zorbalığının estetik ameliyatla çözülmeye çalışılmasının yeni sorunlar doğurabileceğine dikkati çekerek, 6 Şubat 2023'teki asrın felaketinde hayatını kaybeden sosyal medya ünlüsü Taha Duymaz'ın yaşadığı süreci örnek gösterdi.Duymaz'ın burnu nedeniyle zorbalığa maruz kaldığını ve bunun üzerine burun ameliyatı olduğunu anlatan Kulaksız, daha sonra kulaklarının hedef haline geldiğini ve kulak ameliyatı geçirdiğini, sonrasında ise depresyon ve başka sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Op. Dr. Kulaksız, bu örneğin akran zorbalığının cerrahi müdahaleyle tamamen ortadan kaldırılamayacağını gösterdiğini vurguladı.Filtreleri ve düzenlemeleri gerçek sanıyorlarSosyal medya filtrelerinin de çocukların ve gençlerin kendi görünümleriyle ilgili algılarını bozduğunu ifade eden Kulaksız, filtrelerde cildin son derece pürüzsüz, burunların ise çok küçük, kıvrımlı ve kusursuz gösterildiğini söyledi. Bu görüntülerin cerrahi olarak elde edilmesinin çoğu zaman mümkün olmadığını veya çok zor olduğunu dile getiren Kulaksız, sosyal medyada kullanılan filtrelerin gerçek dışı bir güzellik algısı oluşturduğunu ve gençlerin gerçek hayattaki görünümlerinden memnun olmamalarına yol açabildiğini kaydetti.Kulaksız, sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videoların önemli bir bölümünün filtrelerden, fotoğraf düzenlemelerinden ve farklı uygulamalardan geçirildiğini belirterek, buranın aynı zamanda bir pazarlama ve propaganda aracı olarak da kullanıldığını ifade etti.Bu nedenle çocukların sosyal medyada gördükleri görüntülerle kendi fiziksel görünümlerini karşılaştırmasının sağlıklı olmadığını vurgulayan Kulaksız, gerçek hayattaki insan görünümünün sosyal medya filtrelerindeki görüntülerden farklı olduğunu anlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/yargitaydan-emsal-karar-estetik-ameliyatindan-memnun-olmayan-hastaya-ucret-iadesi--1099545809.html

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estetik, estetik operasyon, estetik cerrahi, estetik ameliyat, ergen